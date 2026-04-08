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La tregua EEUU-Irán no baja el precio del fertilizante y el campo español busca alternativas: “La subida para el consumidor será más grande”

Pese a que los aumentos se dieron de manera inmediata tras estallar el conflicto, los agricultores y ganaderos han señalado que las importaciones no proceden de Oriente Medio y las cooperativas ya contaban con el insumo

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Imagen de archivo tomada desde un dron de una máquina cosechadora mientras recoge cereal en un campo. EFE/ Jesús Diges
Imagen de archivo tomada desde un dron de una máquina cosechadora mientras recoge cereal en un campo. EFE/ Jesús Diges

La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán ha llevado a la bajada del crudo entorno a un 14% en el mercado internacional durante el primer día de alto el fuego. Este descenso de precios registrado en la macroeconomía no se ha visto reflejado por el momento en la microeconomía, donde sectores como la agricultura y la ganadería se han visto perjudicados por los aumentos en carburantes, que han derivado en el incremento del precio de los fertilizantes agrarios.

“Al día siguiente de empezar el conflicto el gasóleo agrícola que consumimos subió un 40%. Hoy con la tregua no hemos visto ningún precio de carburante que haya bajado el 15% que lo ha hecho el barril de Brent”, ha señalado Javier Fatas, productor de cereales y representante de la organización agraria COAG.

El agricultor ha lamentado que, en estos casos, “los precios son hipotéticos a futuro”, ya que se disparan desde el primer momento en que estalla cualquier tipo de conflicto, “sobre todo por los oligopolios que hay en estos sectores y su capacidad para hacerlo”, pero después, cuando baja el precio a nivel internacional, “cuesta muchísimo más tiempo que llegue al consumidor”.

Las cooperativas ya cuentan con el fertilizante

Pese a que los aumentos en los carburantes se dieron de manera inmediata tras estallar el conflicto, los agricultores y ganaderos españoles han señalado dos puntos claves por los que el fertilizante no debería haber incrementado su precio: los importaciones de este producto no proceden de Oriente Medio y las cooperativas cierran contratos de importación con meses de antelación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

En este sentido, Fatas ha explicado que tanto ganaderos como agricultores suelen pertenecer a cooperativas o estructuras que se encargan de comprar el fertilizante con previsión, por lo que muchas de ellas ya cuentan con parte de los nutrientes que deberán utilizar en los meses siguientes.

Además, ha destacado que son cuatro grandes empresas las que se encargan de importar el producto para distribuirlo después a cooperativas y otras distribuidoras más pequeñas. No solo traen fertilizante, sino que en muchos casos suelen hacer las mezclas, ya que “el nitrógeno puede venir de Argelia o Rusia, mientras que el fósforo puede venir de la zona del Mediterráneo”, por lo que se compran los distintos componentes para hacer el grupaje de los fertilizantes en España.

“El incremento al consumidor será mucho más grande”

Como consecuencia del encarecimiento en los precios del fertilizante, los agricultores buscan alternativas, tanto en la fertilización de los campos como en la elección de otros cultivos que necesiten menos gasto en este tipo de nutrientes. “Hay cultivos extensivos, como el cereal, que pueden hacer una aplicación de fertilizante menor y después alargarla o jugarse parte de la cosecha, pero hay otros sectores como los hortícolas o las frutas donde su uso es más esencial”, ha explicado Fatas.

Dos hombres durante el XXVIII Concurso de Poda de Olivo y el Concurso de Habilidad con Tractor, a 6 de abril de 2025, en Mora, Toledo, Castilla-La Mancha (España).
Dos hombres durante el XXVIII Concurso de Poda de Olivo y el Concurso de Habilidad con Tractor, a 6 de abril de 2025, en Mora, Toledo, Castilla-La Mancha (España). (Juanma Jiménez / Europa Press)

Otra alternativa para los agricultores es cambiar el tipo de cultivo. “Este año estamos viendo que se está apostando por el girasol, porque en un primero momento no va a necesitar esa carga de fertilizantes tan fuerte”, ha explicado el agricultor. Además, otra opción -de cara a que se extienda el conflicto- podría ser el cultivo de cereal de invierno, que necesita fertilización pero en menor cantidad que otros cultivos.

“Todo el tema de hortícolas sí que se verán más afectadas porque son aportaciones de fertilizante continuas. Hay alternativas menos productivas, pero que también son menos exigentes a la hora de la aplicación de fertilizantes”, ha destacado, añadiendo que una solución al uso del fertilizante químico es el orgánico -el que producen los animales-, pero esos ya están comprometidos y, si sube el precio de unos, sube el del resto.

Respecto al impacto para los consumidores, el agricultor ha indicado que hay sectores como el del cereal o el forraje donde los precios se van a mover poco, porque cuentan con precios más globalizados, pero el que puede sufrir importantes incrementos si se alarga el conflicto es el hortícola.

“Una parte del sector se retrae a la hora de hacer las plantaciones por los costes de producción, lo que lleva a una bajada de producción y a un encarecimiento del producto”, ha destacado Fatas, alertando de que “si esa escasez lleva a una subida de precios en origen, después el incremento al consumidor será mucho más grande.”

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