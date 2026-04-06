España

El chef Jordi Cruz confiesa en ‘La Revuelta’ los tres alimentos que se llevaría para sobrevivir en la montaña

Los chefs Jordi Cruz y Pepe Rodríguez y la creadora de contenido Marta Sanhuja aparecen en el programa de David Broncano para promocionar la 14ª edición de ‘Masterchef’, de la que son presentadores

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Jordi Cruz, Marta Sanahuja y Pepe Rodríguez, presentadores de la 14ª edición de 'Masterchef'
Los presentadores del programa culinario aparecen con David Broncano: Jordi Cruz, Marta Sanahuja y Pepe Rodríguez. / Captura de pantalla

La Cultura implica atender a la música, el cine, la literatura, las lenguas... y la gastronomía. Y en La Revuelta lo saben. Por ello, no han querido pasar por alto el reciente estreno de la 14ª temporada de Masterchef, también emitido en RTVE. Los chefs Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, junto a la nueva incorporación del reality culinario, Marta Sanahuja, han sido los invitados de esta noche pasada

Entre una mezcla de diálogos escatológicos, con especial foco en los problemas intestinales de Cruz, y los entresijos del programa gastronómico, los “tres Reyes Magos”, como los ha bautizado el colaborador Ricardo Castella, se han colado en el Teatro Príncipe Gran Vía para responder las preguntas clásicas, y no tan clásicas, de David Broncano.

Panceta, dátiles y miel son los tres alimentos clave para la supervivencia de Jordi Cruz

Una vez superada la presentación de los cocineros y la creadora de contenido como los invitados de la noche, Broncano ha optado por preguntar algunas cuestiones más personales. Ha empezado por Jordi Cruz, de quien ha querido descubrir cuáles serían sus productos para sobrevivir dos semanas en la montaña. Pese al debate de los tres compañeros de reality, el chef lo ha tenido claro: “Panceta, dátiles y miel”.

No obstante, las opciones de Pepe Rodríguez para permanecer aislado en la alta montaña durante 15 días no eran las mismas que la de su compañero en las 13 temporadas anteriores. El chef castellano se decantaría, tal y como ha declarado, por unos productos más exquisitos, dado que no cree que sobreviviese mucho tiempo más allá. Estos alimentos que se llevaría consigo serían langostas, percebes, bogavantes...

Para Marta Sanahuja, la creadora de contenido que sustituye a Samantha Vallejo-Nágera, las preguntas han sido otras. No solo ha recibido las clásicas, sobre sexo y patrimonio, sino que Broncano ha querido indagar en sus propios gustos culinarios. “¿Natilla industrial o casera", ha inquirido el presentador. Ante unos ojos en blanco de Sanahuja, sin dudarlo se ha decantado por la casera.

Tirando por el gusto culinario, David Broncano ha querido averiguar “cuál es la cantidad máxima que puede llevar un bocadillo y seguir llamándose vegetal”, en un tono irónico. La pregunta, que ha levantado las risas del público presente y la de los chefs, se ha quedado sin responder. Eso sí, Pepe Rodríguez ha querido apostillar que “las cosas no son lo que parecen”.

La conversación escatológica para introducir ‘Masterchef’: “Es probable que sea el primer invitado que se cague en directo”

Pese a que el propósito de esta noche en La Revuelta era la promoción de la 14ª edición de Masterchef, ha empezado el programa por otro camino. El foco ha sido los problemas intestinales de Jordi Cruz. El chef se había intoxicado antes de llegar a la entrevista con Broncano y sus opciones eran limitadas: “En algún momento, me envenené”. Por ello, ha admitido sin tapujos que “es probable que sea el primer invitado que me cague en directo”.

Para los “dinosaurios de la tele” que son Cruz y Rodríguez, según Sanahuja, ha sido divertida la introducción escatológica, en la que han profundizado también los colaboradores de La Revuelta, Ricardo Castella y Grison Beatbox. “Yo me cagué este verano”, ah admitido Broncano, mientras que la creadora de contenido ha admitido que es “muy de mi baño”.

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