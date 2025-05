La vida personal de Amelia Bono: exnuera de Raphael, vinculada a Tous y madre de cuatro hijos

Amelia Bono en una imagen de sus redes sociales.

Amelia Bono ha dado el salto a los titulares tras su última fotografía publicada en su perfil de Instagram. Lo que nunca se llegó a imaginar es que esta imagen, que pretendía ser una más en su colección parar mostrar su estilismo a sus seguidores, iba a terminar siendo el centro de una polémica. Y es que son muchos los que creen ver en la fotografía un preservativo tirado en el suelo, algo sobre lo que se ha pronunciado sin confirmar ni desmentir qué es el objeto en cuestión. “Madre mía, lo que me queda por leer. Nunca dejáis de sorprenderme. En fin. Que tengáis un buen día. Me he dado cuenta de que mejor no contestar”, ha dicho, zanjando el tema.

Así de contundente ha dado por concluida la cuestión ante los más de 530.000 seguidores que tiene en la mencionada red social, la cual no solo utiliza para mostrar sus conjuntos, también comparte algunos detalles de su vida privada. Y es que Amelia Bono genera mucha curiosidad tanto por sí misma como por su familia.

Nacida en Madrid hace 44 años, Amelia se hizo conocida por su padre, José Bono, quien fuera ministro de Defensa durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y, más tarde, residente del Congreso de los Diputados (2008-2011). Y aunque el apellido puede haberla impulsado, la popularidad que tiene es mérito propio.

Si bien es discreta en lo personal, su vida más íntima ha acaparado centenares de titulares y portadas de revistas. Hace un año hizo definitiva su ruptura con el padre de sus hijos quien, al igual que ella, también tiene un padre muy famoso.

Su ya exmarido es Manuel Martos, productor, ex jurado de Operación Triunfo e hijo del cantante Raphael. Si bien intentaron recomponer su historia de amor en varias ocasiones, finalmente decidieron emprender caminos por separado y llevarse lo mejor posible por los cuatro hijos que tienen en común: Jorge (16 años), Manuel (14 años), Gonzalo (11 años) y Jaime (8 años).

“Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora”, aseguraban en el texto que ambos compartieron a través de sus redes sociales para confirmar su ruptura.

Ambos se casaron en régimen de separación de bienes, lo más sencillo de cara a situaciones como la que han vivido. Lo único que comparten es la vivienda familiar, la cual adquirieron en 2017. Está situada cerca de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y cuenta con unos 500 metros de superficie. En su momento les costó cerca de un millón de euros.

Dedicada al mundo de las joyas

Si bien las redes sociales le ocupan bastante tiempo a Amelia Bono, tiene un trabajo aparte del foco mediático. Hace varios años fundó junto a su madre, Ana Rodríguez, una empresa que se dedica a gestionar siete franquicias de la joyería Tous repartidas por Madrid y Castilla-La Mancha.

Si bien al comienzo lo llevaban entre las dos, desde hace un tiempo Amelia se dedica a ello en solitario. Por otro lado, tiene su propia faceta como influencer y forma parte de la agencia de representación Soy Olivia, de la que también forma parte Victoria Federica, por ejemplo.