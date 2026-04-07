Noah Higón, con siete enfermedades raras y tras subir al Teide, concibe su vida como “una yincana” en ‘La Revuelta’

La politóloga que convive con siete enfermedades raras acude a 'La Revuelta' para reivindicar la sanidad pública. / Captura de pantalla

Tras el reciente archivo de la denuncia de la Televisión Comercial en Abierto (UTECA) contra La Revuelta, el programa de RTVE ha vuelto a reivindicar el apoyo a la sanidad pública y la ciencia como parte de su esencia. En este caso, de la mano de Noah Higón, politóloga que convive con siete enfermedades raras. Como consta en el fallo, el espacio presentado por David Broncano reserva un lugar especial a disciplinas que puedan suscitar “un menor interés informativo, como pueden ser los deportes minoritarios o las enfermedades raras”, como en este caso.

La joven ha acudido a La Revuelta tras ser galardonada con la Encomienda de Alfonso X el Sabio, reconocimiento nacional que Higón ha recibido de la mano de Pedro Sánchez. Durante el programa, la invitada ha incidido en la importancia de la donación de órganos, causa que defiende día a día y a la que está vinculada personalmente. En su alegato, Noah Higón también ha promocionado el documental Donde duele el aire, un retrato de su subida al punto más alto de España, el Teide, con tal de gritar “Sin ciencia no hay futuro”.

Noah Higón, tras su última intervención: “Mi vida es una yincana”

En el Día Mundial de la Salud, la invitada al programa conducido por David Broncano no podía ser otra que Noah Higón. “Mi vida es una yincana”, ha explicado la joven tras su última intervención quirúrgica. En esta, le han quitado un riñón y la secuela ha sido la insensibilización de uno de los muslos. Con el humor que la caracteriza, Higón ha explicado cómo vive con el testamento vital hecho. “Es una mañana desagradable”, ha opinado Broncano, quien admite también haber pasado por ahí.

“Mis órganos, ya que no sirven para donar, para la ciencia”, ha continuado la joven. Durante su aparición en La Revuelta, Higón ha explicado que en España, “todos somos donantes” a no ser que se especifique lo contrario de antemano. No obstante, también ha recordado que siempre se consulta a las familias previamente, aunque lo considera un buen propósito.

En todo el contexto de entrada y salida de quirófanos, el presentador ha preguntado a Higón por una valoración de la sanidad pública y su “degradación” en los últimos años. “Bastante bajón, a mi pesar”, ha respondido la joven. No por falta de ganas del personal médico, ha señalado, “pero el sistema no lo pone nada fácil”. Por ello, ha invitado a “seguir luchando”, aunque ha admitido que “es muy frustrante”.

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Noah Higón tampoco ha querido olvidarse de subrayar que “el orgullo patrio” de España debería ser el hecho de que el país es, “34 años consecutivo, líder mundial en donación de órganos”. “Hago un llamamiento muy importante a la donación de órganos”, ha reafirmado con un aplauso del público. Como colofón a la entrevista, Noah Higón le ha traído un regalo a Broncano en forma de la cantante Mara Barros, quien ha cantando Peces de ciudad, de Joaquín Sabina, canción que canta la joven durante su hazaña de subir al pico canario. Sin duda alguna, la unión entre Higón y Barros es autodefinirse como “sabineras”, es decir, fans de Joaquín Sabina.