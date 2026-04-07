Así afectan los tatuajes al sistema inmunitario: de inflamación a disminuir la eficacia de las vacunas

Los tatuajes pueden afectar al sistema inmunitario. (Pixabay)

Los tatuajes son cada vez más populares. Hoy en día resulta raro encontrar a alguien que no lleve alguno. Los hay de todo tipo: desde pequeños diseños hasta piezas que cubren brazos, piernas o amplias zonas del cuerpo. Sin embargo, más allá de su valor estético o personal que puedan tener, la ciencia comienza a plantearse preguntas sobre cómo puede afectar al organismo.

Lejos de quedarse estática bajo la piel, la tinta de los tatuajes inicia un recorrido dentro del cuerpo. Una vez en el cuerpo, sus pigmentos pueden desplazarse e interactuar con el sistema inmunitario de formas que la ciencia aún está empezando a comprender.

Aunque durante años se han considerado seguros, cada vez más estudios sugieren que estas tintas no son biológicamente inertes. La cuestión ya no es si introducen sustancias en el organismo, sino hasta qué punto pueden ser tóxicas y qué efectos podrían tener en la salud.

La tinta se desplaza y llega al sistema linfático

El tatuaje comienza cuando la tinta se inyecta en la dermis, la capa de piel ubicada justo debajo de la superficie. Al percibir los pigmentos como cuerpos extraños, el organismo activa el sistema inmunitario. Aunque las células defensivas intentan eliminarlos, muchas partículas quedan atrapadas en los tejidos, lo que le otorga al tatuaje su carácter permanente.

Estas tintas introducen en el cuerpo sustancias que no fueron diseñadas para permanecer de forma indefinida en los tejidos humanos. Su composición es compleja: colorantes, conservantes e incluso trazas de metales pesados como níquel, cromo o plomo.

Algunos de estos componentes, especialmente los metales y los colorantes azoicos, han sido vinculados con inflamación, reacciones alérgicas y, en determinadas condiciones, con la formación de compuestos potencialmente cancerígenos, según recoge Science Alert.

Además, la tinta no permanece completamente fija en la piel. Parte de sus pigmentos pueden migrar a través del sistema linfático y acumularse en los ganglios, órganos responsables de filtrar sustancias y coordinar la respuesta inmunitaria. Por ahora, se desconocen las consecuencias de esta acumulación a largo plazo.

La tinta es absorbida por las células inmunitarias de la piel. (Shutterstock)

La respuesta del sistema inmunitario

Un estudio reciente publicado en PNAS, titulado “La tinta de los tatuajes induce inflamación en el ganglio linfático de drenaje y altera la respuesta inmunitaria a la vacunación”, sugiere que los pigmentos de tatuajes comunes pueden afectar la actividad del sistema inmunitario, provocar inflamación y, en ciertos casos, disminuir la eficacia de algunas vacunas.

Los investigadores observaron que la tinta es absorbida por las células inmunitarias de la piel. Cuando estas mueren, liberan señales que mantienen activo el sistema defensivo, causando inflamación en los ganglios linfáticos cercanos durante hasta dos meses.

Además, el estudio indica que la presencia de tinta en la zona donde se administra una vacuna puede modificar la respuesta inmunitaria de manera específica. Aunque, por ejemplo, se detectó una menor respuesta frente a la vacuna contra la COVID-19.

Esto no significa que los tatuajes hagan que las vacunas sean inseguras; más bien, los pigmentos podrían interferir con la señalización química que las células usan para coordinar la defensa frente a infecciones o vacunaciones bajo ciertas condiciones.

Asimismo, como cualquier procedimiento que perfora la piel, los tatuajes conllevan un riesgo de infección. La falta de higiene durante la aplicación puede dar lugar a problemas por Staphylococcus aureus, hepatitis B y C e incluso, en casos raros, por micobacterias atípicas.

Existe una falta de regulación uniforme sobre las tintas de los tatuajes. (IFA-FIRA ALACANT)

La regulación de las tintas

La mayor preocupación es la exposición acumulativa. A medida que los tatuajes se vuelven más grandes, numerosos y coloridos, la carga química total en el organismo aumenta. Combinada con factores como la exposición solar, el envejecimiento, cambios en el sistema inmunitario o la eliminación con láser, esta carga podría tener consecuencias que la ciencia aún no ha determinado por completo.

Uno de los principales desafíos para evaluar la seguridad de los tatuajes es la falta de regulación uniforme. En muchos países, las tintas para tatuajes se controlan con menos rigor que los cosméticos o los productos médicos, y los fabricantes no siempre están obligados a revelar todos los ingredientes. La Unión Europea ha establecido límites más estrictos sobre sustancias peligrosas en las tintas, pero a nivel mundial la supervisión sigue siendo desigual.

Los tatuajes siguen siendo una forma poderosa de autoexpresión, pero también representan una exposición química de por vida. Aunque la evidencia actual no indica un peligro generalizado, investigaciones recientes plantean preguntas importantes sobre su toxicidad, sus efectos en el sistema inmunitario y la salud a largo plazo.