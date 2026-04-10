Atacan el santuario de Frank Cuesta en Tailandia durante su paso por ‘La cárcel de los gemelos’ y no participará en la segunda fase: “No me vuelvo a ir”

Frank Cuesta no volverá a 'La cárcel de los gemelos' (YouTube)

El santuario de animales que gestiona Frank Cuesta en Tailandia ha sufrido un asalto durante la estancia del conocido herpetólogo en el reality La cárcel de los gemelos, según ha relatado el propio Cuesta durante una conversación emitida en directo en el canal de Javi Oliveira. El incidente, que ha coincidido con la participación de Frank en el programa, ha tenido graves consecuencias para la seguridad y el bienestar de los animales alojados en el centro.

Durante la ausencia de Frank Cuesta, se ha producido un ataque al refugio de animales ubicado en Tailandia que ha obligado a la intervención de un total de ocho veterinarios. Estos profesionales han permanecido una semana trabajando en las instalaciones para salvar a la mayor cantidad posible de animales tras el intento de envenenamiento masivo, un suceso que ha resultado en la muerte de varios ejemplares, entre ellos el perro de Paloma Ramón, su pareja.

El propio Frank Cuesta ha descrito el ataque como “muy gordo”, reconociendo ante el streamer que la gravedad de lo ocurrido ha afectado profundamente al funcionamiento y a la tranquilidad habitual del santuario. “Han estado trabajando ocho veterinarios aquí dentro durante una semana porque han intentado envenenar a todos los animales”, ha precisado Cuesta durante la entrevista.

La Policía tailandesa detiene a Frank Cuesta por posesión ilegal de especies protegidas

El ataque al santuario de Frank Cuesta

Esta situación ha generado una profunda consternación en el exmarido de Yuyee, quien ya ha anunciado su intención de modificar los protocolos de seguridad para evitar nuevos incidentes en el futuro. Frank Cuesta ha confirmado la muerte de varios animales a consecuencia del ataque: “Algo tan sucio... Ha sido terrible”.

Además, Cuesta ha reconocido que “han ocurrido muchas movidas estos días”, si bien ha preferido no dar más detalles antes de reincorporarse a sus directos habituales en YouTube. En cuanto a las medidas adoptadas tras el ataque, Frank Cuesta ha explicado que la Policía ya ha recibido información detallada sobre lo sucedido y le ha garantizado la expulsión inmediata de cualquier persona que acceda sin permiso al santuario.

Frank Cuesta se desvincula de ‘La cárcel de los gemelos’

El propio Cuesta ha sentenciado: “No me vuelvo a ir de aquí, yo tengo que cuidar mi santuario”, mostrando así su decisión de priorizar la protección del refugio ante el regreso a La cárcel de los gemelos. Por tanto, ha avanzado que no participará en la segunda fase del reality de Zona Gemelos, aduciendo el incidente sufrido como principal motivo, y ha dejado entrever que conoce el origen del ataque, aunque ha rehusado aportar datos concretos: “No voy a decir nada más, pero se sabrá”.

Adrián Rodríguez con Frank Cuesta, Falete y otros concursantes de 'La cárcel de los gemelos' (YouTube)

El programa de Zona Gemelos, en el que Frank Cuesta ha permanecido 21 días, había celebrado una supuesta final, aunque posteriormente se aclaró que se trataba de un corte ficticio en el desarrollo del reality. La dinámica de la siguiente edición variará, según anunciaron Daniel y Carlos Ramos, pues estará enfocada en que los concursantes intenten escapar y no resistir hasta el final.

Tras este paréntesis, Frank Cuesta ha regresado rápidamente a Tailandia para hacerse cargo personalmente del refugio y garantizar el bienestar de sus animales, una decisión que supone un cambio radical en sus prioridades y en su agenda profesional, lo que lo deja fuera de La cárcel de los gemelos.