Reino Unido derriba decenas de drones "kamikaze" en operaciones "defensivas" en el marco de la guerra en Irán

El reciente despliegue adicional de sistemas de defensa aérea 'Stormer', equipados con misiles modernos, ha fortalecido las capacidades defensivas del Reino Unido en Chipre, de acuerdo con información del Ministerio de Defensa británico. Esta medida llega después de que fuerzas británicas interceptaron catorce drones tipo "kamikaze" en una sola noche, un número sin precedentes en sus operaciones en la región desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo.

Según reportó el Ministerio de Defensa del Reino Unido, durante la madrugada, efectivos británicos en zonas de riesgo elevado lograron abatir más de una decena de aparatos no tripulados hostiles. Este incidente representa el mayor volumen de drones derribados por el Reino Unido en una sola jornada desde que comenzó la escalada de enfrentamientos en Oriente Próximo, tras el inicio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán hace aproximadamente un mes, publicó el medio.

La información, difundida en redes sociales por la cartera encabezada por John Healey, especificó que los Typhoon y los F-35 de la Real Fuerza Aérea británica participaron activamente en misiones defensivas, cuya área de operación abarcó territorios como Chipre, Jordania y Qatar, según comunicó el Ministerio de Defensa. El anuncio coincide con la decisión de enviar sistemas 'Stormer' adicionales a Chipre, reafirmando el compromiso de Inglaterra de mejorar su escudo antiaéreo en un contexto de amenazas crecientes en la región.

El Ministerio dirigido por Healey evidenció que las actuales medidas de protección para las fuerzas desplegadas alcanzan niveles máximos de intensidad, con el objetivo de proveer la mayor seguridad posible a todo el personal militar británico apostado en las zonas de operación. La reciente oleada de ataques con drones ha elevado la alerta y ha llevado a las fuerzas armadas británicas a intensificar tanto su vigilancia como la movilización de recursos especializados.

Tal como consignó el Ministerio de Defensa en sus publicaciones, gran parte de la actual estrategia responde a una estrecha cooperación y a una coordinación constante con aliados, con el fin de asegurar la protección de sus tropas y contribuir a la estabilidad regional. Las fuerzas del Reino Unido trabajan junto a socios internacionales en la monitorización y el abatimiento de amenazas aéreas derivadas de la ofensiva en curso.

El incremento en la frecuencia e intensidad de estas operaciones refleja un cambio en la dinámica del conflicto, en el que el uso de drones "kamikaze" se ha presentado como una de las tácticas más empleadas en el teatro de operaciones de Oriente Próximo, según destacó el Ministerio. Ante esta situación, el refuerzo de sistemas antiaéreos y la presencia continua de aeronaves de combate británicas forman parte de la respuesta directa a la evolución de la confrontación y a las contingencias de seguridad identificadas.

De acuerdo con lo publicado en redes sociales oficiales, las fuerzas británicas mantienen sus misiones defensivas en cooperación con los aliados que también operan en la región, preservando canales de comunicación y protocolos conjuntos para una respuesta inmediata a cualquier incidente relacionado con incursiones aéreas hostiles. Esta coordinación internacional se muestra como un elemento central dentro de la política de protección de tropas y bienes estratégicos ante posibles represalias o escaladas derivadas del conflicto.

El Ministerio de Defensa subrayó la naturaleza defensiva de las acciones emprendidas y recalcó que los esfuerzos actuales buscan salvaguardar tanto a su personal como a los intereses británicos en los escenarios de riesgo detectados en Oriente Próximo. La actualización de equipos y la llegada de los 'Stormer' con tecnología de última generación integra la apuesta del gobierno británico por mantener una postura activa frente a los riesgos actuales y eventuales en la región, tal como reiteró en sus diferentes comunicados.