Fran Sánchez, psicólogo: “Si vienes de una relación de la que te hicieron mucho daño y estás empezando otra, cuidado. Puedes estar reforzando conductas y secuelas”

El especialista ha expuesto cómo las secuelas del pasado pueden condicionar la forma en que una persona se vincula en el presente

Una ilustración de una pareja
Una ilustración de una pareja (Canva)

El psicólogo Fran Sánchez ha lanzado una advertencia dirigida a quienes han atravesado relaciones dolorosas y afrontan una nueva etapa sentimental. Según el experto, iniciar una relación tras una experiencia traumática puede llevar a perpetuar conductas y miedos adquiridos, incluso sin percibirlo. En su video, difundido recientemente, el especialista ha expuesto cómo las secuelas del pasado pueden condicionar la forma en que una persona se vincula en el presente.

Sánchez ha explicado el fenómeno a través de una analogía. “Imagina que vienes de vivir en una ciudad objetivamente peligrosa, donde te pasaron cosas difíciles y donde te sentiste inseguro constantemente. Ahora te mudas a otra ciudad y aunque esta no tiene nada que ver, tú traes una idea contigo: esto podría ser peligroso”, determina.

Esto mismo lo ha visto el especialista, en un nuevo contexto. La persona actúa guiada por el temor, evita zonas, limita horarios y busca seguridad notificando siempre a alguien sobre su paradero. “Da alivio porque te hace sentir seguro, pero al mismo tiempo está pasando algo importante sin que te des cuenta. Tu mente aprende de lo que haces y cada vez que te comportas así, tu mente interpreta: si me estoy protegiendo tanto, será porque realmente hay peligro”, ha puntualizado.

Cómo puedes estar reforzando conductas y secuelas cuando cambias de pareja pero no de hábitos
Fran Sánchez explica cómo puedes estar reforzando conductas y secuelas cuando cambias de pareja pero no de hábitos (@minddtalk)

“En principio no está haciendo nada para que desconfíes”

El especialista ha trasladado este ejemplo al terreno de las relaciones afectivas, donde los efectos pueden ser igual de profundos. “Vienes de una historia donde te hicieron mucho daño, te fallaron, te engañaron o te dejaron de forma inesperada. Y entras en una relación con alguien nuevo que en principio no está haciendo nada para que desconfíes y te está tratando bien. Pero hay algo dentro de ti que dice: ¿y si vuelve a pasar?”, ha descrito Sánchez. En esos casos, la persona comienza a buscar constantemente confirmaciones de que todo está bien, interpreta cada gesto, cada palabra y cada silencio como posibles señales de alarma.

El psicólogo ha subrayado que algunas de estas conductas, como preguntar si la relación marcha bien de vez en cuando, pueden considerarse normales. El problema surge cuando ese comportamiento se convierte en la base de la relación. “Cada una de estas conductas le está enseñando algo muy potente a tu mente. Si estoy actuando así, será porque hay algo real de lo que protegerse. Y así, sin darte cuenta, lo que comenzó siendo una creencia sin mucho cuerpo y un miedo, ahora es una amenaza real en tu cabeza y una creencia que se ha fijado por completo”, ha afirmado el especialista.

Seguidamente, Sánchez ha advertido sobre el círculo vicioso que se genera: “No es solo lo que piensas, lo que te afecta, es todo lo que haces alrededor del pensamiento, porque cada vez que actúas así, te calmas, pero también estás confirmando la creencia. Así se crea un bucle del que es difícil salir. Actúas por miedo y aunque te calmas momentáneamente, lo que haces hace que el miedo parezca cada vez más real”, ha puntualizado.

De este modo, el experto ha enfatizado que la clave para romper ese ciclo no reside únicamente en modificar los pensamientos, sino en observar los propios comportamientos. “Muchísimas veces, más que intentar eliminar el pensamiento, lo más importante es observar qué estoy haciendo alrededor de él que lo está haciendo cada vez más creíble”, afirmó Sánchez.

