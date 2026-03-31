La divertida reacción de Ester Expósito cuando le preguntan si le gusta el fútbol tras ir a ver jugar a Mbappé: “La verdad es que no mucho”

Ester Expósito, primeras palabras sobre su relación con Kylian Mbappé (Europa Press)

El concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid ha reunido a un amplio elenco de rostros conocidos la pasada tarde del lunes 30 de marzo, entre quienes se encontraba Ester Expósito, cuya presencia ha aprovechado la prensa para aclarar su relación con Kylian Mbappé. Al ser preguntada a la salida del espectáculo sobre su reciente interés por el fútbol, la actriz ha reconocido: “La verdad que no mucho”, a pesar de haber sido vista recientemente en partidos del Real Madrid.

La actriz Ester Expósito ha explicado tras el concierto que no se considera aficionada al fútbol. Esta declaración se produce después de haber sido fotografiada unos días antes en el palco VIP del estadio Santiago Bernabéu durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, visibilidad que ha intensificado las especulaciones sobre su relación con Kylian Mbappé.

A la salida del LUX Tour, la intérprete se ha mostrado entusiasta respecto al espectáculo de Rosalía, describiéndolo como “increíble, espectacular” y declarándose seguidora del trabajo de la artista. Sin embargo, al abordar cuestiones relativas a su supuesto romance con el delantero francés, Expósito se ha mostrado especialmente reservada.

La cantante actúa por primera vez en Madrid con la gira de 'LUX' ante un público que clama por ella. / Grabación de pantalla de @rafacasah

Ester Expósito, sobre su relación con Mbappé

Ante preguntas directas sobre si está enamorada o mantiene alguna relación sentimental con Mbappé, la madrileña ha respondido a Europa Press: “Sabéis que no voy a decir nada, entonces...”. Eso sí, lo que no podía ocultar era una sonrisa mientras daba breves declaraciones como “el partido muy bien” o “yo estoy súper”.

Las conjeturas sobre un posible vínculo amoroso entre Ester Expósito y Kylian Mbappé se remontan a principios de marzo tras la publicación de varias imágenes difundidas por el creador de contenido francés Aqababe. Estas fotografías recogían citas en lugares emblemáticos de París, un restaurante junto a la Torre Eiffel y el hotel Le Royal Monceau, así como testimonios de testigos que aseguraban haber presenciado besos entre ambos, conforme han relatado fuentes al bloguero.

Entre el material difundido, destacan imágenes captadas a la salida del hotel parisino en las que se ve a Mbappé escoltado por su equipo de seguridad. En ese instante, el futbolista sube a una furgoneta, en cuyo interior le espera Ester Expósito, que intenta pasar desapercibida bajo una gorra, aunque su identidad resulta inequívoca.

Ester Expósito en las gradas del Bernabéu durante el derbi (Movistar)

Las citas de Ester Expósito con Mbappé

Según se ha especulado, las citas entre ambos no habrían comenzado en Francia, sino que su origen se sitúa en Madrid, donde ambos residen y donde, en fechas anteriores, habrían compartido veladas en locales exclusivos. En estos encuentros, era Mbappé quien gestionaba la reserva de áreas privadas, asumiendo un desembolso de varios miles de euros con el objetivo de mantener la máxima discreción.

Cobra relevancia la identificación de otra cita en Madrid fechada el 25 de febrero, aunque al menos existen otras dos pruebas gráficas de encuentros previos, lo que sugiere que la relación podría haberse iniciado antes del mes de marzo y habría permanecido en la esfera privada hasta que salieron a la luz estos detalles.

Tras el duelo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid el 22 de marzo, Kylian Mbappé, Ester Expósito y varios allegados celebraron la victoria blanca por 3-2 en el restaurante Aarde, junto a la Puerta de Alcalá. Javi de Hoyos compartió en su cuenta de TikTok una grabación realizada a las 2:34 horas de la madrugada del lunes 23 de marzo, a la salida de este establecimiento.

Ester Expósito y Kylian Mbappé, en montaje de 'Infobae' (Europa Press)

Pese a que los dos protagonistas ya habían sido captados juntos en otras ocasiones, adoptan estrategias para no ser grabados juntos con frecuencia. Para lograrlo, Ester Expósito y su amigo Sergio Momo abandonaron primero el comedor privado, seguidos momentos después por Mbappé. El equipo de seguridad incrementó la privacidad al desplegar cuatro paraguas negros, creando un corredor visual desde la puerta del restaurante hasta el coche que utilizaron para marcharse.