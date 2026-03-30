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La Universidad Complutense seguirá sin pagar a sus funcionarios la subida salarial de 2026 y los retrasos de 2025, al menos hasta mayo

La plataforma UCM por la Pública planea un referéndum sobre el Plan Económico aprobado en la universidad tras la firma del acuerdo entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los rectores

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Concentración de estudiantes, docentes y trabajadores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid frente a la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025. (Fernando Sánchez / Europa Press)
Concentración de estudiantes, docentes y trabajadores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid frente a la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025. (Fernando Sánchez / Europa Press)

La crisis de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) no se resuelve. Los funcionarios siguen sin recibir el incremento salarial y la plataforma UCM por la Pública planea un referéndum sobre el Plan Económico aprobado en la UCM tras la firma del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los rectores de las seis universidades públicas de la región.

El portavoz de UGT, Javier Becerra, denuncia en conversación con Inofabe que los trabajadores públicos de la universidad no han recibido en la nómina de marzo la subida salarial de 2026 ni los atrasos de 2025. Desde el sindicato prevén que tampoco lo harán en el mes de abril, dado que con las vacaciones de Semana Santa, las nóminas del nuevo mes ya estarían cerradas y tampoco incluirían los retrasos. Tienen las esperanzas puestas en el mes de mayo.

El resto de universidades públicas de la Comunidad de Madrid, conforme detalla Becerra, ya estarían cumpliendo con los profesores. Desde UGT consideran que es la agónica situación financiera la que no permite a la Complutense pagar a sus trabajadores lo establecido en las tablas salariales de 2026 aprobadas por el Gobierno y la parte retroactiva correspondiente al ejercicio de 2025. A pesar del acuerdo alcanzado, desde UGT sospechan que el Ejecutivo regional aún no ha realizado la transferencia de este curso, que asciende en el caso de esta universidad a 430.905.449 euros, que supone un 10,2% respecto al año anterior, con 39.867.113 euros más.

Para intentar desbloquear la situación, UGT ha solicitado una reunión urgente con la dirección de la UCM, con el objetivo de negociar el abono de los atrasos con efecto retroactivo desde el año pasado, tal como fija la normativa. Desde el sindicato proponen que, en caso de que no puedan afrontar el gasto de otra manera, fraccionen los pagos. A los profesores y el resto del funcionariado, recomiendan presentar reclamaciones individuales, incluyendo los intereses derivados por el retraso en el pago del aumento retributivo correspondiente a este ejercicio.

Un referéndum para valorar el plan económico de la Complutense

Paralelamente, la Plataforma UCM por la Pública ha convocado un referéndum consultivo en toda la comunidad universitaria para el jueves 16 de abril, centrado en el nuevo Plan Económico y Financiero de la Complutense, que contempla, según denuncia, recortes tras el reciente acuerdo de financiación de las seis universidades públicas. Este referéndum da respuesta al rechazo por parte de la comunidad universitaria tanto a las omisiones de sus reclamaciones como al incumplimiento reiterado de la normativa académica por parte del gobierno regional.

El referéndum se desarrollará en puntos estratégicos de las distintas facultades y campus universitarios, con el fin de recoger el sentir frente al actual plan de recortes, que prevé la supresión de plazas docentes, estudios de máster y grupos de grado, así como la reducción de becas y ayudas a la investigación. Además, está prevista una semana de movilización y actos reivindicativos por parte de las seis plataformas universitarias, que culminará el domingo 19 de abril con una manifestación en defensa de la educación pública madrileña que ha convocado a todas etapas educativas.

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