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Los alérgicos sacan peores notas: un estudio en Finlandia muestra los efectos del polen en la selectividad

Los alumnos obtenían calificaciones más bajas cuando los niveles de polen eran más altos

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Un adolescente estornuda mientras estudia para un examen.
Un adolescente estornuda mientras estudia para un examen. (Pexels)

La primavera ha comenzado y los alergólogos prevén una temporada intensa en cuanto a niveles de polen se refiere. Las alergias cada vez empiezan antes y duran más tiempo para los cerca de 8 millones de españoles que sufren reacciones al polen. Más allá de picores y estornudos, una reciente investigación de la Universidad de Oulu (Finlandia) ha evidenciado que las alergias pueden provocar una caída de las calificaciones, especialmente en asignaturas vinculadas a matemáticas, física y química.

Los investigadores han analizado los resultados de más de 92.000 estudiantes tras participar en los exámenes nacionales de acceso a la universidad en el área metropolitana de Helsinki y Turku, en el sur de Finlandia, entre 2006 y 2020. Su estudio ha revelado que un incremento medio de 10 granos de polen de aliso por metro cúbico de aire se asocia con una disminución de 0,042 puntos en el examen. En el caso del polen de avellano, la bajada es de 0,17 puntos.

¿Por qué afecta el polen al rendimiento académico?

Imagen de recurso de un alumno dormido en clase. (Adobe Stock)
Un joven cansado estudia en su casa. (Adobe Stock)

En total, los autores analizaron 156.059 exámenes de 92.280 estudiantes con edades comprendidas entre 16 y 77 años, si bien la edad media fue de 19 años. Se centraron en las calificaciones obtenidas en finés, historia y estudios sociales, matemáticas, física y química. A su vez, el equipo monitoreó diariamente los recuentos regionales de polen de aliso y avellano, plantas que florecen en la época de exámenes en Finlandia.

El análisis reveló que un aumento de 10 granos de polen provocaba una disminución en la puntuación del examen. El impacto del polen de alisio en los resultados académicos fue especialmente intenso en mujeres, que bajaron de media 0,0652 puntos por cada incremento de 10 granos de polen. En el caso del avellano, la caída en las notas de matemáticas ha afectado únicamente a los varones. Asimismo, el descenso de puntuación fue mayor en materias que requieren un alto nivel de precisión y concentración, como las matemáticas, la física o la química.

Según los investigadores fineses, los síntomas de la rinitis alérgica, agravados por otros factores ambientales como la contaminación y las condiciones meteorológicas extremas, alteran el rendimiento académico al disminuir el bienestar, la calidad del sueño, la concentración y el estado anímico. El estudio señala que es probable que la reducción en las calificaciones sea más acusada entre quienes sufren de alergia al polen, aunque el diseño observacional no permite establecer una relación causal definitiva ni conocer exactamente la proporción de afectados.

Entre las posibles soluciones propuestas para garantizar la equidad, los investigadores han planteado la posibilidad de modificar el calendario de exámenes para evitar la temporada de polen, mejorar el acceso a la información sobre la previsión de polen y aumentar la conciencia sanitaria entre el colectivo alérgico y los profesionales médicos. Así, recomiendan no solo ajustar el tratamiento médico de los estudiantes afectados de forma oportuna, sino también introducir medidas preventivas para minimizar el impacto negativo de este fenómeno natural sobre el itinerario académico y profesional de los jóvenes.

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