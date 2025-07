Once detenidos por tres robos con fuerza en viviendas de Madrid: obtenían información de las empleadas del hogar y se disfrazaban de repartidores

Uno de los detenidos escoltado por un agente (Policía Nacional)

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid un grupo itinerante especializado en asaltar viviendas. Hay once detenidos a los que hasta el momento se atribuyen tres robos cometidos en la Comunidad de Madrid, que fueron arrestados “in fraganti” durante la comisión de un robo con fuerza en un domicilio de la capital.

Los arrestados obtenían información sobre sus objetivos de antiguas empleadas del hogar y se caracterizaban como trabajadores de la construcción o empleados de empresas de paquetería para pasar desapercibidos en el momento de ejecutar los robos. Realizaban una rigurosa planificación previa de los domicilios así como de sus moradores.

Cooperación con la Policía Nacional del Paraguay

Durante el mes de abril de 2025, gracias a la cooperación policial internacional y al intercambio y análisis de información e inteligencia, se consiguió identificar la estructura, actividades delictivas y conexiones internacionales de una organización itinerante que llevaba meses actuando en nuestro país, especialmente en la Comunidad de Madrid.

Se inició un intercambio de información e inteligencia con Policía Nacional del Paraguay, gracias a la cual se identificó que esta organización criminal tenía su centro de operaciones en la provincia de Madrid desde, donde llevarían un año cometiendo robos en el interior de domicilios. Se pudo determinar la estructura criminal de la organización, la cual destacaba por su fuerte jerarquía con un reparto claro de roles y funciones de los miembros.

Sus miembros utilizaban alias y lenguaje guaraní para comunicarse entre ellos. Asimismo, utilizaban dispositivos electrónicos para vigilar las viviendas objetivo de sus asaltos viviendas y las rutinas de sus moradores. Todo ello le dotaba de gran eficacia e impermeabilidad a la acción policial.

Una organización con una estricta jerarquía

La estructura de la organización destacaba por su estricta jerarquía. El líder, conocido por el sobrenombre de “Loiro”, era el encargado de la planificación previa de los asaltos a las viviendas. Realizaba además vigilancias previas sobre el terreno y verificaba la existencia de medidas de seguridad y vías de acceso y salida. Para ello realizaba reportajes fotográficos de las viviendas y llegaba a estimar el tiempo de respuesta policial ante el robo.

Los demás miembros del grupo, se encargaban de recopilar todo lo necesario para la comisión de los robos con violencia. Para ello contaban con la información de antiguas empleadas del hogar de los domicilios objeto de asalto, quienes aportaban información sobre la existencia de efectos de valor en los domicilios así como de las rutinas de los moradores. Gracias a estos datos los detenidos llegaban planificaban el asalto de varias viviendas en una misma semana.

Increíble robo en un centro comercial de Madrid. Introduce el coche a la puerta de una joyería.

Otros miembros del grupo se encargaban de adquirir todos los elementos materiales necesarios para la comisión efectiva de los robos, indumentaria con la que caracterizarse como trabajadores de la construcción o repartidores de empresas de paquetería, con la que conseguían pasar desapercibidos y lograr el acceso a los portales y viviendas. Para ejecutar los robos, la organización criminal no dudaba en colaborar con otros grupos criminales españoles con los que intercambiaban información y colaboraban operativamente con el fin de repartirse el botín obtenido.

Pillados “in fraganti”

Hasta la fecha se les imputa la comisión de tres robos con violencia e intimidación en las localidades de Pozuelo de Alarcón y en Madrid. En uno de los asaltos causaron lesiones graves a dos mujeres que se encontraban en la vivienda.

En su último asalto fueron detenidos in fraganti y se pudieron recuperar 48.000 que habían sustraído. Asimismo se intervinieron útiles y herramientas destinadas al forzamiento de puertas de acceso y cerraduras -patas de cabra, ganzúas, etc.) así como indumentaria con la que se caracterizaban para dificultar su identificación. Los 11 detenidos han ingresado en prisión provisional. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.