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La Casa Blanca responde a Pedro Sánchez tras el cierre del espacio aéreo español a la operación en Irán: “Las Fuerzas Armadas no necesitan ayuda de España”

Washington minimiza el impacto de la decisión de Madrid y asegura que la operación sigue cumpliendo sus objetivos sin depender de aliados

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Un avión de combate F-16 de Estados Unidos interceptando un avión militar ruso Su-35 (Departamento de Defensa vía AP)
Un avión de combate F-16 de Estados Unidos interceptando un avión militar ruso Su-35 (Departamento de Defensa vía AP)

La Administración estadounidense ha respondido a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de cerrar el espacio aéreo español a los vuelos militares vinculados a la ofensiva contra Irán. “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la Operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más", ha trasladado a ABC un alto cargo de la Administración.

La reacción estadounidense llega después de una cadena de decisiones adoptadas por el Ejecutivo español que han tensado la relación bilateral en apenas unos días. La decisión de cerrar el espacio aéreo fue confirmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y se suma al veto previo al uso de las bases de Rota y Morón para operaciones relacionadas con Irán. Ambas instalaciones constituyen puntos estratégicos para el despliegue militar estadounidense en el sur de Europa, lo que ha situado la decisión española en el centro de la reacción política en Washington.

Esta acumulación de medidas ha sido interpretada en Washington como un gesto político de distanciamiento, más que como una limitación efectiva sobre el terreno. El Pentágono, de hecho, ha evitado pronunciarse directamente y ha remitido a la Casa Blanca, que ha asumido la respuesta y ha dejado claro que la operación no depende de España.

La Administración Trump refuerza su discurso sobre la falta de implicación de algunos aliados europeos y sitúa a España en ese grupo, en un momento especialmente sensible en Oriente Medio.

Vista frontal de un bombardero B-52H en la oscuridad, envuelto en una densa niebla. Luces rojas iluminan el tren de aterrizaje y el personal de tierra está cerca
Un bombardero B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE. UU. emerge de la densa niebla durante las operaciones nocturnas en la Real Fuerza Aérea de Fairford, Reino Unido (X)

Tensión en la OTAN

Las críticas a la decisión del Ejecutivo español se han extendido también fuera de los canales institucionales. Entre las voces próximas al entorno de la Administración Trump, Katie Miller, vinculada al círculo cercano del presidente, señaló: “España abrió sus fronteras a todos los inmigrantes ilegales, pero se las cerró a Estados Unidos”.

La reacción se produce en un contexto de tensión entre Washington y varios aliados europeos en relación con la ofensiva contra Irán. El presidente Donald Trump ha cuestionado en las últimas semanas la implicación de estos países en cuestiones estratégicas vinculadas a la seguridad en la región, como la reapertura del estrecho de Ormuz.

En el caso de España, las discrepancias se extienden también al ámbito del gasto en defensa. El Gobierno de Sánchez mantiene su negativa a alcanzar el objetivo del 5% del PIB que impulsa Estados Unidos en el seno de la OTAN y defiende que un nivel en torno al 2,1% es suficiente. Esta diferencia ha sido uno de los puntos de fricción recurrentes entre ambos gobiernos.

Trump ha advertido en varias ocasiones de posibles consecuencias para los aliados que no respalden sus planteamientos, incluyendo medidas económicas y decisiones en el ámbito de la cooperación militar. Entre ellas, ha mencionado la posibilidad de revisar la presencia militar estadounidense en España tras el veto al uso de las bases de Rota y Morón.

El presidente del Gobierno ha hecho una declaración institucional con motivo de la guerra en Irán y la amenaza comercial de Trump.

Por su parte, la posición del Gobierno español ha recibido respaldo en algunos sectores políticos estadounidenses. El exasesor de la Administración Obama Ben Rhodes señaló en la red social X que “Pedro Sánchez ha demostrado una y otra vez cómo se ejerce el liderazgo en esta etapa. Otros líderes mundiales deberían tomar nota”.

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