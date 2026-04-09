La ampliación del Parque de Guadarrama enfrenta de nuevo al Gobierno y a la Comunidad de Madrid: el Ejecutivo regional cree que es “insuficiente” y una “contradicción”

Entorno de la Laguna Grande de Peñalara, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Gabri Solera/Europa Press)

El Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó la ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en un 4,7 % de superficie. De esta manera, se incluirán 1.601 hectáreas que cuentan con sistemas naturales singulares de origen glaciar y periglaciar, así como bosques de encinas, robles, hayedos, abedules, quejigos, melojos, alcornoques o pinos.

La ampliación —la primera que se realiza del espacio protegido desde su creación en junio de 2013— se ha aprobado después de que a finales de 2023 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid solicitase aumentar la extensión del parque en 3.048 hectáreas, un 8,97 % de su superficie total.

Finalmente, la ampliación aprobada se corresponde con la mitad de lo demandado por parte del Gobierno autonómico. Por ello, desde la Comunidad de Madrid, aunque han dado la bienvenida a la medida del Ejecutivo central, señalan que es insuficiente.

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, ha señalado este jueves en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press —en el marco de la presentación del encuentro de pastizales y pastores promovido por la ONU—, que “la ampliación es una buena noticia”. Sin embargo, considera que “evidentemente” no puede estar “del todo satisfecho” porque el Gobierno central “no ha tenido en consideración” otros territorios de la sierra.

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Además, ha tachado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) de cometer una “contradicción”, pues, según ha explicado, mantiene “una actividad económica de explotación de madera y no lo incorpora al parque”, mientras que ”cierra las pistas de esquí compatibles perfectamente con el medio ambiente" de Navacerrada.

Novillo hace referencia al hecho de que hace dos semanas el Tribunal Supremo avalase el desmantelamiento de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada en la vertiente castellanoleonesa, después de cinco años de litigios. Desde 2021, las pistas segovianas de Escaparate, Telégrafo y El Bosque no contaban con la concesión administrativa que autoriza su funcionamiento, ya que el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) del MITECO decidió no realizar una nueva atendiendo a las consecuencias del calentamiento global, la alta presión turística y el hecho de que en su superficie se incluyesen terrenos con figuras de protección.

Con respecto a la ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Novillo ha remarcado que “en otra tanda que hagamos ese impulso, y con otro Gobierno, seguramente que podemos volver a intentar crecer aún más esta joya que tenemos en Madrid”.

La ampliación beneficiará a la biodiversidad de la Sierra de Guadarrama

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es el quinto más extenso del país, con 33.960 hectáreas que están repartidas en 34 municipios de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Segovia.

Dos cabras montesas en La Pedriza, a 27 de febrero de 2025, en Manzanares el Real, Madrid (España). (Rafael Bastante/Europa Press)

La ampliación aprobada por el Gobierno incorporará los siguientes terrenos: 532 hectáreas del monte Cabeza de Hierro, de titularidad estatal; 434 de la finca Término de El Paular, adquirida por la Comunidad de Madrid a finales del 2023 y con un alto valor ecológico; 217 del Perímetro de Lozoya, en Lozoya; 332 del Perímetro de Aguirre, entre Soto del Real y Miraflores de la Sierra, y 50 de la Tejera de Valhondillo, en Rascafría.

La medida, según han señalado desde el MITECO, pretende reforzar la biodiversidad de los ecosistemas del Parque Nacional. Allí se encuentran más de 1.000 especies vegetales y fauna singulares como la cabra montesa, el águila imperial ibérica —catalogada como “vulnerable” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)— y el buitre negro —“casi amenazado”—. También se pretende favorecer las visitas a sus espacios naturales, que superan, según los datos del Gobierno regional madrileño, los 2,5 millones de personas anuales.

Según aseguró en febrero de este año el Ejecutivo autonómico, la ampliación cuenta con una inversión de 4,4 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid.