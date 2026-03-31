España

El Gobierno defiende que España es un “socio fiable” ante las críticas de Estados Unidos por cerrar el espacio aéreo: Rubio afirmó que revisarán el acuerdo con la OTAN

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha apuntado a España y a la decisión del cerrar el espacio aéreo a las naves implicadas en la guerra de Irak. Italia ha hecho lo mismo

Guardar
Un buque de carga en el puerto de Algeciras al atardecer, en una rotonda próxima a la base naval de Rota (REUTERS/Nacho Doce)
Un buque de carga en el puerto de Algeciras al atardecer, en una rotonda próxima a la base naval de Rota (REUTERS/Nacho Doce)

El Gobierno ha salido este martes en defensa del papel de España como “socio fiable” y “absolutamente imprescidible” de la OTAN después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, haya apuntado a España por haber decidido cerrar el espacio aéreo a las aeronaves que participen en la guerra de Irán y que además se “jacten de ello”.

En un mensaje, Donald Trump ha asegurado que “recordará” a quiénes no hayan colaborado y ha dicho que Estados Unidos no estará “para ayudarlos cuando lo necesiten”. Es la misma línea que ha seguido su secretario de Estado, Marco Rubio, en una entrevista con Al Jazeera esta noche en la que ha tachado de “muy decepcionante” el hecho de que países europeos no hayan colaborado en su operación en Irán y que países como España (e Italia) hayan decidido cerrar su espacio aéreo y no permitan el uso de las bases en el país. Por eso, ha afirmado que EEUU tendrá que revisar los acuerdos de la OTAN.

“Si la OTAN solo consiste en que defendamos a Europa si la atacan, pero luego nos niegan los derechos de base cuando los necesitamos, ese no es un acuerdo muy bueno. Es difícil seguir comprometido con eso y decir que es bueno para Estados Unidos. Así que todo eso va a tener que ser reexaminado”, ha asegurado.

El portaaviones Juan Carlos I está atracado en la base naval de uso conjunto en Rota, en la provincia de Cádiz, España, el 15 de marzo de 2026. (REUTERS/Nacho Doce)
El portaaviones Juan Carlos I está atracado en la base naval de uso conjunto en Rota, en la provincia de Cádiz, España, el 15 de marzo de 2026. (REUTERS/Nacho Doce)

Desde el Gobierno no temen represalias

En una entrevista en TVE, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que las relaciones con Estados Unidos se encajan dentro de la normalidad y que el papel de España como socio de la OTAN es “absolutamente imprescindible”. También ha destacado el compromiso “fuera de toda duda” con la ONU y con el rechazo de que “la guerra sea una forma de resolver confilctos”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, añádía además que el el cierre del espacio aéreo para la guerra “no supone una ruptura del vínculo” con la OTAN. Según el ministro, desde el Gobierno no temen represalias por parte de Estados Unidos y está tomando estas decisiones porque el rechazo a la guerra es “el sentir mayoritario de la población española”. ¡“Cómo va a temer algún país algo por defender el derecho internacional y los principios de la ONU!“, ha exclamado Albares.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

“Seguimos siendo más personas en el mundo los que creemos que la cooperación es más poderosa que la confrontación. Y ahí es donde se sitúa España”, ha añadido antes de recordar que el país ha sido el primero en el reconocimiento de Palestina y en condenar la guerra de Gaza.

En el mismo momento, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha apuntado que las relaciones del Gobierno español con Estados Unidos son “absolutamente normales y fluidas”, no solamente a nivel diplomático, “sino también a niveles de gobierno”. Sainz ha puesto de ejemplo que el Ejecutivo español, tal y como anunció el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abrirá dos oficinas comerciales más a las cinco existentes en Estados Unidos. “Las empresas españolas invierten en Estados Unidos y también somos el principal destino inversor”, ha asegurado.

