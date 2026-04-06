Si no quieres que fuercen la entrada de tu casa, deberías cambiar el bombín cada poco tiempo: un policía explica los motivos

Un delincuente intenta forzar una cerradura. (Freepik)

Con la llegada de las vacaciones, muchos se montan en el coche pensando si han cerrado bien la puerta de casa. Un simple descuido, advierten desde la Policía Nacional, puede bastar para que ladrones consigan colarse en el domicilio y arrasar con todo lo que allí se guarda. Según Manuel, inspector jefe de la Policía Nacional, un trozo de plástico basta para abrir la puerta de casa, “siempre que no la cierres bien dándole todas las vueltas a la cerradura”.

Muchas veces, no es falta de cuidado de los propietarios o inquilinos, sino del desgaste de los elementos de seguridad de la puerta. Muchos lo ignoran, pero estos deben renovarse pasado un tiempo. “Seguro que cambias el colchón de tu casa cada cierto tiempo. Pues igual tienes que hacer con los elementos de seguridad de la puerta”, ejemplifica el inspector español.

De todos los elementos, el más importante es el bombín. Manuel, que lleva más de nueve años investigando robos con fuerza en domicilios, cuenta en un vídeo de TikTok sus recomendaciones para mejorar la seguridad de las casas en España.

El combo ideal para proteger tu hogar

Manuel, inspector jefe de policía, en un vídeo de Tiktok. (Policía Nacional)

Manuel, con más de nueve años de experiencia en investigación de robos en domicilios, destaca la importancia de no confiar únicamente en la cerradura original ni en los hábitos automáticos al salir de casa. Con el paso del tiempo, los bombines antiguos o desgastados se quedan obsoletos frente a las nuevas técnicas de apertura.

Para evitar estos sustos, hay, según Manuel, un “binomio ideal”, siempre que la propia puerta y su cerradura lo permitan. En concreto, el inspector jefe de la Policía Nacional recomienda instalar un protector de alta seguridad y bombín de alta seguridad. El primero es una pieza metálica que se coloca sobre el bombín o cilindro de la cerradura, impidiendo que los intrusos puedan romperlo o manipularlo con herramientas como extractores, ganzúas o taladros. El segundo es la pieza central de la cerradura, donde se introduce la llave para abrir o cerrar.

El policía pide a los usuarios que se aseguren que el bombín está certificado. “Los bombines, como otros productos como el jamón o el vino, tienen certificados de calidad”, asegura el agente. “Cuando decidas cambiarlo, pide siempre a un cerrajero de seguridad que te instale un bombín de alta seguridad certificado en alguna de estas normas”, añade.

Además de los certificados de calidad, el inspector recomienda solicitar un bombín de doble embrague. Este tipo de cerradura permite abrir la puerta desde el exterior, incluso cuando alguien se ha dejado otra llave puesta desde el interior. “Así podrás cerrar siempre la puerta de tu casa, incluso cuando estés dentro, y nunca se quedará bloqueada, porque siempre podrás abrir con la llave original desde afuera”, describe el policía.

Este sistema es especialmente adecuado “para personas dependientes o aquellas que tienen teleasistencia”, destaca. “Puedes tener la opción de la doble llave o, como esta, con un pomo o botón”, explica.

La modernización de las cerraduras y la actualización del bombín son medidas clave para impedir entradas no autorizadas y limitar los riesgos de allanamiento. El propio inspector recalca que la actualización y calidad de estos sistemas forman la principal barrera frente a los métodos de intrusión más comunes.