El impresionante caché de Frank Cuesta por entrar en ‘La cárcel de los gemelos’

Frank Cuesta en el programa 'Código 10'. (Cuatro)

Este domingo, 15 de marzo, se estrenó La Cárcel de los Gemelos, el nuevo reality de ZonaGemelos que ya ha logrado captar la atención de miles de seguidores, a pesar de emitirse solo en YouTube y no en televisión convencional. El formato, que imita la vida en prisión, propone a los concursantes vivir encerrados en celdas, cumplir rutinas carcelarias y enfrentarse a pruebas físicas y psicológicas, todo por un premio final de 250.000 euros.

Pero el auténtico bombazo ha sido la presencia de Frank Cuesta como concursante estrella. El propio Frank, conocido por su aversión a la televisión, ha aceptado la propuesta y se une a la aventura por una causa muy personal: todo el dinero irá destinado a mejorar su santuario de animales.

La cifra que ha cobrado Cuesta por participar no ha dejado a nadie indiferente. Según confirmaron los propios Gemelos en el pódcast de Jordi Wild, el caché de Frank asciende a 150.000 euros por sus 21 días en el encierro. “A 7.000 euros por día he calculado yo. Ya va a poder arreglar jaulas para serpiente”, bromeó Jordi Wild durante la charla, dejando claro que la cantidad es mucho mayor de lo habitual en este tipo de formatos digitales.

Frank Cuesta, concursante confirmado de 'La cárcel de los gemelos'. (Instagram @lacarceldelosgemelosoficial)

Conseguir a Frank Cuesta no ha sido precisamente fácil. Los propios creadores del reality reconocen que era la última persona en la que pensaban para un proyecto de este estilo. “Él es antitelevisión”, confesó el presentador del pódcast sorprendido. Sin embargo, la relación de los Gemelos con los hijos de Frank fue clave para convencerle. “Dani tiene buena relación con su hijo Zorro y estuvo en Tailandia con él. Y yo también tengo amistad con Zape. Tenía el contacto de Frank porque le ofrecí ayuda con el Santuario, pero me rechazó 100.000 euros. Le escribí proponiéndoselo y me mandó un audio aceptando por dos cosas: ‘entro porque tenéis muy buena relación con mis hijos y por el dinero’”, reveló Carlos, uno de los Gemelos, sobre los entresijos del fichaje.

Una experiencia carcelaria exprés y extrema

La dinámica de La Cárcel de los Gemelos no está dejando indiferente a nadie. En solo tres semanas, los concursantes vivirán sometidos a normas y rutinas propias de una prisión: horarios estrictos, comida básica, celdas compartidas y apenas unas horas de patio. Pero no se trata solo de convivencia: las pruebas físicas y psicológicas ponen a prueba su resistencia, generando alianzas, roces y, seguro, momentos que darán que hablar en redes.

Frank Cuesta, concursante confirmado de 'La cárcel de los gemelos'. (Youtube @lacarceldelosgemelosoficial)

La organización ha insistido en que, pese a su atmósfera carcelaria, el reality busca mucho más que el espectáculo: quiere comprobar hasta dónde llegan los límites de los famosos sometidos a presión y sin comodidades. El formato, que ya es tendencia en plataformas digitales, ha demostrado que se puede revolucionar el género sin pasar por la televisión tradicional.

La participación de Frank Cuesta, con ese caché tan comentado, no solo refuerza la expectación, sino que suma un componente solidario a la experiencia. El propio Frank ha dejado claro que todo lo que gane se destinará a sus animales, una motivación que, según él mismo, ha sido clave para aceptar el reto. Una cifra amplia para una causa que, esta vez, va mucho más allá del simple espectáculo.