Temas Relacionados

OTANJosé Manuel AlbaresMinisterio de Asuntos Exteriores EspañaEstados UnidosIránGuerra en Oriente MedioItaliaIsraelEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Pedro Sánchez vuelve a criticar a Donald Trump en la prensa internacional y a los líderes políticos que “eligen el silencio”: “Se equivocan”

El líder del Ejecutivo escribe un artículo en ‘Le Monde Diplomatique’ en el que reivindica un mundo basado en reglas frente a aquellos que quieren romperlo por “intereses propios”. Advierte a la UE de que el conflicto en Oriente Medio se presenta como una prueba de fuego para renovarlo

Pedro Sánchez vuelve a criticar a Donald Trump en la prensa internacional y a los líderes políticos que “eligen el silencio”: “Se equivocan”

¿Sale tan caro tener a un trabajador contratado en España? El coste laboral por hora es de 26 euros, 8 menos que en la media de la Unión Europea

El aumento del coste laboral en la zona comunitaria durante 2025 ha sido generalizado: la media ha subido un 4,1% respecto al año anterior —de 33,5 euros por hora en 2024 a 34,9 este año—

¿Sale tan caro tener a un trabajador contratado en España? El coste laboral por hora es de 26 euros, 8 menos que en la media de la Unión Europea

El príncipe Emmanuel de Bélgica cambia de universidad a mitad de curso por su dislexia: “No recibía suficiente apoyo ni orientación”

El medio holandés ‘HNL’ ha informado de su cambio de la UCLL University College de Lovaina al ISTEC Bruxelles de la capital

El príncipe Emmanuel de Bélgica cambia de universidad a mitad de curso por su dislexia: “No recibía suficiente apoyo ni orientación”

La jueza de la DANA rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa por ser una petición que no se contempla “en el derecho procesal penal español”

“Citado como testigo, no puede solicitar su personación como investigado. Dicha posibilidad existe en el derecho francés, el denominado ‘testigo asistido’, pero no en España”, señala

La jueza de la DANA rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa por ser una petición que no se contempla “en el derecho procesal penal español”

Italia, tras los pasos de España: Meloni veta el uso de una base siciliana para la guerra con varios bombarderos estadounidenses ya en pleno vuelo

El ministro de Defensa se enteró de que varios aviones con destino a Oriente Medio iban a aterrizar sin que Washington hubiera informado de ello

Italia, tras los pasos de España: Meloni veta el uso de una base siciliana para la guerra con varios bombarderos estadounidenses ya en pleno vuelo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez vuelve a criticar a Donald Trump en la prensa internacional y a los líderes políticos que “eligen el silencio”: “Se equivocan”

Pedro Sánchez vuelve a criticar a Donald Trump en la prensa internacional y a los líderes políticos que “eligen el silencio”: “Se equivocan”

¿Sale tan caro tener a un trabajador contratado en España? El coste laboral por hora es de 26 euros, 8 menos que en la media de la Unión Europea

La jueza de la DANA rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa por ser una petición que no se contempla “en el derecho procesal penal español”

Italia, tras los pasos de España: Meloni veta el uso de una base siciliana para la guerra con varios bombarderos estadounidenses ya en pleno vuelo

La Policía Nacional encuentra en Ceuta un compleja infraestructura subterránea para introducir toneladas de hachís en España con raíles, vagones y poleas

ECONOMÍA

Unas filtraciones bajo una terraza privada condenan a toda una comunidad a pagar 8.000 euros

Unas filtraciones bajo una terraza privada condenan a toda una comunidad a pagar 8.000 euros

La UE ya sugiere que los europeos deberían viajar menos para ahorrar energía por la guerra de Irán y ante una “interrupción prolongada” del suministro

Podrás pagar con Bizum en tiendas físicas a partir de mayo: así es el nuevo sistema para comprar con el móvil

Valencia aprueba una nueva regulación para los pisos turísticos: solo en bajos y primeras plantas, con acceso independiente y topes por zona

Aumenta el empleo de las personas con discapacidad en España, pero el 65% sigue fuera del mercado laboral: la psicosocial es la más castigada

DEPORTES

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP