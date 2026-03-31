Amelia Bono sufre una aparatosa caída en su primera ruta en bici: “Me podría haber matado”

Amelia Bono sufre un accidente en bici (Instagram / @ameliabono)

Amelia Bono ha vuelto a demostrar que su espíritu inquieto no entiende de límites. Deportista habitual, amante de los hábitos saludables y siempre dispuesta a probar nuevas disciplinas, la hija del exministro José Bono se ha embarcado en una nueva aventura sobre dos ruedas. Lo ha hecho, además, acompañada de su pareja, el entrenador personal Alejandro Reina, quien ha sido su guía en esta primera incursión en el ciclismo de campo.

Sin embargo, el debut no ha resultado como esperaba. Lo que prometía ser una jornada de iniciación deportiva terminó convirtiéndose en un susto considerable tras sufrir una aparatosa caída. La propia Amelia Bono ha sido la encargada de compartir con sus seguidores los detalles del incidente, mostrando tanto el momento previo como las consecuencias del golpe a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de medio millón de seguidores.

Amelia Bono tras su caída en la bicicleta (Instagram / @ameliabono)

“Menudo estreno con la bici... Semejante leche que me he arreado…. ¡Bendito casco! Eso sí, son mis primeros 16 km y no pienso abandonar. Me ha encantado a pesar de todo. Esperando a la siguiente ruta”. Con estas palabras, la exnuera de Raphael relataba el accidente, dejando claro que, pese al mal trago, su motivación permanece intacta.

Amelia Bono relata cómo fue su accidente en bici

El vídeo publicado comienza con un ambiente completamente distinto. En él se puede ver a Amelia preparándose con entusiasmo para afrontar su primera ruta en bicicleta. Equipada con indumentaria profesional, casco y calzado adecuado, se muestra ilusionada ante el reto. Durante esos instantes previos, su pareja le lanza una advertencia cargada de ironía: “Eres propensa a caerte”. Una frase que, lejos de amedrentarla, da pie a una respuesta firme por parte de ella.

Amelia Bono antes de caerse en su primera ruta en bici por el campo (Instagram / @ameliabono)

“A montar en bici, me voy a estrenar, así, como una profesional. No me puedo lesionar, no me puedo caer, así que voy a probar. No soy propensa a caerme, eso es mentira”, responde Amelia, dejando ver su determinación y ganas de superarse. Pero el desenlace no fue el esperado. En las imágenes finales del vídeo, la influencer aparece en el suelo tras haber sufrido la caída. El contraste entre la ilusión inicial y el accidente resulta evidente, reflejando la dureza de un estreno que, sin duda, no olvidará fácilmente.

Tras el impacto, es Alejandro Reina quien toma la palabra para tranquilizar la situación y valorar lo ocurrido: “Menuda leche se ha dado. Ha salido para delante, bendito casco”. Sus palabras subrayan la importancia del equipo de protección, especialmente del casco, que resultó clave para evitar consecuencias más graves. Aún visiblemente afectada, Amelia Bono aparece ante la cámara mostrando las heridas sufridas.

Con la voz entrecortada y todavía conmocionada por el golpe, comparte con naturalidad el susto vivido: “Qué hostia me he dado, si me podría haber matado”. Una declaración que refleja la magnitud del accidente y la conciencia del riesgo que implica este tipo de actividad. Según explica su pareja en el vídeo, el origen de la caída estuvo en un error técnico: Amelia no utilizó correctamente los frenos, lo que provocó que saliera despedida hacia adelante. Un fallo común entre principiantes, pero que en este caso derivó en un accidente aparatoso.

Amelia Bono, un día después del accidente en bici (Instagram / @ameliabono)

A pesar de todo, el balance final es positivo. Más allá de los rasguños, el susto y la experiencia, la influencer pudo regresar a casa por su propio pie —y, de hecho, sobre su bicicleta— demostrando una actitud resiliente. Lejos de desanimarse, Amelia Bono ha dejado claro que este incidente no marcará el final de su aventura sobre ruedas, sino más bien el comienzo de un aprendizaje.