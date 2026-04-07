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Descubren la dieta que tenían en la isla los menorquines durante la Edad de Bronce: nada de pescado ni marisco durante décadas

Este patrón alimentario contrasta con lo observado en otras islas del Mediterráneo oriental

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Dos arqueólogos, con cascos y guantes, examinan un esqueleto humano y dos vasijas de cerámica rotas, parcialmente visibles en una excavación
Un estudio demuestra como se alimentaban con carne en Menorca. (Foto: Agencia Andina)

Vivir junto al mar no siempre ha significado comer pescado. Un reciente estudio liderado por la Universidad de Tübingen y la Universidad de Granada y publicado en la revista Journal of Archaeological Science: Reports revela una realidad sorprendente sobre la alimentación de los antiguos menorquines durante la Edad del Bronce. Su dieta era completamente terrestre, basada en productos agrícolas y ganaderos, sin rastro de pescado ni marisco. Este hallazgo desafía las ideas preconcebidas sobre el consumo de recursos marinos en las islas Baleares hace más de 2.500 años.

La investigación analizó restos humanos y animales hallados en una cueva funeraria utilizada durante unos ocho siglos, desde el Bronce Final hasta la transición a la Edad del Hierro. Los científicos aplicaron técnicas de análisis isotópico que permiten detectar de forma precisa el origen de los alimentos consumidos por antiguos pobladores. El resultado fue claro: no había señales de consumo marino en la dieta de las comunidades prehistóricas de Menorca.

¿Cómo se explica que, viviendo rodeados de calas y acantilados, los menorquines de la Edad del Bronce ignoraran el pescado y los mariscos? La respuesta está en la eficacia de la ganadería y la agricultura, que ofrecían todo lo necesario para la subsistencia, y en la adaptación de los animales domésticos a la vida isleña. El cerdo, en particular, fue ganando protagonismo con el paso del tiempo como fuente de carne, junto a vacas, ovejas y cabras.

Qué comían los menorquines prehistóricos

El estudio se basa en el análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno presentes en el colágeno de huesos humanos y animales. Esta técnica permite reconstruir la dieta con gran precisión. Los resultados mostraron que la base energética provenía de plantas C3 (como trigo, cebada y legumbres) típicas de climas templados y de la ganadería. No se encontró ninguna señal compatible con el consumo regular de pescado, marisco o recursos del mar.

Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes a nivel estatal.

Los expertos compararon muestras de huesos humanos de la cueva de Biniadrís con restos animales procedentes de otros yacimientos contemporáneos de Menorca. Los valores isotópicos humanos coincidían con los animales terrestres (vacas, cabras, ovejas y cerdos), mientras que las aves marinas, incluidas en el estudio, mostraban patrones claramente distintos por su dieta marina.

Para cuantificar la importancia de cada fuente de proteína, los investigadores usaron el modelo MixSIAR. Este análisis concluyó que la contribución de vacuno, ovicaprinos y cerdo era prácticamente igual: alrededor del 33% cada uno, mientras que la participación de aves marinas era insignificante (0,1%). Así, queda claro que la dieta menorquina de la Edad del Bronce era totalmente terrestre y dividida entre los principales animales domésticos.

Por qué no comían pescado ni marisco en una isla

La ausencia de recursos marinos en la dieta prehistórica menorquina puede parecer extraña, pero tiene varias explicaciones. El cerdo es un animal que convierte los alimentos en carne de forma eficiente y se adapta muy bien a entornos humanizados, lo que lo hacía valioso para comunidades agrícolas. Además, el crecimiento demográfico y la expansión de áreas de cultivo probablemente favorecieron la cría de cerdos como fuente accesible de proteína.

El motivo por el que no consumían pescado. (ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)
El motivo por el que no consumían pescado. (ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

La ganadería tenía otros beneficios: las vacas proporcionaban no solo carne, sino también fuerza de trabajo, leche y cuero; ovejas y cabras ofrecían, además de carne, lana y leche. En comparación, la pesca requería técnicas y herramientas específicas, además de tiempo y riesgos asociados al mar, lo que pudo limitar su importancia en la economía y la dieta cotidiana.

Este patrón alimentario contrasta con lo observado en otras islas del Mediterráneo oriental, donde sí se detecta cierto consumo regular de pescado. Los autores del estudio destacan que en Menorca no solo no era habitual, sino que los datos sugieren un modelo de subsistencia más dinámico y adaptado a los recursos terrestres.

En definitiva, la dieta de los menorquines durante la Edad del Bronce se sostenía en la agricultura de secano y la ganadería, con un papel cada vez más relevante del cerdo y una ausencia total de pescado y marisco, a pesar de vivir rodeados por el mar.

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