Los finalistas de ‘Supervivientes 2025’ reaccionan al ver su cambio físico antes de la gran final: “Me veo y no me reconozco”

Supervivientes 2025 está llegando a su fin y ya ha tenido lugar el último programa desde Honduras. Un capítulo muy especial que ha estado marcado por la emoción y es que los finalistas, que ya están de vuelta para España, han podido verse en el espejo tras meses de aventura y esfuerzo extremo.

Si bien todos intuían que están más delgados, ninguno se imaginaba lo que ha supuesto para sus cuerpos el estar más de tres meses haciendo frente al hambre y las inclemencias del tiempo. Pero más allá de poder mirarse en el espejo, han podido leer la carta que escribieron para su ‘yo del futuro’ antes de saltar del helicóptero en el inicio del concurso.

Laura Madrueño recibía a cada uno de los finalistas para hablar con ellos y mostrarles el espejo. El primero era Álvaro Muñoz Escassi, que abrió la ronda y se mostró impactado al verse: “Uy, los bracitos. Estoy la mitad, qué lastima”, dijo el jinete apenado, a quien su nueva barba también le llamó la atención. Al leer su carta, Escassi no pudo evitar emocionarse con las palabras que había escrito y con la dedicatoria de Laura al despedirse.

Por su parte, Borja llegaba con ganas de reencontrarse con su imagen, aunque la sorpresa fue mayor de lo que esperaba: “Madre mía, ¡qué barba! De cuerpo me he mantenido mejor de lo que pensaba, pero la cara me veo que no soy yo. Me veo y no me reconozco, es muy fuerte verse y no saber quién eres. Qué fuerte”. Borja también leyó sus propias palabras y se emocionó al escuchar a Laura Madrueño.

El momento de Anita era uno de los más esperados, sobre todo por su nuevo corte de pelo, que le provocó tantas lágrimas en ‘la mesa de las tentaciones’. Su reacción, sin embargo, fue positiva: “Te juro que me queda mejor de lo que me esperaba, me recuerda cuando tenía tres añitos y mi madre me lo cortaba así”. Anita agradeció a Laura por el gesto y no pudo evitar llorar mientras leía la carta a su ‘yo del futuro’: “La verdad que estoy muy orgullosa, muchísimo”.

Montoya completaba la ronda de emociones con una reacción de asombro al mirarse al espejo: “Pero si parezco un Rey Mago, si nunca he tenido barba. Yo no soy este”. Sandra Barneda le dedicó un comentario cariñoso: “Me recuerdas a Lobezno”. Al leer la carta que escribió antes de comenzar la aventura, Montoya no pudo contener las lágrimas: “Yo no esperaba esto ni muerto, salgo nuevo, con paz emocional”.

Desde plató, Sandra Barneda ha aplaudido al concursante por el recorrido interior que ha hecho en estas semanas: “Entraste muy herido y creo que te vas muy recompuesto contigo mismo”. Montoya, agradecido con el programa, confesó: “Me lo pensé mucho, pero creo que ha sido lo mejor”.

La gran final de ‘Supervivientes 2025′

La edición 2025 de Supervivientes llega a su desenlace tras más de tres meses de desafío extremo en los Cayos Cochinos, Honduras. Este martes 17 de junio, desde las 22:00, Telecinco emitirá en directo la gran final del reality, en la que Escassi, Montoya, Anita y Borja competirán por el triunfo. Los finalistas, ya figuras centrales del programa, protagonizarán un cierre que tendrá lugar en directo en las instalaciones de Mediaset España, adonde llegarán en helicóptero.

Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño serán los encargados de presentar la gala, que, de acuerdo con la cadena, desplegará “el mayor despliegue técnico y humano” de la historia del formato. Más de cien profesionales integran el equipo de producción, coordinado junto a Cuarzo Producciones (Banijay Iberia). Se prevé una final con una escenografía inédita y desafíos que pondrán a prueba la habilidad y la resistencia de los concursantes.