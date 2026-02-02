España

Frank Cuesta, primer concursante confirmado del nuevo ‘reality’ de los Gemelos: 250.000 euros en juego y un objetivo claro

El naturalista estará 21 días encerrado en La cárcel de los gemelos, el nuevo formato que arranca el 15 de marzo

Guardar
Frank Cuesta en su último
Frank Cuesta en su último vídeo de 'YouTube'. (Youtube.com/@santuariolibertad)

Para Frank Cuesta fue, durante años, una negativa rotunda. Sin embargo, todo ha cambiado. El naturista, conocido por millones de espectadores como Frank de la Jungla, había repetido una y otra vez que jamás participaría en un reality. Ni encierros, ni convivencia forzada, ni cámaras siguiendo cada gesto las 24 horas del día. Era una frontera que parecía inamovible, formando parte de su identidad pública.

Por eso, la confirmación de su participación en La cárcel de los gemelos es una de las sorpresas de la temporada. Cuesta se convierte así en el primer concursante oficial del nuevo formato que se estrenará el próximo 15 de marzo en el canal de YouTube Zona Gemelos, dando un giro inesperado a una trayectoria marcada por la distancia con este tipo de programas.

Lo ha confirmado el propio programa a través de un directo de YouTube en el que se encontraba el mismo Frank junto con los hermanos Daniel y Carlos Ramos, quienes ya estuvieron detrás de la exitosa La casa de los gemelos 2.

Frank Cuesta, concursante confirmado de
Frank Cuesta, concursante confirmado de 'La cárcel de los gemelos'. (Instagram @lacarceldelosgemelosoficial)

Un “sí” que no tiene nada de casual

La clave de este cambio no está en la fama ni en el espectáculo. Frank Cuesta ha querido dejar claro que su decisión no responde a una moda ni a una necesidad de visibilidad. Lo que le ha llevado a aceptar este encierro tiene nombre propio: su santuario de animales. Un proyecto personal al que lleva años dedicado y que considera prioritario, casi una misión de vida.

Según ha explicado, la propuesta de La cárcel de los gemelos le ofrecía algo que hasta ahora ningún otro formato le había planteado en los términos adecuados. La posibilidad de obtener recursos para mejorar el santuario fue el punto de inflexión. Ese objetivo marcó el acuerdo desde el inicio y fue determinante para que, por primera vez, Frank dijera sí.

Frank Cuesta, concursante confirmado de
Frank Cuesta, concursante confirmado de 'La cárcel de los gemelos'. (Youtube @lacarceldelosgemelosoficial)

“Van a pagar por la extensión del voladero y por la renovación del canal y del lago del santuario”, ha contado Frank, que ha reconocido que en un principio su respuesta fue un no rotundo.

Aun así, su participación no será indefinida ni abierta a cualquier circunstancia. Frank ha cerrado su estancia en el programa con límites muy claros: permanecerá un máximo de 21 días dentro del encierro. Una cifra pactada desde el principio que subraya que, incluso aceptando el reto, mantiene el control sobre su paso por el formato. Hay un principio, un final y un propósito muy concreto.

El éxito de la telerrealidad en YouTube

El contexto también amplifica la sorpresa. La cárcel de los gemelos llega después del éxito de La casa de los gemelos 2, una edición que consolidó el formato y amplió su audiencia, pero que hasta ahora no había conseguido atraer a perfiles tan alejados del universo reality como el de Frank Cuesta. Curiosamente, durante aquella edición, el propio Frank siguió el programa como espectador y llegó a mostrar públicamente su apoyo a Falete, al que señaló como su concursante favorito.

El nuevo formato eleva aún más la exigencia. Ambientado en una cárcel simulada, introduce normas más duras, mayor presión psicológica y una convivencia más intensa. A todo ello se suma un premio final de 250.000 euros para la pareja ganadora, una cifra que aumenta la tensión y el nivel de compromiso de los participantes.

Frank Cuesta, concursante confirmado de
Frank Cuesta, concursante confirmado de 'La cárcel de los gemelos'. (Instagram @lacarceldelosgemelosoficial)

Frank Cuesta ya ha elegido a su pareja para el reality

Porque esa es otra de las claves: la dinámica se desarrolla por parejas. Frank ha solicitado expresamente entrar acompañado de Simón Pérez, a quien considera una persona inteligente y con capacidad de diálogo. Para él, la convivencia será tan importante como la resistencia física. Hablar, entenderse y gestionar los conflictos será fundamental para aguantar los 21 días y no quebrarse bajo la presión del encierro.

La Policía tailandesa detiene a Frank Cuesta por posesión ilegal de especies protegidas

Con esta decisión, Frank Cuesta rompe una de las mayores líneas rojas de su carrera pública. Lo hace a su manera, con condiciones, con un objetivo claro y sin perder de vista aquello que considera verdaderamente importante. La cárcel de los gemelos arranca así con un fichaje inesperado que promete dar mucho que hablar y que ya ha cambiado las reglas del juego antes incluso de empezar.

Temas Relacionados

Frank CuestaGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 2 de febrero

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España:

María Jesús, podóloga: “Por esto te duelen más los pies en invierno, no solo por el frío”

Esta parte del cuerpo sufre especialmente durante los meses más fríos del año

María Jesús, podóloga: “Por esto

Gloria Camila rompe a llorar tras su duro enfrentamiento con Emma García en ‘Fiesta’: “A mí me importa una mierda”

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano fue enfrentada por la presentadora del programa de Telecinco ante su negativa a responder sus preguntas

Gloria Camila rompe a llorar

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 5 de la Triplex

La Justicia investigará si hubo maltrato animal en el caso de un caballo de la Policía Nacional que fue sacrificado por recibir tarde el tratamiento

Pomo, que es el nombre del animal, sufrió un grave accidente que no fue tratado hasta 23 días después y desde el sindicato JUPOL presentaron una denuncia, apuntando directamente a la Dirección General de la Policía

La Justicia investigará si hubo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia investigará si hubo

La Justicia investigará si hubo maltrato animal en el caso de un caballo de la Policía Nacional que fue sacrificado por recibir tarde el tratamiento

Un hombre y su hija abogada simulan una deuda de 50.000 euros para forzar el embargo del piso de su exesposa: el Supremo les condena a cuatro meses de prisión

Así van las encuestas en Aragón: el PSOE de Pilar Alegría puede cosechar una derrota histórica

La Justicia confirma el despido disciplinario de una gerente de Mercadona por ausencias injustificadas tras denunciar acoso laboral

Cinco claves para entender las elecciones de Aragón: que la derecha sume sin Vox y exigencias “inasumibles” que crecerán tras el 8-F

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 2 de febrero

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Marruecos podrá vender productos del Sáhara Occidental sin etiquetar en la UE: el tomate Cherry y el pescado barato preocupan a los productores españoles

España necesita nuevos recortes para asegurar la caída de la deuda pública hasta 2027

DEPORTES

La extenista que narra su

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia