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‘La Promesa’, avance del viernes 27 de marzo: Ángela exigirá a Leocadia que le revele quién es su padre y Julieta formará una nueva alianza con Manuel

La ficción diaria de La 1 cerrará la semana con el fuerte dolor abdominal de María tras una confrontación con Santos

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Leocadia confiesa toda la verdad a Cristóbal en 'La Promesa' (RTVE)
Leocadia confiesa toda la verdad a Cristóbal en 'La Promesa' (RTVE)

El episodio emitido el jueves 26 de marzo en La Promesa ha marcado un giro notable en la dinámica entre los habitantes del palacio. La confesión de Leocadia y la reacción de Cristóbal han situado a ambos personajes en situaciones límite. Al mismo tiempo, Manuel ha continuado sus tratos comerciales con el duque de Carril, lo que ha aumentado la desconfianza de Alonso y ha originado un nuevo conflicto familiar en el seno de la ficción.

La disputa por la dote de Julieta ha añadido otra capa de tensión, llevando su relación con Ciro al borde de la ruptura justo cuando la semana se aproxima a su desenlace. En el capítulo 803, previsto para el viernes 27 de marzo, la evolución de las relaciones dentro del palacio se verá reflejada en varios frentes de los proyectados en La Promesa.

Pía comunicará a Petra que percibe que la relación con Ricardo ha sufrido un daño irreparable, sentimiento que marca un punto de no retorno en la pareja. Cristóbal, interpelado por Curro, negará cualquier implicación sentimental con Leocadia, pero admitirá que llegó a verla en algunas de las casas donde trabajó, aportando así una matización relevante que conecta directamente con los secretos recientemente revelados.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Qué pasará en el próximo capítulo de ‘La Promesa’

Las consecuencias de los últimos acontecimientos continúan generando fracturas en las distintas relaciones de los protagonistas de La Promesa. Ángela reclamará a su madre, Leocadia, que le revele la identidad de su padre. Sin embargo, la mujer insistirá en que compartir esa información podría resultar peligroso, por lo que la joven optará finalmente por abandonar la búsqueda, asumiendo que el desconocimiento le resulta menos doloroso que la incertidumbre.

En paralelo, Ciro persistirá en sus planes de inversión sin consultar a Julieta, lo que provocará que ella se apoye emocionalmente en Manuel, intensificando su vínculo de amistad. La tensión romántica queda así desplazada por una nueva alianza personal que podría tener consecuencias en capítulos posteriores. Cristóbal, por su parte, pondrá fin a su relación con Teresa, motivado por la confesión emocional de Leocadia. Aunque Teresa asumirá la ruptura, la noticia le generará una profunda tristeza.

La Promesa: Leocadia mintió a Cristóbal respecto a Ángela. (RTVE)
La Promesa: Leocadia mintió a Cristóbal respecto a Ángela. (RTVE)

Los conflictos del capítulo 803 de ‘La Promesa’

El episodio cerrará con varios hechos que servirán de anticipo para las próximas entregas. Martina aceptará conceder la entrevista solicitada por el periodista, decidiendo además llevarlo al refugio, un movimiento que podría aportar nuevas revelaciones al entorno de la familia. Por su parte, Santos informará a María de que Carlo ya ha inspeccionado la casa que Manuel pretende costearles, lo que será el origen de una intensa discusión entre ambos.

Este conflicto culminará con María sufriendo un intenso dolor abdominal, añadiendo un elemento de incertidumbre médica a la habitual tensión argumental de la serie. Según lo avanzado por la cadena en la sinopsis del episodio, la emisión de este viernes promete mantener la intriga y la carga emocional de la semana, consolidando la tendencia de alianzas oscilantes y secretos a medias que caracteriza la narrativa de La Promesa.

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