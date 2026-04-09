Aluvión de críticas a los reyes de Holanda por asistir de forma secreta al misterioso club Bilderberg: la élite mundial de la que la reina Sofía formó parte

Guillermo y Máxima de los Países Bajos en imagen de archivo (Europa Press)

La reciente filtración de la lista de asistentes a la reunión anual del club Bilderberg ha destapado la presencia de los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos entre los participantes. La asistencia, mantenida en secreto hasta ahora, ha desatado críticas en Países Bajos y reavivado el debate sobre la transparencia de la monarquía, dado el carácter reservado de este foro internacional.

La polémica se centra en la falta de información oficial por parte del gobierno neerlandés sobre la participación de sus monarcas en el club Bilderberg. Aunque la agenda oficial de los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos recoge un viaje a Estados Unidos, dicho desplazamiento arranca el 13 de junio, justo un día después de concluir las reuniones del club. Además, la lista filtrada de este año revela la presencia de unas 130 personas, entre las que destacan Antonio Costa, Ursula von der Leyen y Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

La raíz de la controversia reside en el secretismo que caracteriza las citas del club Bilderberg, donde cada año acuden por invitación figuras influyentes de ámbitos como la política, las finanzas o la investigación científica. Las reuniones se celebran en primavera en enclaves exclusivos de América, Europa o Asia, con medidas de seguridad reforzadas y sin acceso para la prensa, lo que fomenta teorías de la conspiración sobre los objetivos reales de sus asistentes.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

La unión de los reyes de Holanda al club Bilderberg

El club Bilderberg se fundó en 1954 bajo el liderazgo, entre otros, del príncipe Bernardo, abuelo del actual monarca neerlandés, estableciendo desde entonces una relación estrecha con la Corona de Países Bajos. El carácter privado de estos encuentros, que duran entre tres y cuatro días, permite a los asistentes debatir con absoluta libertad, sin restricción de rangos oficiales ni la obligación de rendir cuentas sobre el contenido discutido.

La presencia de Guillermo y Máxima en la reunión de este año se suma a la de personalidades internacionales como el primer ministro de Canadá, la primera ministra de Dinamarca, Pilar Gil, consejera delegada del Grupo Prisa, y José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España. A la falta de transparencia institucional sobre la parte privada del viaje de los monarcas, se suma la cuestión económica.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a los reyes de Países Bajos, Guillermo y Máxima, durante la recepción en el Palacio Real de Ámsterdam. (EFE)

La polémica de los reyes de Holanda

La agenda oficial inicia justo cuando concluye el foro, lo que plantea dudas sobre el origen de los fondos que sufragan cada tramo de la estancia en Estados Unidos. Este punto ya ha suscitado polémicas previas en Países Bajos, donde la opinión pública vigila de cerca los gastos que afronta la familia real. El hermetismo de la Casa Real sobre las actividades privadas de Guillermo y Máxima es una constante, reforzada por la naturaleza reservada del club Bilderberg.

El vínculo de la monarquía neerlandesa con este club cuenta con precedentes. Según informaciones divulgadas en ocasiones anteriores, tanto Guillermo como Máxima habrían asistido a encuentros del club antes de acceder al trono. Además, la relación entre Bilderberg y la familia real se remonta a su origen, con el príncipe Bernardo como uno de sus principales impulsores.

La reina Sofía en el club Bilderberg

La presencia de miembros de la realeza en el club Bilderberg no es exclusiva de los Países Bajos. Durante años, la reina Sofía participó activamente en estas reuniones, con una última aparición en 2014, coincidiendo con la abdicación del rey Juan Carlos. La periodista Pilar Urbano recoge en el libro La Reina muy de cerca la única declaración conocida de doña Sofía sobre el foro.

La reina Sofía visita RNE con motivo del 60 aniversario de Radio Clásica (EFE)

En las páginas afirmaba: “Para mí son unas reuniones apasionantes. A lo largo de los años, vas conociendo gente muy diversa, bien informada, bien relacionada, cada una con un bagaje formidable en su terreno, en su área o en su país. Allí se juntan personas de muchos mundos: política, finanzas, energía, defensa, comunicaciones, investigación científica… ¡Se aprende tanto!”.

Respecto a la estricta confidencialidad que rodea el club, Pilar Urbano transcribe las palabras de la reina Sofía: “El secreto es para que cada uno pueda decir con libertad lo que piensa, lo que en un debate le viene a la cabeza, y que eso no se difunda. Pero no es secreto porque estemos conspirando. ¡Nada de conjuras! (…) Allí nadie es reina ni canciller ni presidente de un gobierno o chairman de una multinacional... No hay rangos. Se dejan, no ya en la habitación del hotel, sino en el aeropuerto de tu país de origen. Ni nadie va con su cónyuge ni con sus secretarios”.