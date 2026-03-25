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Si tu contrato de alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027, puedes pedir a tu casero una prórroga: “No se puede negar, pero no es automática”

El Sindicato de Inquilinas recuerda que la solicitud debe comunicarse por escrito antes del vencimiento y defiende que seguirá vigente aunque el decreto decaiga

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Un cartel de 'Se Alquila'
Un cartel de 'Se Alquila' en la ciudad de Madrid (Montaje Infobae con imágenes de Eduardo Parra / Europa Press y @inquilinatomad / TikTok)

Un vídeo publicado en Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en TikTok, que acumula ya casi 94.000 visualizaciones y 5.000 “me gusta”, está difundiendo entre arrendatarios una de las principales novedades incluidas en el último decreto del Gobierno sobre vivienda: la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria del alquiler de hasta dos años para determinados contratos que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La medida está recogida en el Real Decreto-ley 8/2026, ya en vigor desde su publicación en el BOE, aunque pendiente todavía de convalidación en el Congreso.

En el vídeo, el sindicato insiste en que esta ampliación no se aplica por sí sola y que el arrendatario debe comunicarla expresamente al propietario antes de que venza el contrato. “Si tu contrato acaba entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, tienes que pedir la prórroga, porque es obligatoria, tu casero no se puede negar, pero no es automática, se la tienes que comunicar”, explican.

Una extensión de hasta dos años con las mismas condiciones

La norma aprobada por el Ejecutivo establece una prórroga extraordinaria “por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales” para contratos de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Durante ese tiempo se mantienen las mismas condiciones pactadas, incluida la renta, salvo que ambas partes acuerden otra cosa.

Desde el sindicato subrayan además que esta posibilidad seguirá siendo válida aunque el decreto no supere el trámite parlamentario, siempre que la solicitud se haya realizado mientras la norma esté vigente. “Aunque caiga el real decreto, las prórrogas que se comuniquen antes de que caiga (el decreto) van a ser válidas”, aseguran.

La convalidación debe producirse en un plazo máximo de treinta días desde su aprobación, por lo que la votación previsiblemente llegará a finales de abril. Hasta entonces, juristas y asociaciones de consumidores coinciden en que los derechos ejercidos durante la vigencia del decreto generan un debate jurídico que podría acabar en tribunales si finalmente decae.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

No todos los alquileres pueden acogerse

El propio sindicato recuerda en su mensaje que no todos los arrendamientos entran dentro de esta cobertura. “No te puedes acoger a la prórroga si tienes un contrato de habitación, si tienes un contrato de temporada o si tu alquiler ha acabado ya”, advierten.

Además, el decreto mantiene excepciones ya previstas en la legislación, como la posibilidad de que el propietario recupere la vivienda si la necesita para sí mismo o para familiares directos, siempre que esa circunstancia figure expresamente en el contrato.

La estrategia del sindicato más allá del decreto

El vídeo aprovecha también para reivindicar la actividad del colectivo en conflictos de renovación y subidas de renta. “Llevamos nueve años usando la estrategia ‘Nos Quedamos’. Más de cinco mil personas la han utilizado”, explican.

Según detalla el sindicato en su web, la organización nació en 2017 en la Comunidad de Madrid y se define como un espacio formado por vecinas y vecinos que buscan “hacer frente a la crisis de vivienda y a la burbuja de los alquileres”. En el cierre del vídeo lanzan un mensaje directo a quienes afrontan una renovación complicada: “No te vayas de casa (...) vamos a lucharlo juntas”.

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