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El nuevo comienzo de José Fernando: estrena un trabajo como mozo de almacén en un centro de materiales de construcción

El hijo de José Ortega Cano inicia una etapa clave lejos del foco mediático, con empleo en un almacén, volcado en su recuperación y su papel como padre

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José Fernando Ortega. (Europa Press)
José Fernando Ortega. (Europa Press)

José Fernando Ortega, el hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado, empieza una nueva etapa marcada por la estabilidad. Tras años complicados en los que las adicciones y los problemas de salud mental condicionaron su vida, el hijo del diestro parece haber encontrado, poco a poco, el camino hacia una rutina más tranquila y ordenada.

Después de un largo proceso en un centro especializado, donde ha trabajado en su recuperación y ha adquirido herramientas para afrontar el día a día, José Fernando ha dado un paso importante: incorporarse al mercado laboral. Un avance significativo que no solo refleja su evolución personal, sino también su firme intención de construir un futuro más sólido.

La pérdida de Michu el pasado verano supuso un duro golpe emocional para toda la familia. Su fallecimiento, a causa de problemas cardíacos, dejó en el aire muchas cuestiones, especialmente en lo referente al bienestar de la hija que ambos compartían. Sin embargo, con el paso de los meses, la situación se ha ido estabilizando y José Fernando ha puesto el foco en lo que considera su prioridad absoluta: su papel como padre.

Un trabajo discreto para una vida nueva

José Fernando y su padre, José Ortega Cano, en una imagen de archivo. (Europa Press)
José Fernando y su padre, José Ortega Cano, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Alejado de los platós y del ruido mediático que en otros momentos rodeó a su familia, José Fernando ha optado por la discreción. Su objetivo es claro, mantener una vida lo más normal posible, centrada en su familia y en su hija.

Tal y como ha desvelado Lecturas, ha comenzado a trabajar como mozo de almacén y reponedor en un centro especializado en materiales de construcción ubicado en Alcobendas, en Madrid. Se trata de un puesto clave en esta nueva etapa, ya que le permite adquirir independencia económica y establecer una rutina diaria.

Por el momento, sus funciones se centran en la organización de mercancía tanto en el almacén como en el punto de venta, sin contacto directo con el público. Un trabajo que encaja con este momento vital en el que prima la estabilidad por encima de cualquier otra aspiración.

Este empleo es también el resultado del proceso formativo que ha seguido durante su estancia en el centro en el que ha estado ingresado. Allí no solo ha abordado sus problemas personales, sino que también ha tenido acceso a cursos y formación orientados a facilitar su reinserción laboral.

Volcado en su hija y en su nueva relación

José Fernando, Michu y su hija en común, Rocío, en una imagen de redes sociales (Instagram / @mixu.rg)
José Fernando, Michu y su hija en común, Rocío, en una imagen de redes sociales (Instagram / @mixu.rg)

A nivel personal, José Fernando también atraviesa un momento más esperanzador. Además de este nuevo trabajo, ha recuperado la ilusión en el plano amoroso, pues como ha desvelado en su perfil de Instagram, ha iniciado una relación.

Sin embargo, por encima de todo, está su hija. En sus últimas declaraciones, el propio José Fernando se mostraba optimista y agradecido: “Mi vida me va muy bien y estoy muy a gusto, trabajando y siendo padre del tesoro tan grande que tengo de hija”.

Unas palabras que reflejan el punto en el que se encuentra: lejos de las polémicas del pasado y centrado en consolidar una vida estable. Aunque en su día soñó con montar su propio taller mecánico, este nuevo empleo representa, el primer paso firme hacia esa normalidad que tanto tiempo ha buscado.

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