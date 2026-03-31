Pedro Almodóvar o Ester Expósito, entre el público de Rosalía: “¿Cómo iba a estar? Espectacular"

Rosalía diviniza Madrid entre tecno, ballet y éxtasis en su primer concierto en España. / Europa Press

La primera parada de una de las grandes artistas españolas de la actualidad ha sido en Madrid y ha contado con la presencia de cerca de 20.000 espectadores. Entre ellos, algunos nombres conocidos que no han querido perderse a una Rosalía deslumbrante: la actriz Ester Expósito, el director Pedro Almodóvar, el cómico Ignatius Farray y el finalista de Operación Triunfo 2023 Juanjo Bona han sido algunas de las figuras que han hecho acto de presencia en el Movistar Arena esta noche pasada.

La gira LUX ha comenzado por todo lo alto y las redes sociales no han tardado en dar su opinión. Con un porcentaje mucho mayor de fans que de detractores, los usuarios de X, la antigua Twitter, han elogiado a la cantante. También lo ha hecho la actriz Ester Expósito a la salida del concierto: “¿Cómo iba a estar? Espectacular. No puede estar de otra manera que no sea brillante“.

A modo de anécdota, también ha habido especulación entre los comentarios en redes sociales por saber quién era la figura con quien hablaba Pedro Almodóvar antes de empezar el concierto: si el actor norteamericano Ethan Hawke, con quien trabajó en el corto Extraña forma de vida (2023), en el que actuaba junto a Pedro Pascal; o Javier Del Pino, el presentador de A vivir que son dos días, en Cadena SER. Ambos hombres cuentan con un parecido más que razonable que ha inducido a error a los fans intrigados de X.

Más allá de las reacciones de los asistentes, y con tal de dejar a su público tranquilo, la cantante ha afirmado durante el concierto que se encuentra “mucho mejor” de salud, tras tener que paralizar su parada en Milán por molestias estomacales. Entre aplausos, Rosalía ha reconocido que Madrid es una ciudad a la que quiere mucho, además de rememorar cómo cantó en ella hace diez años: “Las vueltas que da la vida, es que es muy fuerte”.

Las redes sociales se inundan de felicitaciones a Rosalía: “Eres perfecta, tía”

Durante y tras la actuación de Rosalía en su paso por Madrid, las redes sociales se han inundado de halagos hacia la artista. “Eres perfecta, tía”, afirmaba @cinnamxnbitch en X, la antigua Twitter; “te mereces todo lo nuevo”, comentaba @angelfumon en la misma red social; o “artista de millones”, indicaba @andreeabarrado en otro hilo de X.

Pese a todos los comentarios favorables hacia las actuaciones de la cantante, también se ha encontrado alguna crítica, como la de @Alex_actualidad: “Rosalía debería de currarse más sus tours, son bastante cutres para el precio que llevan; ya la supera hasta Aitana”. No obstante, los haters han sido residuales en la primera noche de una gira que todavía tiene mucho que ofrecer.

Los símbolos religiosos en el primer concierto de Rosalía en Madrid: un confesionario y un butafumeiro

No era difícil de esperar la simbología religiosa en una Rosalía santa que en vestuario y actuación ya lucía celestial. Para adentrarse en el mundillo que irradia Lux, la artista ha contado sobre el escenario con un butafumeiro y un confesionario. En este último lugar de confesión cristiana, Rosalía no estaba sola. Al otro lado, se encontraba Esty Quesada, la youtuber más conocida como @soyunapringada, quien ha protagonizado un sketch cómico durante el concierto.

Además de los comentarios, hay quien ha aprovechado la oportunidad para revender entradas no empleadas ni en este ni en sus próximos once conciertos. Dado que aún queda mucha Rosalía por ver, las entradas ofertadas en X aludían a los ocho encuentros previstos en el Palau Sant Jordi de Barcelona y los tres en el Movistar Arena de Madrid. En ninguno de los mensajes, los usuarios indican el precio de las entradas.

La cantante actúa por primera vez en Madrid con la gira de 'LUX' ante un público que clama por ella. / Grabación de pantalla de @rafacasah

Otro momento destacado de la noche ha sido el dedicado a la art cam, que emula la típica kiss cam de encuentros musicales y deportivos en los que los asistentes deben dedicarse su amor. En esta ocasión, y en alusión al disco Lux de Rosalía y todo el concepto artístico que lo acompaña, la art cam ha retado a los fans a imitar a las obras de arte que iban apareciendo en la pantalla. Algunas de estas han sido El grito, de Edvard Munch; las bailarinas de Edgar Degas; el retrato del anciano En la puerta de la eternidad, de Vincent van Gogh; la María Magdalena de Bartolomé Esteban Murillo; o La Bailarina de Flamenco, de Léopold Schmutzler, entre otras.