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La imagen viral del príncipe Harry con Justin Trudeau y la esquiadora olímpica Eileen Gu: escapada a la nieve con Meghan Markle

Los duques de Sussex han disfrutado de unos días en Canadá junto al expresidentel del país

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El príncipe Harry, la esquiadora Eileen Gu y Justin Trudeau (INSTAGRAM).
El príncipe Harry, la esquiadora Eileen Gu y Justin Trudeau (INSTAGRAM).

El príncipe Harry ha aprovechado unos días de descanso en la nieve para disfrutar de una de sus grandes pasiones: el esquí. En esta ocasión, lo ha hecho acompañado de un grupo poco habitual que ha despertado la curiosidad en redes sociales, formado por la campeona olímpica Eileen Gu y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

La imagen que ha captado la atención fue compartida por la propia Gu el pasado 2 de abril. En ella, los tres aparecen sonrientes mientras suben en un telesilla, completamente equipados para una jornada en la montaña. La deportista acompañó la publicación con un mensaje breve y desenfadado, dejando ver que se trataba de una escapada reciente marcada por la complicidad entre los protagonistas.

La instantánea forma parte de una serie de fotografías en las que la esquiadora muestra distintos momentos de su vida cotidiana, desde viajes hasta encuentros con amigos. Entre esas imágenes también aparece la cantante Katy Perry, actual pareja de Trudeau, lo que confirma que el viaje ha sido también una ocasión para compartir tiempo en grupo.

Aunque la relación entre Gu y el hijo menor del rey Carlos III no era conocida públicamente, sí lo es la amistad que une desde hace años a Harry con Trudeau. Ambos han coincidido en múltiples ocasiones en torno a los Juegos Invictus, el proyecto impulsado por el duque en 2014 para apoyar a militares veteranos. El político canadiense ha sido un firme aliado de esta iniciativa, participando activamente en varias ediciones celebradas en su país y mostrando su respaldo tanto a los deportistas como a sus familias.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el príncipe Harry de Gran Bretaña reaccionan durante la competición de remo en pista cubierta de los Juegos Invictus en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, el 16 de febrero de 2025. (REUTERS/Jennifer Gauthier).
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el príncipe Harry de Gran Bretaña reaccionan durante la competición de remo en pista cubierta de los Juegos Invictus en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, el 16 de febrero de 2025. (REUTERS/Jennifer Gauthier).

Uno de los encuentros más recientes entre ambos tuvo lugar durante los Juegos Invictus de Vancouver-Whistler en 2025, donde se les vio compartiendo momentos distendidos y conversaciones cercanas. La conexión entre los dos ha trascendido el ámbito institucional, consolidándose como una relación personal que se mantiene en el tiempo.

La escapada a Canadá no ha sido únicamente una reunión entre amigos. El príncipe Harry viajó acompañado de su familia, incluyendo a su esposa, Meghan Markle, y sus hijos. De hecho, pocas horas antes de que se difundiera la imagen en el telesilla, la duquesa compartía en redes sociales un vídeo en el que se veía a su hijo mayor, príncipe Archie, iniciándose en el esquí junto a su padre.

Publicación de Meghan Markle en redes sociales (INSTAGRAM).
Publicación de Meghan Markle en redes sociales (INSTAGRAM).

En las imágenes, el pequeño desciende por la nieve sin bastones, guiado de cerca por Harry, quien demuestra soltura en este deporte. La duquesa acompañó el vídeo con un mensaje cargado de orgullo, destacando la rápida evolución de su hijo en la práctica de esta disciplina.

Un deporte con valor sentimental

El vínculo del príncipe con el esquí se remonta a su infancia. Durante años, compartió con su madre, Diana de Gales, estancias en estaciones alpinas de Austria, donde la familia encontraba un espacio de tranquilidad lejos de la presión mediática. Aquellas experiencias dejaron una huella profunda en Harry, quien incluso llegó a plantearse en su juventud la posibilidad de trabajar en una estación de esquí.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Según ha relatado en sus memorias, la idea de establecerse en un destino como Lech am Arlberg, en Austria, estuvo sobre la mesa durante un tiempo, aunque finalmente no se materializó. Aun así, esos recuerdos siguen muy presentes en su vida y explican en parte su afinidad con este tipo de escapadas.

Personas cercanas a la familia han destacado en diversas ocasiones el carácter cercano y protector de Diana durante esos viajes. Para ella, lo esencial era garantizar que sus hijos pudieran disfrutar de una infancia lo más normal posible, algo que intentaba preservar especialmente en entornos alejados del foco público.

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