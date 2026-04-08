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Estas son las nuevas deducciones de la Renta 2026 aplicables en cualquier comunidad autónoma

Estas ventajas fiscales afectan a distintos ámbitos, como la vivienda, la inversión, la salud o la sostenibilidad

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Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria (MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS)
Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria (MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS)

La campaña de la Renta 2026 incluye una serie de deducciones que pueden aplicarse con carácter general en cualquier comunidad autónoma, siempre que el contribuyente cumpla los requisitos establecidos por la normativa estatal del IRPF. Estas ventajas fiscales afectan a distintos ámbitos, como la vivienda, la inversión o la sostenibilidad, y su correcta aplicación depende, en gran medida, de identificar y completar cada casilla correcta dentro del modelo de declaración.

Una de las deducciones más conocidas es la de inversión en vivienda habitual, aunque actualmente solo se mantiene en régimen transitorio para quienes adquirieron su vivienda antes de 2013. En estos casos, los contribuyentes deben reflejar esta deducción en la casilla [547], correspondiente al tramo estatal, y en la casilla [548], para el tramo autonómico. Se trata de una ventaja que sigue vigente para determinados perfiles y que permite reducir significativamente la cuota.

Otra deducción relevante aplicable en toda España es la destinada a la inversión en empresas de nueva o reciente creación. Este incentivo busca fomentar el emprendimiento y permite desgravar parte de la inversión realizada. Para beneficiarse, es necesario consignar el importe en la casilla [653], donde se recogen estas inversiones. Esta deducción se aplica directamente sobre la cuota íntegra estatal.

En el ámbito de las deducciones generales, también destacan las relacionadas con donativos y aportaciones a entidades sin ánimo de lucro. Estas cantidades pueden deducirse parcialmente si cumplen los requisitos legales. En este caso, los contribuyentes deben incluir los importes en la casilla [723], lo que permitirá aplicar la deducción correspondiente sobre la cuota.

Asimismo, existen deducciones específicas para quienes obtienen rentas en territorios como Ceuta o Melilla. Estas ventajas fiscales, aplicables con independencia de la comunidad autónoma de residencia habitual, deben reflejarse en la casilla [588], siempre que se cumplan las condiciones exigidas por la normativa.

Deducción para el alquiler de vivienda habitual

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

Otra deducción estatal importante es la relacionada con el alquiler de vivienda habitual, aunque también se encuentra en régimen transitorio. Solo pueden aplicarla quienes firmaron su contrato antes de 2015. En estos casos, la deducción debe consignarse en la casilla [562], permitiendo reducir tanto la cuota estatal como la autonómica.

En los últimos años, han cobrado especial relevancia las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Estas medidas buscan fomentar el ahorro energético y la sostenibilidad. Existen varias modalidades, como la reducción de la demanda de calefacción o la mejora del consumo de energía primaria. Para aplicarlas, se deben utilizar las casillas [1655], [1656] y [1657], en función del tipo de obra realizada.

También se han incorporado deducciones relacionadas con la movilidad sostenible, como la adquisición de vehículos eléctricos o la instalación de puntos de recarga. Estas medidas, vigentes hasta finales de 2025, permiten a los contribuyentes reducir su carga fiscal si han realizado este tipo de inversiones. En estos casos, los importes deben reflejarse en la casilla [1678] para vehículos eléctricos y en la casilla [1679] para puntos de recarga.

Además, existen deducciones vinculadas a la protección del patrimonio histórico o a la inversión empresarial, que también pueden aplicarse de forma general en todo el territorio. Estas deducciones se distribuyen entre la cuota estatal y autonómica, por lo que es importante revisar bien cada apartado de la declaración para no omitir ninguna opción.

En todos estos supuestos, el importe de la deducción suele repartirse al 50% entre la cuota estatal y la autonómica, salvo en casos concretos donde se aplica únicamente sobre una de ellas. Este reparto es clave para entender cómo impacta cada deducción en el resultado final de la declaración.

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