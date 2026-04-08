Una pareja convierte una habitación en una guardería para siete gatitos huérfanos y los bautiza como personajes de ‘The Pitt’

Una pareja rescata a una camada de 7 gatos. (@heycolanda)

Una pareja que comparte en sus redes sociales cómo reforman su hogar ha visto cómo sus seguidores y visualizaciones se dispararon desde que presentaron a “The Pitter”, una camada de siete adorables gatitos que perdieron a su madre. Tras reformar una de las habitaciones de su casa, decidieron convertirla en una guardería felina. Pero este gesto no ha sido lo único que ha sorprendido y cautivado en las redes; también llamó la atención la forma en que bautizaron a los pequeños.

Col Connelly y Ari Garcia han pasado los últimos años documentando su vida juntas en redes sociales (@heycolanda). Esta pareja, que se define como no binaria y lesbiana, ha utilizado sus plataformas para compartir sus pasiones: viajar, vender ropa y decorar su nuevo hogar. A punto de cumplir ocho años de relación, su conexión y creatividad han conquistado a miles de seguidores.

Sin embargo, Col y Ari han alcanzado a una audiencia aún mayor con sus últimos videos, en los que muestran cómo han transformado su habitación libre en un auténtico paraíso felino. Aunque no desean tener hijos, sí quieren rescatar animales y brindarles un hogar seguro. Antes de la llegada de los siete gatitos huérfanos, compartieron en su cuenta todo el proceso de reforma.

Una pareja rescata a una camada de 7 gatos. (@heycolanda)

Aunque ya contaban con experiencia en el cuidado de gatos, esta camada representaba un desafío completamente nuevo. De hecho, desde hace un año habían mostrado en su canal de YouTube que normalmente tienen varios gatos de acogida, por lo que su dedicación al cuidado felino ya era evidente para sus seguidores.

La llegada de los gatitos

La camada llegó a su casa alrededor del 27 de marzo a través de un refugio local, tras la pérdida de su madre durante el parto. Tenían entonces apenas 11 días de vida, y, tras unas semanas, siguen siendo diminutos y no superan el palmo de una mano, pero ya han comenzado a abrir los ojos y mostrar sus primeras interacciones.

Col y Ari los alimentan con biberón cada tres horas, asegurándose de que todos estén sanos y ganando peso. Gracias a sus videos en primera persona, que muestran la perspectiva del biberón mientras los gatitos comen, miles de seguidores han podido seguir de cerca su crecimiento, acumulando más de 351.000 visualizaciones y 78.000 “me gusta” en una sola publicación.

La pareja bautizó a la camada como “The Pitter”, en homenaje a The Pitt, una serie de televisión británica de drama que sigue la vida de médicos, enfermeras y pacientes en un hospital, combinando situaciones serias con momentos cómicos. Cada gatito recibió el nombre de un personaje principal de la serie.

Una pareja rescata a una camada de 7 gatos. (@heycolanda)

En uno de sus videos, presentaron a cada uno y sus nombres: Dr. Robbie, un gato naranja; Dr. Abbott, un tuxedo negro y blanco; Baby J. Doe, marrón oscuro y de ojos enormes; Dr. Langan, de tono arena y el más ruidoso; Charge Nurse Dana, una gatita tricolor; Crash, a rayas negras y blancas; y Huckleberry, un gato naranja que parece tener un tupé.

Con cada video, Col y Ari demuestran que criar siete gatitos recién nacidos no solo requiere paciencia y dedicación, sino también sentido del humor y mucha creatividad. Desde la preparación de la habitación hasta la alimentación con biberón y la presentación de los pequeños con nombres inspirados en la serie, la historia de “The Pitter” ha conquistado el corazón de miles de personas.