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Muchos influencers esquivan el código de conducta y apuestan por la publicidad encubierta: el vacío legal que aprovechan para ocultar sus colaboraciones

Rostros como Sofía Suescun, Jorge Cyrus o Ángela Mármol intentan ocultar en sus ‘stories’ de Instagram la palabra “publi” que señala el contenido patrocinado

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Ángela Mármol, Jorge Cyrus y Sofía Suescun, en montaje de 'Infobae' (Europa Press / Instagram)
Ángela Mármol, Jorge Cyrus y Sofía Suescun, en montaje de 'Infobae' (Europa Press / Instagram)

Los influencers ya forman parte del abanico de celebridades nacional y algunos de ellos ya se embolsan miles y miles de euros gracias a sus colaboraciones con marcas. Es por ello que surgió la necesidad de crear la conocida como “Ley influencer”, aunque los requisitos para entrar en sus normas son muy exclusivos y son más los que quedan fuera que los que se someten a sus obligaciones.

Por otro lado, el Código de Conducta de Publicidad a través de Influencers, que aboga por la transparencia de la publicidad, entró en vigor en octubre de 2025 y es una norma de autorregulación impulsada por Autocontrol, la Asociación Española de Anunciantes y IAB Spain. La decisión de seguirlo está ligado más bien al respeto y honestidad hacia el público.

Aunque todos deberían mantener este código de conducta, cobra especial relevancia para los creadores que ingresan más de 300.000 euros anuales o que superan el millón de seguidores. Por su parte, la creadora de contenido @elojoquetodolv ha creado un juego con su comunidad llamado “encuentra la publi” que persigue las malas prácticas.

Así ocultan los influencers sus colaboraciones (@elojoquetodolv)
Así ocultan los influencers sus colaboraciones (@elojoquetodolv)

Sofía Suescun o Jorge Cyrus, entre los señalados

La lista de rostros conocidos que la creadora ha cazado a través de su iniciativa es inmensa, desde Sofía Suescun hasta Jorge Cyrus. La estrategia más común es optar por escribir la palabra “publi” en los stories patrocinados, pero intentando ocultarla al máximo para que sus seguidores no la vean y no sepan realmente que lo que están viendo no es una recomendación genuina.

La manera de ocultar la palabra es muy simple, minimizan el tamaño todo lo que pueden y la colocan en lugares estratégicos. Incluso, hay algunos que llegan a jugar con el color de la palabra y el fondo para que sea prácticamente imposible encontrarla, pero en el caso de que alguien les reclamase la señal se sentirían resguardados. De esta manera, poner la palabra acaba teniendo una función prácticamente inútil, como si no estuviera.

Así ocultan los influencers sus colaboraciones (@elojoquetodolv)
Así ocultan los influencers sus colaboraciones (@elojoquetodolv)

Las estrategias de los ‘influencers’

Otros llegan a posicionar la “publi” por debajo de los botones de la aplicación de Instagram, prácticamente fuera de los márgenes de sus stories. Lejos de ser una acción inocente, denota una gran premeditación, e incluso originalidad, a la hora de elucubrar dónde pondrán la señal cada vez. Por su parte, Javier Tudela, hijo de Makoke, ha llegado a escribirlas del revés para que haya que girar el teléfono para poder descubrir que es una colaboración.

Entre los casos que ha destapado @elojoquetodolv, una influencer llega a aclarar que los productos que está recomendando no son parte de una campaña de publicidad. Aún así, al ver el enlace que utiliza para redirigir a sus seguidores hacia el carrito de compra se observa que se trata de un enlace de afiliado. Es decir, que si alguien compra el producto ella se llevará una comisión.

Así ocultan los influencers sus colaboraciones (@elojoquetodolv)
Así ocultan los influencers sus colaboraciones (@elojoquetodolv)

Una de las más conocidas, Violeta Mangriñán, opta en ocasiones por señalar la publicidad fuera de los stories a través de un mensaje externo en los comentarios de la publicación. Como comentábamos, la lista de influencers que aprovechan estos vacíos legales es infinita, pero destacan especialmente cuentas muy conocidas: Ángela Mármol, Sara Gim, Nuria Pajares, Rocío Camacho, Natalia Jiménez, Nona Sobo, Teresa Bass o Emma Geikie, Arnau Marín, entre otros.

Es cierto, que en ningún momento se está cometiendo una ilegalidad y es por ello que se trata de un vacío legal, porque sí están marcándolo. Lo que es evidente, es que están ocultando la señal intencionadamente y en el código de conducta se detalla que debería verse claramente y en español, evitando eufemismos, por lo que podrían llegarles sanciones como si no la hubiesen puesto.

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