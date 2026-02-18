Jesús Bonilla, Santi en ‘Los Serrano’, reaparece para aclarar su ruina económica y asegura que no volverá a la vida pública: “No quiero saber nada ya”

Jesús Bonilla, en imagen de archivo (Europa Press)

Jesús Bonilla ha reaparecido en el programa El tiempo justo tras desaparecer de la vida pública. En esta intervención, el actor ha despejado cualquier duda sobre su futuro profesional, declarando con absoluta claridad que no tiene intención de regresar a la televisión. Ha pedido a sus seguidores “que vean las películas y las series”: “A mí no me van a ver”.

El actor ha explicado que actualmente está disfrutando “de la vida, de viajes y cosas que antes no hacía”, y ha manifestado sentirse plenamente satisfecho con su situación actual. “No quiero saber nada ya, he cumplido la misión de trabajar y entregarme”, ha sentenciado en el programa de Joaquín Prat. Tampoco quiere recibir más reconocimientos por su trayectoria: “¡Que no recibo premios! Hicimos El chiringuito de Pepe y ahí fue cuando terminé“.

En los últimos años, la figura de Jesús Bonilla ha estado marcada por la ausencia mediática tras haber sido un rostro habitual para la audiencia española, sobre todo por su trabajo en producciones como Los Serrano, donde encarnó al entrañable Santi. También ha hecho películas como Torrente 2: Misión en Marbella. Sin embargo, desde hace nueve años no se ha conocido ningún proyecto nuevo del actor, situación que ha generado numerosas dudas sobre su paradero.

'El tiempo justo' contacta con Jesús Bonilla (Mediaset España)

La ruina de Jesús Bonilla

Un episodio clave en el devenir de la vida de Bonilla tuvo lugar en 2008, coincidiendo con la quiebra de Lehman Brothers. El intérprete fue uno de los numerosos inversores que sufrieron importantes pérdidas económicas en aquel contexto de crisis financiera. El Televisero cuantificó dichas pérdidas en torno a los 400.000 euros, cifra que, según ha relatado el propio actor en una entrevista para Cuatro, resultó demoledora tanto a nivel económico como emocional y profesional.

Este revés financiero no solo afectó a los recursos de Jesús Bonilla, sino que también dejó una profunda huella en su estabilidad emocional y en el curso de su carrera profesional. A pesar de la popularidad cosechada en diferentes proyectos, el actor optó progresivamente por alejarse de la pequeña pantalla, agravando aún más su situación a nivel monetario y distanciándose del sector audiovisual.

En sus declaraciones a Cuatro, compartió que aquellos acontecimientos desembocaron en un trastorno depresivo con el que aún convive, y que afronta mediante “visitas a psiquiatras” y la administración de “medicación”. A esa etapa compleja se sumó un grave problema de salud.

Desde una película que aborda la pandemia del VIH en los 80, hasta una serie sobre dos ex presidiarias envueltas en un asesinato y una novela sobre la crisis de la vivienda. Estas son nuestras recomendaciones para que disfrutes de la mejor cultura.

Bonilla reveló a El Mundo que sufrió un aneurisma aórtico, una dolencia vascular que le obligó a abandonar temporalmente la interpretación durante dos años. Estas circunstancias han provocado que el actor adopte una rutina más tranquila, completamente alejada del ritmo exigente de la televisión, como él mismo ha resaltado recientemente en sus intervenciones públicas.

La situación actual del actor

En El tiempo justo ha contestado preguntas sobre la situación de esa ruina y ha detallado que fue “previsor cuando trabajaba, no como otra gente que lo destroza todo”: “Perdí todo, lo pasé mal, pero tuve unos buenos abogados y al final recuperé el dinero. Tardé diez años”. Actualmente, Bonilla considera que dispone de los medios suficientes para vivir con holgura: “Aparte de la pensión, tengo otras cosas. Vivo lo suficientemente bien como para no tener que quejarme de nada, porque me lo he ganado”.

Jesús Bonilla como Santi en 'Los Serrano' (Mediaset España)

Respecto a su estado de salud, ha aclarado que tras haber finalizado la medicación específica relacionada con el aneurisma, sigue en tratamiento para otros problemas habituales: “Estuve tomando una medicación porque coincidió con otras cosas de mi vida y se acabó la medicación. Tomo medicación para otras cosas que tengo como la hipertensión y ese tipo de cosas que son normales”, ha señalado en el programa de Telecinco.