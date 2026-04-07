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La leyenda de las cuevas escondidas bajo el suelo de Londres: 80 kilómetros de la capital hasta Brighton

Los historiadores llevan décadas investigando el subsuelo londinense y desmitiendo mitos

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La ficción y la realidad de las cuevas de Londres.(Wikipedia)
La ficción y la realidad de las cuevas de Londres.(Wikipedia)

Bajo las calles del sur de Londres circula una leyenda que ha capturado la imaginación de generaciones: la existencia de una red secreta de cuevas y túneles que conectaría la capital con la costa de Brighton, a casi 80 kilómetros de distancia. Según explica el medio británico My News London, el mito ha sobrevivido al paso del tiempo, alimentado por historias de piratas y contrabandistas que utilizaron estos pasadizos para burlar controles y transportar mercancías prohibidas o suntuarias. Desde barriles de ron hasta cajas de tabaco y encajes, se dice que todo llegaba a Londres de forma clandestina por estas rutas subterráneas.

La idea de túneles ocultos bajo los pies de millones de londinenses resulta tan fascinante como inverosímil. Sin embargo, en el sur de la ciudad, en la zona de Mitcham, existe un enclave real que ha dado pie a muchas de estas historias: las cuevas de Beddington. Rodeadas de misterio, estas cavidades han sido objeto de relatos fantásticos y de investigaciones más racionales. La geología, sin embargo, aporta una visión menos romántica sobre su origen y alcance, alejando la posibilidad de un corredor subterráneo ininterrumpido hasta el mar.

Pese a la evidencia científica, los testimonios locales y algunos documentos históricos han mantenido viva la curiosidad sobre lo que ocurre bajo el suelo londinense. Las historias orales y las anécdotas de vecinos que exploraron las cuevas en su juventud forman parte del folclore de la zona, donde pasado y mito se mezclan de manera inseparable.

Las cuevas de Beddington: historia y leyendas

Las cuevas de Beddington, ubicadas en la zona de Mitcham, han sido fuente de rumores y leyendas durante décadas. Se cuenta que fueron descubiertas accidentalmente por un agricultor cuando araba un campo en las cercanías de Plough Lane, cerca de la carretera a Bandon Hill. Al caer en lo que describieron como una “guarida de ladrones”, se abrió la puerta a todo tipo de relatos sobre actividades ilícitas y túneles imposibles.

Esta cavidad tiene más de 75 mil años y se caracteriza por los colores y formaciones únicas que alberga

Documentos como el artículo publicado en el Croydon Review and Timetable en enero de 1880 dan cuenta de la existencia de estas cuevas y del clima de temor que generaban. El autor anónimo del texto las calificó de “shudderus”, es decir, especialmente aterradoras. En ese mismo artículo, el escritor hace referencia a la creencia de que las cuevas se extendían hasta Brighton, aunque tras una inspección personal concluyó que “no tienen nada de particular”.

La ubicación de la entrada principal, hoy sellada, era bien conocida entre los vecinos. Estaba situada en una pendiente entre zarzas, justo frente al pub Plough Inn, en Plough Lane. Con los años, las historias sobre túneles interminables y contrabandistas se mezclaron con la realidad de unas cavidades que, aunque impresionantes, no llegan a conectar Londres con la costa de Brighton. La geología local y los estudios realizados demuestran que la continuidad de estos túneles a lo largo de 80 kilómetros es imposible, pero el mito sigue resonando en la memoria popular.

Aventuras subterráneas y cierre de accesos

Durante las décadas de 1960 y 1970, las cuevas de Beddington fueron escenario de exploraciones y juegos para muchos adolescentes de la zona. Vecinos como Sue Chester recuerdan en My News London haber encontrado la entrada por casualidad, oculta entre los jardines y la maleza que separa las casas de la calle. Lo que en apariencia era solo un agujero diminuto, similar a una madriguera de zorro, se abría en el interior hacia pasadizos más amplios y hasta un gran “salón” donde los jóvenes se reunían a pasar el rato.

Cueva de manos
Las leyendas de cuevas de Londres. (Freepik)

El acceso libre a las cuevas terminó cuando las autoridades locales decidieron tapiar las entradas por razones de seguridad. El riesgo de accidentes y el temor a que las cavernas se convirtieran en refugio de actividades peligrosas motivaron el cierre. Aun así, quienes vivieron la experiencia de descender a esos túneles guardan recuerdos vívidos de la aventura y del misterio que envolvía cada rincón bajo tierra.

Las cuevas de Beddington se mantienen como un símbolo de la mezcla entre historia y leyenda que caracteriza a muchos rincones de Londres. Aunque la ciencia descarta la existencia de un túnel subterráneo hasta Brighton, la fascinación por lo que pueda esconder el subsuelo sigue alimentando las historias en la zona.

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