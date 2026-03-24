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La confesión más inquietante de Isa Pantoja en ‘Decomasters’: “Paquirri vive en Cantora, yo le vi”

La hija de Isabel Pantoja ha recordando su infancia en la finca familiar y ha sorprendido al hablar de las experiencias “místicas” que vivió ahí

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Isa Pantoja en una imagen
Isa Pantoja en una imagen de archivo. (Europa Press)

Las últimas entregas de Decormasters están dejando mucho más que reformas y decoración. A las puertas de su gran final, el programa ha dado paso a uno de los momentos más comentados de la edición gracias a la inesperada confesión de Isa Pantoja.

En una charla distendida con sus compañeros, la hija de Isabel Pantoja ha abierto una ventana a su pasado en Cantora, la icónica finca familiar en Cádiz, dejando al descubierto recuerdos que mezclan nostalgia, vida rural… y experiencias que han dejado a todos sin palabras.

Isa Pantoja ha rememorado cómo fue crecer en Cantora, un entorno completamente alejado del bullicio mediático que rodea a su familia. Sus recuerdos están ligados a una vida sencilla, en contacto con la naturaleza, marcada por pequeñas rutinas cotidianas que hoy evocan cierta añoranza.

La finca Cantora de Isabel
La finca Cantora de Isabel Pantoja en Cádiz (INFOBAE).

Me gustaba ir a caballo, recoger huevos del gallinero, ver nacer a los terneros…”, ha contado, describiendo una infancia muy distinta a la que muchos podrían imaginar. Pero si hay algo que destaca en su relato es la atmósfera especial que se respiraba en la finca al caer la noche.

Los cielos más bonitos están allí. Nos sentábamos en el porche a contar historias de miedo, anécdotas de la casa… porque han pasado cosas”, ha explicado, dejando entrever que Cantora siempre ha estado rodeada de un halo casi legendario.

Un ambiente que, inevitablemente, está marcado por la figura de Paquirri, el torero fallecido en 1984 y cuya presencia sigue muy viva en cada rincón de la finca.

“Yo soy muy mística”: la conexión de Isa con Paquirri

Aunque nunca llegó a conocerle en vida, Isa Pantoja ha asegurado que siempre ha sentido una conexión muy especial con Paquirri. “No le conocí, pero es como si le conociera”, ha confesado durante el programa.

Isa Pantoja en 'Decomasters'. (RTVE)
Isa Pantoja en 'Decomasters'. (RTVE)

La joven ha ido más allá, reconociéndose como una persona “muy mística” y capaz, según sus propias palabras, de captar energías. “Veo cosas, siento cosas… soy médium”, ha afirmado, sorprendiendo tanto a sus compañeros como a la audiencia.

Para Isa, vivir en Cantora no era lo mismo que estar en cualquier otra casa. La finca está llena de recuerdos, objetos personales y espacios vinculados a la vida del torero, lo que, en su opinión, hacía que su presencia se sintiera de una forma especial.

El día que Isa Pantoja “vio” a Paquirri

El momento más impactante de su relato llega cuando recuerda una experiencia de su infancia que, aún hoy, le pone la piel de gallina. Isa asegura que llegó a ver a Paquirri en Cantora cuando era pequeña. “Para mí, él vive en esa casa. Yo le vi”, ha afirmado con rotundidad.

Según cuenta, todo ocurrió en el antiguo cuarto de soltero del torero, una estancia donde se conservan muchas de sus pertenencias. “Fui allí y de repente estaba riéndome sola”, ha relatado. Una situación que llamó la atención de una amiga de su madre, que le preguntó qué estaba haciendo.

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La respuesta de la niña dejó a todos desconcertados: “Me estoy riendo con papá”, dijo entonces, utilizando el término con el que se refería al torero en ese momento.

La reacción de su madre no se hizo esperar. “No me dejó entrar nunca más en ese cuarto”, recuerda Isa, convencida de que aquella experiencia marcó un antes y un después. A día de hoy, la colaboradora reconoce que sigue sintiendo escalofríos al recordarlo. “Se me ponen los pelos de punta”, admite, evidenciando que aquel episodio sigue muy presente en su memoria.

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