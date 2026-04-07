La cooperación policial hispano-estadounidense culmina con la detención en Madrid del fugitivo número 18 del Tren de Aragua en España

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una persona buscada por las autoridades de Estados Unidos, acusada de delitos contra entidades bancarias vinculados a la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Agentes de la Policía Nacional han señalado que el arrestado era reclamado por la comisión de delitos contra entidades bancarias en Estados Unidos con el objetivo de financiar al grupo criminal.

Según la información policial, el detenido formaba parte de una trama dedicada a hackear cajeros automáticos utilizando un malware específico, obteniendo así disposiciones de efectivo fraudulentas destinadas a la financiación de las actividades del grupo criminal, presente en varios países.

La operación fue llevada a cabo por un Grupo de Trabajo Conjunto de la Policía Nacional, conformado específicamente para luchar contra esta organización criminal transnacional. En este equipo se integran especialistas de diferentes áreas, lo que ha permitido abordar de forma integral la investigación y la localización del fugitivo.

El Tren de Aragua, objetivo de alianzas policiales internacionales

El arresto es el resultado de la colaboración internacional con cuerpos policiales y judiciales de otros países. Desde que se tuvo noticia de la actividad expansionista del Tren de Aragua, en 2022, la Policía Nacional participa en foros multilaterales donde el intercambio de información con países especialmente afectados ha aportado experiencia para anticiparse al fenómeno. Uno de estos espacios es el GICCOT (Grupo Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional), auspiciado por el FBI y con sede en El Salvador.

La presión sobre el Tren de Aragua ha impulsado la puesta en marcha de acciones conjuntas en el ámbito internacional. En el seno de AMERIPOL, y con el apoyo del proyecto PACCTO-AMERIPOL, se ha creado una Acción Conjunta y Sostenida específicamente para combatir las actividades de este grupo, lo que refleja la implicación de las fuerzas policiales de América Latina y Europa.

17/05/2023 Coche de Policía Nacional SOCIEDAD CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA GUADALAJARA AUTONOMÍAS POLICÍA NACIONAL

Las acciones forman parte de la estrategia de la Comisaría General de Información contra las denominadas Nuevas Amenazas Desestabilizadoras de la Seguridad Interior (NADSI), una categoría que agrupa amenazas híbridas, criminalidad asociada a intereses estatales y delincuencia con capacidad desestabilizadora. El Tren de Aragua ha sido identificado como uno de los principales exponentes de este fenómeno. De origen venezolano, la banda nació como sindicato ferroviario en Aragua y Carabobo.

La consolidación del grupo llegó en 2013 bajo el liderazgo de Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, desde la prisión de Tocorón, que funcionó como centro de operaciones. Desde 2018, el Tren de Aragua está llevando a cabo una expansión por América Latina siguiendo las rutas migratorias de Venezuela, estableciendo presencia en países como Colombia, Perú y Chile. Las investigaciones apuntan a que el grupo intenta replicar en España su estructura criminal, con jerarquías definidas y subgrupos dedicados tanto al tráfico de drogas como a la extorsión.

En noviembre de 2025, la Policía Nacional llevó a cabo una operación que se saldó con la detención de trece personas, supuestamente integrantes de la primera célula del Tren de Aragua en España. Las detenciones se realizaron en varias ciudades: Barcelona, Madrid, Gerona, La Coruña y Valencia. Durante la operación se efectuaron cinco registros en los que se incautaron drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor. También se desmantelaron dos laboratorios dedicados a la producción de tusi, una mezcla de cafeína, ketamina y éxtasis.

La operación formó parte de la segunda fase de la denominada Interciti, iniciada en 2024 tras la detención en Barcelona del hermano del líder mundial del grupo, por una orden internacional de detención emitida por las autoridades venezolanas. Los cargos incluían presuntos delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

El avance de la investigación permitió identificar una red de personas repartidas por distintas zonas de España, dedicadas al tráfico de drogas, principalmente tusi y cocaína, como principal vía de financiación. La célula contaba con una estructura jerarquizada, en la que un líder y su lugarteniente coordinaban dos subgrupos encargados de la fabricación y distribución de las sustancias.