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La Fundación de las Naciones Unidas premia a Pedro Sánchez “por su liderazgo en temas globales”

El premio ‘Campeón por el Cambio Global’, incluido en los galardones ‘Nosotros, los pueblos’, reconoce a líderes internacionales por su contribución a los grandes desafíos globales

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (REUTERS/Susana Vera)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (REUTERS/Susana Vera)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido reconocido con el premio ‘Campeón por el Cambio Global’, una distinción que concede la Fundación de las Naciones Unidas a figuras destacadas por su implicación en los grandes desafíos internacionales. La organización justifica el galardón en el “liderazgo en temas globales” del jefe del Ejecutivo, con especial mención a ámbitos como el cambio climático, la igualdad de género, la justicia social y su defensa de un orden internacional que “beneficie a todos los países”.

El reconocimiento se ha hecho público en el marco del evento anual ‘Nosotros, los pueblos’, una cita que toma su nombre de la fórmula inicial de la Carta de las Naciones Unidas y con la que la fundación distingue a personalidades que, a su juicio, encarnan los principios que inspiran la acción del organismo internacional.

Tras conocerse la concesión del premio, Sánchez ha reaccionado a través de la red social X, donde ha agradecido la distinción en un mensaje en el que ha querido subrayar su dimensión colectiva. El presidente ha afirmado que recibe el galardón “con honor” y ha sostenido que supone “un reconocimiento a todos los españoles” por su compromiso con la paz, la justicia internacional y la cooperación. En esa misma línea, ha añadido que España es “un gran país” y que esa es también la percepción en el ámbito de Naciones Unidas.

Un premio en el marco de ‘Nosotros, los pueblos’

El ‘Campeón por el Cambio Global’ se inscribe en los premios ‘Nosotros, los pueblos’, con los que la Fundación de las Naciones Unidas reconoce cada año a líderes políticos, sociales o institucionales por su contribución a la gobernanza global. En esta edición, la fundación ha situado el foco en el papel desempeñado por Sánchez en la promoción de políticas alineadas con los grandes ejes de la agenda internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

Durante la ceremonia se proyectó un vídeo con una intervención del presidente del Gobierno en la que articuló un discurso centrado en la vigencia del multilateralismo y en la necesidad de reforzarlo en un contexto internacional marcado por tensiones y desafíos compartidos. En esa intervención, Sánchez sostuvo que España seguirá “alzando la voz en favor de un multilateralismo más fuerte, más justo y más representativo”, al tiempo que apeló a intensificar los esfuerzos: “Es hora de hacer más. Y de hacerlo mejor”.

El jefe del Ejecutivo introdujo además una reflexión sobre el alcance del concepto “los pueblos”, eje simbólico del acto. Según expuso, no debe circunscribirse a quienes viven en condiciones de seguridad y estabilidad, sino que interpela de forma directa a quienes atraviesan situaciones de dificultad. “Esas son las personas para las que se creó la Organización de las Naciones Unidas”, señaló, antes de subrayar que son también quienes deberían situarse en el centro de la acción multilateral.

La recogida del galardón

El premio fue recogido en nombre del presidente por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, que asistió al acto en representación del Gobierno español.

El contenido del vídeo difundido durante la ceremonia incorporó también una apelación más amplia a la eficacia de las instituciones internacionales en el escenario actual. En el mensaje se planteaba la utilidad de los marcos de cooperación existentes ante la persistencia de conflictos, desigualdades y crisis globales. “¿De qué sirven nuestras palabras e instituciones si la injusticia continúa extendiéndose sin control por los continentes?”, se preguntaba la intervención, que hacía referencia igualmente al deterioro medioambiental y al repunte de la violencia en distintas regiones.

El discurso incidía en la distancia entre los indicadores globales y la experiencia de quienes padecen las consecuencias de esas crisis. “Los números y las estadísticas son de poco consuelo para quienes siguen sufriendo”, se señalaba, en una llamada a orientar la acción internacional hacia las personas más vulnerables.

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