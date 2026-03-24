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La Junta de Andalucía duplicará la extensión del Parque Natural de Despeñaperros: beneficiará a especies como el lince ibérico o el águila imperial

El espacio natural pasaría de 7.649 hectáreas a 15.510 con la inclusión de la Cascada de la Cimbarra y de Cuencas del Río Guarrizas

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Parque de Despeñaperros. (Veinticuatro de
Parque de Despeñaperros. (Veinticuatro de Jahén/Wikimedia Commons)

Enclavado en Sierra Morena, en el norte de la provincia de Jaén, se encuentra uno de los espacios naturales más representativos del sur de España: el Parque Natural de Despeñaperros. Su diversidad de ecosistemas y especies lo convierten en un entorno clave en Andalucía.

Actualmente, el Parque Natural de Despeñaperros cuenta con 7.649 hectáreas, aunque pronto esta extensión podría duplicarse. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha elevado al próximo Consejo de Gobierno un Proyecto de Decreto que, entre otros, permitiría ampliar la superficie hasta las 15.510 hectáreas, es decir, incorporando 7.861 nuevas.

La aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de Despeñaperros, Cascada de la Cimbarra y Cuencas del Río Guarrizas, para la ampliación del ámbito territorial del Parque Natural Despeñaperros y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Despeñaperros y la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural supondría, según ha explicado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en un comunicado, “una transformación significativa en la configuración y gestión” de este enclave único. Esto permitiría “integrar en un único instrumento de ordenación, la planificación y las medidas de conservación de un ámbito territorial caracterizado por su elevada riqueza ecológica y su continuidad funcional”.

El lince ibérico o el águila imperial ibérica

Para llevar a cabo la duplicación de la superficie, se integrarían en el Parque Natural el Paraje Natural Cascada de la Cimbarra y parte de la Zona Especial de Conservación Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena, en concreto los terrenos vinculados a la cuenca del río Guarrizas.

Cascada de La Cimbarra. (Veinticuatro
Cascada de La Cimbarra. (Veinticuatro de Jahén/Wikimedia Commons)

De esta manera, se pasaría de incluir un término municipal (Santa Elena) a cinco, al incorporar los de Aldeaquemada, Vilches, Navas de San Juan y Santisteban del Puerto. Además, se incrementaría el predominio de la titularidad pública hasta el 93 % de la superficie. Esto, según destaca la Consejería, “facilitará la planificación y ejecución de actuaciones de conservación y gestión”.

Uno de los principales beneficios de esta ampliación se centra en poblaciones de especies relevantes incluidas en la normativa europea y autonómica de protección de la biodiversidad. Dentro de este enclave se encuentran, por ejemplo, el lince ibérico (Lynx pardinus), el águila imperial (Aquila adalberti) o la cigüeña negra (Ciconia nigra), así como una rica flora entre las que se encuentran varias decenas de endemismos.

La inclusión de las nuevas hectáreas conectaría hábitats y ecosistemas, lo que favorecería “el mantenimiento de los flujos ecológicos a escala de Sierra Morena y su enlace con otros espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha”. Esto, según destaca la Consejería, sería “determinante para especies con poblaciones fragmentadas como el lince ibérico o el águila imperial ibérica”.

En un esfuerzo por salvar a uno de los felinos más amenazados del mundo, WWF organiza la liberación de varios linces ibéricos en un entorno protegido. Observa el momento en que estos majestuosos animales, equipados con collares de seguimiento, dan sus primeros pasos hacia una nueva vida en libertad.

Favorecer la conectividad ecológica entre espacios naturales resulta fundamental porque permite el intercambio genético entre poblaciones, algo muy importante para la viabilidad a largo plazo de especies amenazadas como el lince ibérico.

Diversificación de sistemas naturales y patrimonio cultural de Despeñaperros

Los terrenos que se incorporarán al Parque Natural de Despeñaperros presentan un “marcado carácter serrano, con relieve abrupto y accesibilidad limitada”, lo que ha permitido su conservación. La ampliación sumaría al enclave ecosistemas fluviales de ribera, lo que contribuiría a la diversificación de los sistemas naturales presentes porque previamente estos no estaban representados en el Parque Natural.

Además de los beneficios sobre la biodiversidad y los ecosistemas, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente recuerda que esta zona también alberga un “relevante patrimonio cultural”. El entorno de Despeñaperros contiene pinturas rupestres, un santuario íbero y los restos del Castillo de Castro Ferral, ubicado en el término municipal de Santa Elena.

Pinturas rupestres de 'Vacas del
Pinturas rupestres de 'Vacas del Retamoso', en el Parque Natural de Despeñaperros. (Veinticuatro de Jahén/Wikimedia Commons)

La ampliación del Parque Natural lleva también aparejada la modificación de los límites de la ZEPA Despeñaperros, que pasarían a coincidir con el nuevo perímetro del espacio natural protegido. Esto “facilita una gestión unitaria e integrada de los valores ambientales presentes en el territorio”.

El Proyecto de Decreto que será abordado por el próximo Consejo de Gobierno también se centra en la aprobación de un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión que sustituirían a los instrumentos vigentes desde 2004.

El primero de ellos incorporará aspectos que no estaban presentes en la planificación anterior, como el análisis de la conectividad ecológica, la consideración de los servicios ecosistémicos o la integración de la variable del cambio climático en la gestión del espacio natural.

El segundo definirá las condiciones en las que pueden desarrollarse las distintas actividades en el espacio natural. Entre sus objetivos se encuentra la contemplación de actuaciones dirigidas a preservar la calidad del cielo nocturno en el ámbito del parque, en coherencia con la declaración de Sierra Morena como Reserva Starlight.

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