El Gobierno defiende que España es un “socio fiable” ante las críticas de Estados Unidos por cerrar el espacio aéreo: Rubio afirmó que revisarán el acuerdo con la OTAN

Un buque de carga en el puerto de Algeciras al atardecer, en una rotonda próxima a la base naval de Rota (REUTERS/Nacho Doce)

El Gobierno ha salido este martes en defensa del papel de España como “socio fiable” y “absolutamente imprescidible” de la OTAN después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, haya apuntado a España por haber decidido cerrar el espacio aéreo a las aeronaves que participen en la guerra de Irán y que además se “jacten de ello”.

En un mensaje, Donald Trump ha asegurado que “recordará” a quiénes no hayan colaborado y ha dicho que Estados Unidos no estará “para ayudarlos cuando lo necesiten”. Es la misma línea que ha seguido su secretario de Estado, Marco Rubio, en una entrevista con Al Jazeera esta noche en la que ha tachado de “muy decepcionante” el hecho de que países europeos no hayan colaborado en su operación en Irán y que países como España (e Italia) hayan decidido cerrar su espacio aéreo y no permitan el uso de las bases en el país. Por eso, ha afirmado que EEUU tendrá que revisar los acuerdos de la OTAN.

“Si la OTAN solo consiste en que defendamos a Europa si la atacan, pero luego nos niegan los derechos de base cuando los necesitamos, ese no es un acuerdo muy bueno. Es difícil seguir comprometido con eso y decir que es bueno para Estados Unidos. Así que todo eso va a tener que ser reexaminado”, ha asegurado.

El portaaviones Juan Carlos I está atracado en la base naval de uso conjunto en Rota, en la provincia de Cádiz, España, el 15 de marzo de 2026. (REUTERS/Nacho Doce)

Desde el Gobierno no temen represalias

En una entrevista en TVE, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que las relaciones con Estados Unidos se encajan dentro de la normalidad y que el papel de España como socio de la OTAN es “absolutamente imprescindible”. También ha destacado el compromiso “fuera de toda duda” con la ONU y con el rechazo de que “la guerra sea una forma de resolver confilctos”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, añádía además que el el cierre del espacio aéreo para la guerra “no supone una ruptura del vínculo” con la OTAN. Según el ministro, desde el Gobierno no temen represalias por parte de Estados Unidos y está tomando estas decisiones porque el rechazo a la guerra es “el sentir mayoritario de la población española”. ¡“Cómo va a temer algún país algo por defender el derecho internacional y los principios de la ONU!“, ha exclamado Albares.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

“Seguimos siendo más personas en el mundo los que creemos que la cooperación es más poderosa que la confrontación. Y ahí es donde se sitúa España”, ha añadido antes de recordar que el país ha sido el primero en el reconocimiento de Palestina y en condenar la guerra de Gaza.

En el mismo momento, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha apuntado que las relaciones del Gobierno español con Estados Unidos son “absolutamente normales y fluidas”, no solamente a nivel diplomático, “sino también a niveles de gobierno”. Sainz ha puesto de ejemplo que el Ejecutivo español, tal y como anunció el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abrirá dos oficinas comerciales más a las cinco existentes en Estados Unidos. “Las empresas españolas invierten en Estados Unidos y también somos el principal destino inversor”, ha asegurado.