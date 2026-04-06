España

El viaje de Gachi desde Buenos Aires hasta Galicia para recuperar los restos de Manuel, su tío abuelo fusilado en 1936 y borrado del recuerdo de la familia

La sobrina nieta, que siempre había indagado en los orígenes de su abuelo exiliado en Argentina por la Guerra Civil, cuenta a ‘Infobae’ que ni siquiera sabía que existía hasta que se topó por casualidad con su nombre

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Los restos de Manuel Fernández Diz con fotos de sus padres y hermanos junto a su ficha de defunción del Registro Civil. (Cedida/Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño)
Los restos de Manuel Fernández Diz con fotos de sus padres y hermanos junto a su ficha de defunción del Registro Civil. (Cedida/Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño)

Marta Fernández, que prefiere presentarse como Gachi, ha viajado desde Buenos Aires hasta la parroquia de Soutelo, en Galicia, para recoger los restos de su tío abuelo Manuel Fernández Diz. La argentina, que siempre había indagado, aunque sin grandes frutos, en los orígenes de su familia exiliada por la Guerra Civil, ni siquiera sabía que Manuel existía hasta que se topó con su nombre en un artículo que publicó este periódico.

“Hace muchos años que vine a España. Quise llegar al pueblo y averiguar un poco más de mi familia paterna, y no tenía muchos datos porque en realidad se murieron todos. Mi abuelo murió cuando yo tenía un año, pero yo me crié con un tío abuelo que se llamaba José y era el hermano mayor de todos. Él no hablaba nada de España. Había un silencio y una tristeza al respecto y no se hablaba. Mi papá tampoco hablaba del tema. Después se murieron todos y no tenía cómo saber nada”, cuenta Gachi a Infobae. Solo sabía que su abuelo se había escapado de Franco y había llegado a Argentina cuatro días antes que mataran a Manuel, un hombre que para ella aún no tenía nombre ni rostro.

A Manuel, vecino de Las Bornetas (Tui), de 30 años, hijo de Enrique y Ramona, soltero y jornalero, le fusilaron el 18 de septiembre de 1936. Su nombre no aparece entre las personas presas en la Cárcel del Partido Judicial de Tui, pero la inscripción de defunción en el Registro Civil de Salceda fue realizada el día 18 de septiembre, coincidiendo los datos personales y circunstanciales del resto de fusilados que recoge el libro del abad de Soutelo. La inscripción de defunción en el Registro Civil matizaba que falleció como resultado de una “lucha sostenida con la fuerza pública”, es decir, el bando franquista durante la Guerra Civil. Junto a él, fue asesinado Ramón Pérez Cabaleiro, de 43 años, conocido por sus vecinos como “Chafarote”. Su vinculación con el Frente Popular y el movimiento agrario hicieron que fuera encarcelado en el mismo pueblo tras el golpe de Estado. Fueron fusilados y enterrados a escasos kilómetros de sus casas, en la parroquia de Soutelo, en Salceda. Sin una inscripción, sin nada para recordarles.

Esa es toda la información que tiene ahora Gachi, gracias a la labor de la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, O Condado e A Louriña, que se encargó de elaborar el informe para exhumar a los siete hombres que fueron enterrados en la misma fosa.

La sobrina nieta dio con el nombre de su tío abuelo por casualidad

Gachi, tras toparse con el artículo de Infobae en Facebook y buscar más información que le hizo pensar que estaba ante un hermano de su abuelo, se puso en contacto con la asociación de memoria. “Empezamos a cotejar datos, porque ya le aparecían otros hermanos que yo tampoco sabía que existían y, finalmente, terminaron haciéndole una prueba de ADN a mis hermanos varones en la ESMA en Buenos Aires —paradójico, porque es un lugar de tortura y detención de la dictadura de Argentina— y me llamaron para decirme que había dado positivo”, cuenta con la voz rota.

“Fue muy movilizador. Yo soy de las que cree que las cosas suceden por algo y yo creo que esto es porque Manuel tenía que retornar a su familia. Es una manera de que vuelva a ser, de darle entidad y de darle un descanso en paz y digno. Es raro, porque es alguien que yo no conocí, pero a su vez es muy conmovedor saber que fue un hermano de mi abuelo. Siento que se cierra un capítulo muy injusto y triste. Mi abuelo y casi todos sus hermanos tuvieron que abandonar su tierra y, de alguna manera, no soluciona lo que pasó, pero siento que en algún lugar hay un poco de justicia”, reflexiona la nieta y sobrina nieta de las víctimas del franquismo.

‘Ley de nietos’ en España: qué requisitos y documentos hay que tener para conseguir la nacionalidad siendo extranjero.

Dos años a la espera de obtener la nacionalidad

La Disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, a la que en el ámbito hispanoamericano se refieren como ’ley de nietos', establece que aquellas personas nacidas fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, “como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”, podrán optar a la nacionalidad española.

Gachi lo ha intentado, pero aún no lo ha conseguido. “En Buenos Aires, es complicado conseguir un turno para presentar los papeles”, explica. Ella lo hizo hace dos años, pero aún no tiene novedades. Sus hermanos ni siquiera tienen turno para poder llevar la documentación.

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