‘La Isla de las Tentaciones’ en ‘Supervivientes 2026′: el novio de Claudia en el plató y la relación entre Almudena y Darío

La pareja de Claudia Chacón, Sergio, explica la actitud de la concursante en el reality show de Telecinco. / Captura de pantalla

Son muchas las sinergias entre los reality show de Telecinco y los concursantes que pasan de unos a otros. Es el caso de cuatro participantes de la última edición de La Isla de las Tentaciones, quienes han repetido aparecen ahora en Supervivientes 2026: Claudia, quizá la más polémica de la edición; Almudena y Darío, quienes acudieron como pareja al programa, pero acabaron separados; y Borja, tentador que terminó por enamorarse de Almudena.

Esta noche pasada, en Supervivientes se ha podido ver, además, a quienes rodean a dichos concursantes, desde sus madres a actuales parejas. El debate en plató, conducido por Sandra Barneda, ha girado en torno a las dinámicas personales y sentimentales de los participantes bajo las extremas condiciones del reality.

El novio de Claudia aparece en el paltó: “Cuando la pinchan, salta”

La primera aparición ha sido la de Sergio, novio de Claudia Chacón. El joven ha aportado una perspectiva inédita sobre la concursante, tanto en su faceta pública como en la privada. Durante la gala Conexión Honduras, la opinión de Sergio sobre Claudia ofrece un dato revelador: el novio de la concursante asegura que el carácter explosivo que muestra en el programa también emerge en su ámbito doméstico, especialmente “cuando la pinchan salta”.

Este contraste entre la vida personal y la exposición televisiva ha sido central a su intervención como defensor por primera vez en el plató. La importancia de esta circunstancia se acentúa al observarse una creciente distancia entre Claudia, Maica y el resto del grupo. Precisamente, la situación en Playa Derrota se ha complicado a raíz del aislamiento de ambas concursantes, que ha intensificado el vínculo entre Claudia y Maica tras diversos desencuentros grupales.

Qué se sabe sobre la posición de Darío y Almudena tras la última unificación

La reciente unificación de Playa Destino que se ha producido en Supervivientes 2026 ha provocado una reconfiguración de las alianzas y conflictos entre concursantes. Un televoto exprés ha determinado la permanencia de Borja Vega y Darío Linero, mientras que Marisa Jara y Gabriela Guillén han sido expulsadas de la competición.

En los primeros días posteriores a la unificación, la convivencia entre Darío, su exnovia Almudena y el actual novio de esta, Borja, se ha caracterizado por la tensión y continuos enfrentamientos. Borja ha manifestado su agotamiento por el ambiente, afirmando estar cansado de escuchar “las peleas matrimoniales de su pareja con su exnovio”.

Desde el plató, califican la actitud de Darío y Borja de “irreconocible”

En el plató, Marisa Jara ha intervenido tras su reciente expulsión. La exconcursante ha subrayado la dificultad de la posición de Almudena: “La posición de Almudena es súper difícil, porque si te ponen en esas condiciones tan límites con un novio y un exnovio es muy complicado”. Además, ha afirmado que la actitud de Borja y Darío tras la unificación le resulta irreconocible, en contraste con las semanas que compartió con ellos en Playa Destino.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Sandra ha solicitado a Marisa Jara una valoración sobre si Darío mantiene sentimientos hacia Almudena. En respuesta, Marisa Jara ha descartado cualquier vínculo romántico pendiente entre ambos. No obstante, la presentadora ha adelantado a los espectadores que la reciente bronca en la isla podría alterar esta percepción, dejando la cuestión abierta para la siguiente entrega.