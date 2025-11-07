Desarticulada una célula de la banda venezolana Tren de Aragua en España: hay 13 detenidos

Desarticulada una célula de la banda venezolana Tren de Aragua en España:

La Policía Nacional ha llevado a cabo la desarticulación de una célula del grupo criminal venezolano Tren de Aragua con la detención de 13 personas en diferentes provincias del país. De esta forma, se confirma la llegada a España de una de las bandas más influyentes de Latinoamérica, a la que las fuerzas de seguridad han dado un duro golpe. El año pasado ya se detuvo a un miembro importante del organismo en Barcelona.

Las actuaciones se desarrollaron en Madrid, Valencia, Zaragoza y Gijón, fruto de una investigación coordinada por la Audiencia Nacional, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. Los detenidos están acusados de delitos vinculados al tráfico de personas, trata, blanqueo de capitales, extorsión y otros hechos violentos.

El Tren de Aragua es una organización criminal originaria de Venezuela, reconocida por su estructura jerárquica y actividades ilícitas transnacionales. Para su extensión de negocios a Europa, España es la plataforma ideal en la que instalarse por las facilidades de comunicación y traslado de mercancías, pero ahora se han topado con los agentes.

Detención de los involucrados en la mafia serbia (Policía Nacional)

Desarticulación de la banda en España

La información policial describe que la célula desmantelada actuaba como enlace y soporte logístico en territorio español para la organización. El despliegue del Tren de Aragua sigue la línea de expansión internacional que la banda ha consolidado desde hace años, acumulando delitos como secuestro, extorsión y narcotráfico dentro y fuera de Venezuela. El operativo, surgido tras indicios de aumento de actividad de la organización, refleja el nivel de sofisticación alcanzado por estas redes.

La célula tenía el cometido de facilitar la llegada y recolocación de integrantes en diversos puntos de España, dando especial importancia a la captación de mujeres para su explotación en redes de trata y prostitución. Los documentos incorporados identifican episodios de violencia ligados a la disputa de territorios y el cobro de deudas.

El informe judicial subraya el reto que esta tipología de delincuencia organizada representa para las instituciones. Entre el material recopilado, los agentes hallaron pruebas que demuestran el vínculo de los implicados con la matriz venezolana y consta el flujo de parte de los beneficios hacia Sudamérica para financiar estructuras criminales asociadas.

Operación para detener al narcotraficante 'El Buque' (Guardia Civil / Policía Nacional)

Investigación y detención

Entre los arrestados se hallan presuntos líderes y miembros operativos de la banda. Figura que algunos de ellos estaban reclamados por la justicia venezolana y contaban con alertas internacionales. En los registros domiciliarios y de locales asociados, la Policía intervino dispositivos electrónicos, documentación con identidades falsas y diferentes cantidades de dinero en efectivo, elementos clave para la acusación.

Esta intervención policial se integra en las estrategias de colaboración internacional para impedir el establecimiento definitivo de organizaciones criminales latinoamericanas en Europa. La Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional para quienes consideran cabecillas del núcleo local, mientras otros implicados continúan bajo medidas cautelares.

Voceros del operativo han confirmado que la investigación no concluye con estos arrestos y que se analizan conexiones con presuntos integrantes asentados en otros países europeos como Italia y Portugal. “La presión policial ha sido determinante para cortar la operatividad de la célula”, indica la documentación oficial.