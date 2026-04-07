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El Gobierno lanza una línea de ayudas por 100 millones para los agricultores y pescadores afectados por las borrascas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha un plan de ayudas que incluye subvenciones de entre 5.000 y 25.000 euros para más de 140.000 beneficiarios

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Explotación agrícola en Moguer (Huelva) afectada por el temporal. (Clara Carrasco / Europa Press)
Explotación agrícola en Moguer (Huelva) afectada por el temporal. (Clara Carrasco / Europa Press)

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado una línea extraordinaria de ayudas para apoyar al primer sector ante el impacto de las borrascas de enero y febrero. El plan, dotado de 100 millones de euros, contempla subvenciones de entre 5.000 y 25.000 euros para aquellos agricultores y pescadores cuyas explotaciones se vieron afectados por los temporales que al inicio del año arrasaron gran parte de Andalucía y Extremadura.

Con la publicación este martes de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, más de 140.000 titulares de explotaciones agrarias y operadores del sector agroalimentario y pesquero podrán acceder desde hoy a las ayudas para mitigar los daños. El paquete asigna 75 millones de euros para subvencionar hasta el 15% del principal de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y 25 millones para cubrir el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) requeridos para acceder al crédito. De este modo, la financiación total movilizada podría llegar a 500 millones de euros, según estimaciones oficiales.

El sistema de concesión de las ayudas seguirá el orden de presentación de las solicitudes dentro del plazo que se mantendrá abierto hasta el próximo 27 de abril. Los beneficiarios podrán aceptar la ayuda a través de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de forma individual o mediante organizaciones profesionales, cooperativas y entidades colaboradoras.

Casi 24 millones ya abonados

Desde el Ministerio han insistido en que el proceso para aceptar las ayudas será “sencillo y rápido”, según trasladaron el lunes el subsecretario Ernesto Abati y la presidenta del FEGA, Silvia Capdevila, durante una reunión con representantes de organizaciones agrarias y cooperativas. El trámite, aseguran, podrá completarse en apenas unos minutos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

El 27 de marzo, el Ministerio ya efectuó un primer abono de 23,9 millones de euros a 17.314 titulares de explotaciones con más de 20.000 pólizas de seguro agrario activas, ampliando la subvención de la prima del seguro hasta el 70% del coste, el máximo autorizado por la normativa europea.

Además, el Gobierno ha destinado 600 millones de euros para reparar infraestructuras agrícolas dañadas en Andalucía y Extremadura. Por otro lado, la línea ICO-MAPA-SAECA moviliza otros 100 millones de euros en créditos y avales, cuyo acceso se habilitará en los próximos días. Sin embargo, las organizaciones agrarias han solicitado que se incluyan más municipios en la lista de beneficiarios, mientras el Consejo de Ministros ultima la declaración de nuevas zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil en varias comunidades autónomas.

Ayudas adicionales al campo por la guerra

Más allá de los temporales, el campo español se ha enfrentado este año a nuevas dificultades debido a la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, que han encarecido los combustibles y sus derivados en plena campaña de fertilización. Para mitigar estos efectos, el Gobierno aprobó el 20 de marzo un real decreto con 80 medidas dirigidas a sectores clave como el agrario y el transporte. Entre las principales acciones se encuentran las ayudas al gasóleo agrícola de 20 céntimos por litro y subvenciones directas a fertilizantes de 22 euros por hectárea en secano y 55 euros por hectárea en regadío, hasta un máximo de 300 hectáreas por explotación.

El decreto incluye también una línea de financiación de 300 millones de euros mediante créditos ICO avalados por el Estado. Pese a estas ayudas, las organizaciones agrarias consideran que resultan insuficientes, especialmente para apicultores y quienes dependen de productos plásticos.

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