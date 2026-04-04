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Se eleva a siete la cifra de detenidos por un apuñalamiento a un menor en Vitoria

Los acusados de intento de homicidio tienen entre 19 y 21 años, mientras que el joven herido de arma blanca tiene 17 años de edad

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Los jóvenes detenidos tienen entre 19 y 21 años, mientras que el joven que sufre heridas graves tiene 17 años. / Imagen de archivo - Irekia
Los jóvenes detenidos tienen entre 19 y 21 años, mientras que el joven que sufre heridas graves tiene 17 años. / Imagen de archivo - Irekia

La Ertzaintza ha detenido este sábado a dos hombres de 19 y 20 años en Bilbao por el intento de homicidio de un menor de 17 años ocurrido el jueves en Vitoria-Gasteiz. La cifra de arrestados por lo sucedido se eleva así a siete, los cuales permanecen en dependencias policiales, de acuerdo a la información publicada por Europa Press.

Tras la agresión del jueves por la tarde, la policía vasca desplegó un dispositivo para localizar a los implicados en el ataque, en el que la víctima resultó con lesiones de consideración y fue trasladada al hospital de Txagorritxu, en la misma ciudad de Vitoria, según la misma fuente. El ataque se produjo sobre las 18:30 horas en la Avenida de los Huetos de la capital alavesa. Hasta allí se desplazó una patrulla de la Ertzaintza, quienes localizaron al menor herido de arma blanca.

Los cinco primeros sospechosos fueron localizados y arrestados después de que se dieran a la fuga en un vehículo tras el apuñalamiento. Los acusados de intento de homicidio (un joven de 19 años, dos de 20 y otros dos de 21 años de edad) fueron interceptados por la policía vasca en la ciudad de Murgia, a poco menos de 20 kilómetros de donde se cometió el ataque. En el interior del vehículo en el que se encontraban, la policía dio con una bolsa con cuchillos y martillos, que han sido incautados.

Policías y guardias civiles convocados por la Plataforma por la Jubilación Digna, que agrupa a una docena de sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos, celebran este sábado una manifestación por el centro de Madrid para reclamar mejoras laborales como ser reconocidos como profesión de riesgo y la "plena equiparación" con Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y cuerpos policiales locales.

Noticia en ampliación.

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