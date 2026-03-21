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María Jesús, podóloga: “Si te haces un tatuaje en el pie, reduce la sudoración hasta en un 14%”

La especialista advierte sobre complicaciones poco conocidas al tatuar zonas sometidas a presión y movimiento frecuente

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María Jesús, podóloga, habla sobre
María Jesús, podóloga, habla sobre los riesgos de los tatuajes en el pie (Composición Infobae)

El auge de los tatuajes como forma de expresión personal ha impulsado un debate sobre sus posibles efectos en la salud, especialmente cuando se ubican en áreas del cuerpo sometidas a movimiento continuo o presión constante. Aunque la percepción general suele centrarse en el aspecto estético y la destreza artística, existen implicancias biológicas y riesgos menos difundidos que merecen atención.

Las advertencias de María Jesús, podóloga, en su cuenta de TikTok (@mariajesus.podologa) apuntan a que modificar zonas funcionales del cuerpo mediante tatuajes puede tener consecuencias poco conocidas: “Yo evitaría tatuarme en zonas muy funcionales como los pies”, indicó, subrayando la importancia del cuidado en regiones sometidas a presión y movimiento frecuentes.

Su recomendación se basa en la observación clínica de complicaciones derivadas de la ubicación del tatuaje, dado que los pies, por su estructura y función, soportan el peso corporal y están expuestos a fricción diaria. Estas zonas, además, suelen encontrarse en contacto con calzado cerrado durante largos periodos, lo que puede aumentar la probabilidad de problemas.

Tatuaje y sudoración

En relación con los riesgos poco visibles, la especialista puntualizó que “un tatuaje puede reducir la sudoración de la zona, en algunos casos hasta un catorce por ciento”, lo que adquiere especial relevancia en el caso de los pies y otras zonas que soportan actividad física constante, según explicó.

La sudoración cumple un papel fundamental en la regulación térmica y la salud de la piel, por lo que una disminución puede favorecer la aparición de problemas cutáneos o alterar la capacidad de respuesta frente a situaciones de calor o ejercicio. Además, una menor sudoración puede dificultar la eliminación de toxinas y afectar el equilibrio natural de la piel.

Imagen ilustrativa de un tatuador
Imagen ilustrativa de un tatuador (freepik)

Al abordar el impacto a nivel biológico, María Jesús expuso que, desde la perspectiva del organismo, el tatuaje “es una cicatriz para el cuerpo y puede crear interferencias en el resto del organismo”, dado que el sistema inmune lo identifica como elemento ajeno. En sus palabras, “el sistema inmune lo detecta como un cuerpo extraño y se mantiene activo en esa zona, muchas veces de forma constante”.

Este proceso de vigilancia inmunológica puede derivar en inflamaciones locales o, en casos menos frecuentes, en reacciones sistémicas, sobre todo si el tatuaje se realiza en condiciones inadecuadas o si existen antecedentes de sensibilidad. El proceso inflamatorio, aunque puede pasar desapercibido, representa una carga adicional para el organismo.

Riesgos por tintas desconocidas

Respecto a las diferencias en los materiales empleados, la podóloga advirtió sobre la falta de información común tanto entre usuarios como tatuadores: “La mayoría de las personas, e incluso tatuadores, no saben qué lleva la tinta que están inyectando y no todas reaccionan igual”. Además, destacó que las tintas rojas y blancas presentan mayor tendencia a desencadenar complicaciones, mientras que “la negra es la que menos reacción suele provocar”.

La composición de las tintas puede variar según el fabricante y el país, lo que incrementa la incertidumbre sobre los posibles efectos a largo plazo. La limitada regulación sobre los ingredientes y la ausencia de estudios exhaustivos en humanos dificultan la evaluación de los riesgos reales asociados al uso de determinadas sustancias. En el caso de reacciones adversas, el tratamiento puede complicarse por la dificultad de identificar el agente responsable.

La mejor época para hacerse un tatuaje: cuidados, precios, dónde duele más y cuáles pueden meterte en problemas.

La experiencia profesional de María Jesús pone de relieve la importancia de consultar con especialistas antes de tomar la decisión de tatuar áreas funcionales. Su análisis enfatiza la necesidad de información clara y de valorar tanto la motivación estética como las implicancias médicas, especialmente ante la popularidad creciente de esta práctica.

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