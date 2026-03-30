Qué se sabe de la primera expulsada definitiva de ‘Supervivientes 2026’: abandonar “cuando es bonita la aventura”

Marisa Jara y Gabriela Guillén, momentos antes de conocer quién de las dos sería la primera expulsada definitiva de 'Supervivientes 2026'. / Captura de pantalla

La cuarta gala de Supervivientes 2026: Conexión Honduras ha marcado un punto clave en la edición con la expulsión definitiva de la primera concursante. Tras varias salidas voluntarias y la incorporación de una nueva concursante, el público de Telecinco ha debido decidir entre Darío, Borja, Gabriela Guillén y Marisa Jara, con tal de que uno de ellos sea expulsado, definitivamente. Durante el episodio de este domingo, además, se han comunicado detalles relevantes sobre el estado de salud de Alberto Ávila, evacuado recientemente por complicaciones en su muñón. Tanto en una cuestión como en otra, la audiencia del programa ha tenido un papel determinante.

Finalmente, los telespectadores han decidido que Marisa Jara sea la primera expulsada definitiva de la edición. La modelo ha mostrado su satisfacción por la resolución, indicando que deseaba volver a casa desde hace varios días. Borja ha obtenido la salvación inicial tras superar una prueba específica, mientras que el siguiente en quedarse ha sido Darío, por votación del público. Finalmente, Gabriela Guillén ha logrado la permanencia hasta nuevo aviso, cumpliendo así el deseo de Marisa de abandonar “cuando aún es bonita la aventura”.

Según ha avanzado Barneda, los tres concursantes que permanecen tras la expulsión de Marisa Jara se unificarán con el resto de los participantes en la próxima gala, en una dinámica que la presentadora ha calificado de “sorprendente”.

Qué se sabe del estado de Alberto Ávila y su posible abandono: “No puedo ponerme la prótesis”

La expulsión definitiva de Marisa Jara llega después de las salidas voluntarias de Álex Ghita y Alejandra de la Croix, y la incorporación inesperada de Nagore Robles como concursante. Estos movimientos han transformado la dinámica del concurso. Los cuatro aspirantes al regreso —Marisa, Darío, Borja y Gabriela Guillén— permanecían desde el jueves en Playa Destino, la zona previa al retorno a España, a la espera de que el público tomara la decisión final.

Por otra parte, el programa ha dedicado una parte relevante de su emisión a informar sobre el estado de Alberto Ávila, evacuado recientemente por una infección en su muñón. La presentadora Sandra Barneda ha conectado en directo con el atleta paralímpico, quien ha explicado: “Mentalmente estoy mejor que nunca, superé los días más duros, pero esto es un infierno con tantos días de lluvia. En cuestión de horas me han salido unos granos de pus y el muñón no lo controlo“.

Ávila ha dejado claro que su intención sería continuar, aunque las condiciones médicas pueden obligarle a interrumpir su participación. “Ojalá tirara aunque me duela, pero no puedo ponerme la prótesis, nunca en mi vida me había salido un grano tan rápido, normalmente es de un día para otro. Sigue inflamado, estoy agobiado y no quiero abandonar a no ser que el médico me lo diga“, ha remarcado Ávila, ante el público de Telecinco.

La incertidumbre sobre la continuidad y la reacción del concursante

La prioridad médica ha sido subrayada por Sandra Barneda al transmitir el parte oficial: “Alberto fue evacuado por una infección en el muñón que impedía su curación; por este motivo debe seguir un tratamiento antibiótico y permanecer al resguardo de la lluvia para intentar que la infección cese”. La evolución del procedimiento durante las próximas horas, según ha explicado la presentadora, “determinará si continúa o no“.

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El propio Alberto ha comentado que esperaba esa decisión clínica y ha compartido su experiencia: “Lo que me temía. Yo sé lo que hay, son 19 años sufriendo los granos desde que me salió el primero; soy experto en mi muñón. Me agobié porque los que tengo son serios y el pus es terrible. Sé lo que hay, no voy a abandonar hasta que lo diga el médico“.