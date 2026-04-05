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Operación retorno Semana Santa 2026: estos son los precios de los carburantes y cómo encontrar las gasolineras más baratas

El tráfico se intensifica en las principales carreteras en la vuelta a casa mientras la gasolina y el diésel repuntan ligeramente este Domingo de Resurrección

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Una persona reposta en una gasolinera
Una persona reposta en una gasolinera (Europa Press)

La operación retorno de Semana Santa concentra este domingo miles de desplazamientos, en un escenario que combina la finalización de los actos religiosos del Domingo de Resurrección con el regreso escalonado a la actividad laboral en la mayor parte del país.

La imagen se repite año tras año: tráfico denso en los principales ejes viarios, retenciones en los accesos a las grandes ciudades y áreas metropolitanas y un flujo constante de vehículos que avanza con lentitud conforme avanza la tarde. Aunque algunas comunidades autónomas prolongan el descanso hasta el lunes de Pascua, el grueso de los conductores ha emprendido ya el camino de vuelta, concentrando la circulación en una franja horaria especialmente sensible.

En este contexto, la atención de quienes regresan no se limita al estado de la circulación. El precio del combustible, convertido desde hace años en una variable decisiva en la planificación de cualquier desplazamiento, vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones. La evolución de los surtidores ha acompañado tanto la salida como el retorno de estas vacaciones, dejando un balance marcado por la contención relativa, pero lejos aún de los niveles previos a la crisis energética desencadenada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Un retorno con el carburante aún en cotas elevadas

Los datos de este Domingo de Resurrección reflejan un ligero repunte en los precios, tanto en gasolina como en diésel. La gasolina sin plomo 95 se sitúa en una media de 1,567 euros por litro, mientras que la sin plomo 98 alcanza los 1,719 euros. Por su parte, el gasóleo A —el combustible predominante en buena parte del parque automovilístico español— se eleva hasta los 1,832 euros por litro.

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Se trata de cifras que, si bien se mantienen por debajo de los máximos históricos que superaron los dos euros por litro, siguen consolidando un escenario de precios altos en términos comparativos. La percepción entre los conductores es clara: llenar el depósito continúa suponiendo un desembolso significativo, especialmente en desplazamientos largos como los que caracterizan estas fechas.

Las diferencias territoriales añaden un matiz adicional. Bizkaia se sitúa como la provincia con el diésel más caro, con una media de 1,934 euros por litro, mientras que Barcelona lidera el precio de la gasolina sin plomo 95 con 1,605 euros. En el caso de la gasolina de 98 octanos, el valor más elevado se registra en Toledo, donde alcanza los 1,759 euros por litro. Estas variaciones obligan a muchos conductores a extremar la planificación para optimizar el gasto.

La búsqueda del repostaje más barato

En paralelo al incremento del tráfico, se intensifica también el interés por localizar estaciones de servicio con precios más competitivos. No todos los conductores, sin embargo, conocen la existencia de herramientas públicas que permiten realizar esta comparación de manera precisa y actualizada.

Entre ellas destaca el Geoportal de Gasolineras, una plataforma dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que ofrece información prácticamente en tiempo real sobre los precios de los carburantes en todo el territorio nacional. La fiabilidad de los datos se sustenta en la obligación de las estaciones de servicio de comunicar cualquier variación en sus tarifas.

Un mapa de gasolineras en España (Geoportal de Hidrocarburos)
Un mapa de gasolineras en España (Geoportal de Hidrocarburos)

El funcionamiento del sistema permite una consulta detallada: el usuario puede filtrar por ubicación —provincia, municipio o código postal— y seleccionar el tipo de carburante que necesita, desde gasolina 95 o 98 hasta gasóleo A o combustibles alternativos. Tras aplicar estos criterios, el portal devuelve un listado ordenado por precio, facilitando así la identificación de las opciones más económicas en cada zona.

Su utilidad se hace especialmente evidente en jornadas como la actual, en las que la elevada demanda y la dispersión de precios convierten el repostaje en una decisión estratégica dentro del viaje.

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