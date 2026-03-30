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Rosalía se planta ante la prensa en Madrid horas antes de su concierto: un gesto incómodo y la reacción viral de su hermana

La artista frena a los reporteros durante un paseo por la Casa de Campo mientras su hermana, cansada de la presión mediática

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Rosalía en la Casa de Campo de Madrid junto a su hermana y Loli Bahía. (Europa press)
Rosalía en la Casa de Campo de Madrid junto a su hermana y Loli Bahía. (Europa press)

Rosalía ya está en Madrid y la expectación es máxima. La artista arranca este lunes 30 de marzo sus esperados conciertos en el Movistar Arena, pero antes de subirse al escenario ha protagonizado un momento tan incómodo como revelador con la prensa. Un episodio que, además, ha terminado haciéndose viral gracias a la inesperada reacción de su hermana.

Horas antes de su actuación, la cantante fue vista paseando por la Casa de Campo junto a su amiga, Loli Bahía, su hermana Pilar Vila —conocida como Pili— y un pequeño grupo de amigas. Un plan tranquilo que pronto se vio alterado por la presencia de varios reporteros, que no dudaron en acercarse para intentar arrancarle alguna declaración.

Lejos de mostrarse cercana como en otras ocasiones, Rosalía evidenció cierto cansancio ante la insistencia. “Chicos, ya está, ¿vale?”, dijo con gesto serio, marcando claramente un límite. Aun así, quiso lanzar un breve mensaje tranquilizador: “Estoy bien”, dejando claro que su estado de salud no será un impedimento para el concierto de esa misma noche.

Rosalía en uno de sus conciertos. (Europa Press)
Rosalía en uno de sus conciertos. (Europa Press)

La situación llegó a generar cierta tensión cuando, en medio del seguimiento, uno de los reporteros estuvo a punto de tropezar. Fue entonces cuando la propia artista, entre la preocupación y la incomodidad, advirtió: “A ver si te vas a caer, cuidado”, en una mezcla de humanidad y hastío ante la escena.

La reacción de su hermana, el momento más comentado

Si algo ha llamado especialmente la atención de este episodio ha sido el gesto de su hermana Pili. Visiblemente cansada de la persecución constante, decidió sacar el móvil y comenzar a grabar a los paparazzi, invirtiendo por unos segundos los papeles.

Rosalía actúa en la gala de los BRIT Awards antes de ser proclamada como Artista Internacional del año. (X/@Rosalia INFO)

Una reacción espontánea que no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios han aplaudido su actitud, interpretándola como una forma de defender la intimidad de la artista. Mientras tanto, Rosalía y el resto del grupo se tomaban el momento con cierta ironía, conscientes de que la escena acabaría dando mucho que hablar.

No es la primera vez que la cantante catalana se enfrenta a la presión mediática en plena gira. Desde que tuvo que cancelar su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria —llegando incluso a abandonar el recinto en ambulancia—, todas sus apariciones públicas han sido analizadas con lupa.

Tras aquel episodio, Rosalía reapareció junto a Loli Bahía, con quien mantendría una relación desde hace meses y que se ha convertido en su gran apoyo durante esta etapa profesional. Ambas han sido vistas juntas en varias ciudades europeas, mostrando una complicidad que no pasa desapercibida.

Rosalía fumando en el pódcast de 'Soy una pringada'. (YouTube)
Rosalía fumando en el pódcast de 'Soy una pringada'. (YouTube)

Ya en Madrid, también fueron captadas saliendo de un restaurante libanés, en una escena mucho más relajada que la vivida horas después en la Casa de Campo. Sin embargo, la constante presencia de cámaras parece haber terminado por pasar factura.

Aun así, todo apunta a que nada empañará su gran noche. Rosalía se subirá al escenario del Movistar Arena para inaugurar la etapa española de su gira Lux, una de las más esperadas del año. Cuatro conciertos en Madrid y otros cuatro en Barcelona que confirman su estatus como una de las grandes estrellas del momento.

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