José Fernando disfruta su primer fin de semana junto a su hija: un discreto plan familiar en compañía de Rocío Flores

El hijo de José Ortega Cano se encuentra internado Hospital de Salud Mental Rodríguez Lafora y, cada cierto tiempo, disfruta de unos días libres

Eveling Díaz Soriano

José Fernando Ortega. (Europa Press)
Han pasado casi tres meses desde que María Rodríguez Gamaza, conocida como Michu, falleció, dejando tras de sí a su hija, Rocío, fruto de su relación con José Fernando Ortega. Su partida provocó que el futuro de la pequeña provocase una guerra familiar sobre quién se haría cargo de su custodia. Sin embargo, y siguiendo su último deseo, la niña dejó atrás su vida en Arcos de la Frontera y se instaló en Madrid junto a su abuelo, Ortega Cano, y su tía, Gloria Camila.

En su nueva vida, uno de los grandes ausentes será su padre, quien no podrá estar todo el tiempo junto a su hija debido a que se encuentra internado en el Hospital de Salud Mental Rodríguez Lafora desde hace un año y medio, con la finalidad de mejorar sus trastornos de conducta y adicciones.

Aunque espera recibir el alta hospitalaria antes de fin de año, lo cierto es que obtiene permisos de fin de semana y vacaciones. Una posibilidad que le permite disfrutar de su primogénita cada cierto tiempo. Es lo que ha ocurrido el pasado fin de semana. Según revela Lecturas en su edición de este miércoles, 17 de septiembre, el hijo de Rocío Jurado ha vivido su primer fin de semana junto a su pequeña.

José Fernando, Michu y su hija en común, Rocío, en una imagen de redes sociales (Instagram / @mixu.rg)

De acuerdo con la información revelada por la revista del corazón, Rocío, de 8 años, y su padre estuvieron juntos el finde del 13 y 14 de septiembre. Junto a ellos también se encontraba la sobrina de José Fernando, Rocío Flores, quien se ha hecho cargo de la pequeña desde que Gloria Camila tomó un avión con dirección a Honduras para empezar su aventura en Cayos Cochinos como concursante de Supervivientes All Stars 2.

La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, quien tiene la custodia de la pequeña, han estado al pendiente de cada detalle relacionado con la niña. Tanto es así que se ha visto tanto al torero acompañando a su nieta al colegio, así como a la influencer y a su novio, Manuel Bedmar, recogerla a las puertas del centro educativo.

Su inolvidable fin de semana

A primera hora de la mañana del pasado sábado, Manuel Bedmar tomó su coche para ir a recoger a José Fernando en el centro. Una vez que estaban juntos, los dos pusieron rumbo a casa de Gloria Camila, donde se encuentra instalada Rocío Flores y la pequeña. Los cuatro pusieron rumbo a un centro comercial, donde estuvieron dando vueltas y compraron comida para llevar.

Portada de la revista 'Lecturas'.

De acuerdo con la información revelada por la publicación, tras adquirir la comida, los cuatro pusieron rumbo a la casa de Ortega Cano, donde pasaron el resto del día. Un plan de lo más familiar y discreto que pone de manifiesto el papel de padre que ejerce José Fernando Ortega, siempre que el centro donde se encuentra internado se lo permite. Por el momento, todo apunta a que el hermano de Gloria Camila intentará dar lo mejor de sí en estos meses para curarse y recibir el alta cuanto antes y, de esta manera, poder disfrutar de su pequeña a tiempo completo.

