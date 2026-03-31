Si vas a viajar esta Semana Santa, esto es lo que te costará la gasolina: hasta 76 céntimos de diferencia por litro en una misma provincia

Imagen de archivo de una gasolinera en Madrid.EFE/Mariscal

La operación salida de Semana Santa arranca estos días con el precio de la gasolina y el diésel marcando un aumento del 62,5% respecto al año pasado antes de impuestos, según los datos del pasado viernes, 27 de marzo, recogidos por Facua. Las estaciones de servicio han situado el litro de gasóleo A en una media de 1,773 euros, lo que representa una subida considerable frente a los 1,413 euros registrados en el mismo periodo de 2025.

Así, una vez que se descuentan los impuestos, el coste actual del gasóleo asciende a 1,282 euros por litro, muy por encima de los 0,789 euros de hace un año. Esta escalada de precios coincide con las vacaciones de Semana Santa, días de muchos desplazamientos en los que millones de conductores preparan sus vehículos para recorrer largas distancias por carretera.

Aunque esta subida de precios se ha visto mitigada parcialmente por las medidas fiscales implementadas por el Gobierno, que ha reducido el IVA del 21% al 10% y rebajado el impuesto sobre hidrocarburos en el caso del gasóleo de 37,9 a 33,0 céntimos por litro. Estas disposiciones, aprobadas por el Congreso y con vigencia hasta el 30 de junio, buscan amortiguar el impacto en el bolsillo de los ciudadanos durante la campaña de Semana Santa.

Pero, a pesar de estas rebajas, Facua advierte que muchas estaciones han compensado la bajada de impuestos con ajustes al alza en el precio base, lo que ha generado lo que la organización califica como “subidas encubiertas”. La asociación ha solicitado al Ejecutivo que fije los precios máximos para el combustible como vía para contener incrementos considerados desproporcionados y proteger a los consumidores de posibles abusos.

Diferencias de precio entre provincias

Las diferencias de precio entre provincias alcanzan máximos históricos durante estas vacaciones. Un conductor puede encontrarse con hasta 76 céntimos de diferencia por litro de gasóleo en una misma provincia, de acuerdo con los datos recopilados por la organización de consumidores. El caso de Ciudad Real destaca con la mayor variación (76 céntimos), seguido por Valencia (67 céntimos) y Almería (66 céntimos). En la gasolina 95, las mayores divergencias se detectan en Barcelona (68 céntimos), Navarra (57 céntimos) y Cuenca (56 céntimos). Esta diferencia de precios puede suponer un ahorro de hasta 38 euros al llenar un depósito de 50 litros si se acude a las estaciones más económicas.

El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

En cuanto a la gasolina 95, el precio medio en la península se sitúa en 1,563 euros por litro (1,062 euros antes de impuestos), por encima de los 1,499 euros que se pagaban doce meses atrás. El incremento antes de impuestos es del 38,6% frente al año anterior, aunque la reducción fiscal aplicada recientemente ha suavizado en parte el ascenso en el precio final.

Impacto del encarecimiento en los hogares

El repunte del gasóleo A y la gasolina en las vísperas de Semana Santa se produce en un contexto de volatilidad internacional en los mercados energéticos y de presión sobre los costes de transporte. Para muchos hogares, el gasto en combustible representa una parte importante del presupuesto semanal, por lo que variaciones de este calibre tienen efectos directos en la economía doméstica y en la planificación de los viajes durante el periodo vacacional.