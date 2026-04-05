España

La Justicia avala el desahucio de una familia numerosa con hijos menores y en situación de vulnerabilidad de una vivienda de Pamplona

La disputa comenzó cuando la propietaria del inmueble comunicó en enero de 2025 su voluntad de no prorrogar el alquiler

Guardar
Una mujer se asoma al balcón de su casa antes de ser desahuciada (Fernando Sánchez / Europa Press)
Una mujer se asoma al balcón de su casa antes de ser desahuciada (Fernando Sánchez / Europa Press)

La Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado que una pareja deberá abandonar su vivienda en Pamplona al rechazar el recurso de apelación que buscaba frenar el desalojo por finalización del alquiler. La decisión afecta así a una familia numerosa, con un número de hijos no especificados en el fallo, en situación de vulnerabilidad, según consta en el expediente judicial.

El origen del litigio se sitúa en un contrato de arrendamiento suscrito en septiembre de 2020, con efectos desde el 1 de julio de ese mismo año, sobre una vivienda ubicada en Pamplona. El acuerdo establecía una duración inicial de un año, con prórrogas anuales obligatorias hasta alcanzar un máximo de cinco años, conforme al régimen legal vigente.

Según la versión de la parte arrendadora, una vez aproximada la finalización del periodo máximo de prórroga, comunicó primero de forma verbal en diciembre de 2024 y posteriormente por escrito, el 24 de enero de 2025, su voluntad de no renovar el contrato. En dicha comunicación se fijaba como fecha límite para el abandono de la vivienda el 30 de junio de 2025.

Esta decisión fue reiterada mediante burofax en junio de ese mismo año, tras lo cual, ante la negativa de los ocupantes a entregar las llaves, expresada incluso a través de mensajes de WhatsApp, la propietaria acudió a la vía judicial para solicitar el desahucio.

Una pareja y sus hijos

El procedimiento se dirigió contra tres personas que figuraban como arrendatarias en el contrato. No obstante, durante el proceso se puso de manifiesto que la situación real de ocupación había variado con el tiempo. Desde años antes, la vivienda venía siendo ocupada de forma estable por una de las arrendatarias junto a sus hijos, incorporándose posteriormente su pareja, mientras que el tercer cotitular había dejado de residir en el inmueble, circunstancia conocida por la propiedad aunque no formalizada contractualmente.

La parte demandada se opuso al desahucio alegando, entre otras cuestiones, que la comunicación de no prórroga del contrato presentaba defectos formales al no haber sido dirigida ni firmada por todos los arrendatarios, lo que, a su juicio, vulneraba la normativa aplicable. Asimismo, defendió que existía una manipulación en las fechas de las comunicaciones aportadas y sostuvo que la verdadera intención de la propietaria era incrementar la renta del alquiler. También se alegó que los ocupantes habían cumplido con el pago de las rentas y realizado mejoras en la vivienda.

Durante la tramitación del procedimiento, se incorporó además un informe de los servicios sociales municipales que señalaba la situación de vulnerabilidad de una de las ocupantes, en atención a su condición de familia numerosa y a la presencia de menores en la unidad familiar.

El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda de desahucio, declaró extinguido el contrato por expiración del plazo y ordenó el desalojo de la vivienda. Frente a esta resolución se interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Navarra, en el que se insistía en la supuesta invalidez del preaviso, en errores en la valoración de la prueba y en la incorrecta aplicación de las normas sobre prórroga del contrato.

El tribunal rechaza los argumentos

El fallo ha desestimado este recurso, confirmando así que el contrato finalizó el 30 de junio de 2025 tras haberse cumplido el periodo máximo de prórroga legal previsto en la normativa de arrendamientos urbanos.

La resolución mantiene la obligación de los ocupantes efectivos de la vivienda de desalojarla, dejándola libre y a disposición de la propiedad, así como la advertencia de lanzamiento en caso de incumplimiento. Asimismo, se ratifica la condena al pago de las costas procesales impuesta en primera instancia a los demandados que permanecían en el inmueble.

Más de 21.000 personas están en peligro de desahucio en Madrid por la especulación inmobiliaria: “Los fondos buitre son depredadores”.

En su análisis, el tribunal rechaza los argumentos planteados en el recurso, entre ellos la supuesta invalidez de la notificación de no prorrogar el contrato por no haberse dirigido a todos los firmantes originales. La Sala considera acreditado que uno de los cotitulares ya no residía en la vivienda, por lo que la falta de notificación a este no afecta a la validez del preaviso respecto de quienes sí ocupaban el inmueble.

Igualmente, la Audiencia descarta errores en la valoración de la prueba y concluye que la comunicación realizada por la propiedad en enero de 2025 cumplía con los requisitos legales de antelación. También rechaza la alegación relativa a la necesidad de justificar la recuperación de la vivienda, al entender que, una vez superado el plazo mínimo legal del contrato, no resulta exigible invocar causa para evitar la prórroga.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasNavarraDesahuciosViviendaVivienda EspañaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Somnifobia, el miedo a quedarse dormido: causas, síntomas y tratamiento

Esta fobia impide a quienes la padecen disfrutar de un buen descanso nocturno

Somnifobia, el miedo a quedarse dormido: causas, síntomas y tratamiento

Ana López, peluquera: “Usar el champú en seco todos los días no es malo”

La especialista explica en redes sociales los beneficios y las condiciones que deben seguirse si se decanta por emplear el champú en seco

Ana López, peluquera: “Usar el champú en seco todos los días no es malo”

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Audiencia Provincial de Madrid afirma que las pruebas presentadas demuestran que hay una conexión cultural y familiar, a pesar de la negativa de la Administración

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

“Yo lo único que quiero es que seas feliz”, la frase que nunca deberías decirle a un adolescente

El psicólogo especializado en familia Alfonso Navarro advierte que exigir o buscar una felicidad continua en esta etapa de la vida solo puede provocar inseguridad e insatisfacción

“Yo lo único que quiero es que seas feliz”, la frase que nunca deberías decirle a un adolescente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

Comienza el juicio por el ‘caso Kitchen’: la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria