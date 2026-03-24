España

Víctimas de pederastia anuncian protestas tras el bloqueo de la Iglesia al convenio de reparación: “Deben pagar su deuda sin más dilaciones”

La firma del acuerdo entre los obispos y el Gobierno estaba prevista para el 19 de marzo, pero la Iglesia frenó el proceso

Guardar
Imagen de una misa. (AFP)
Imagen de una misa. (AFP)

El pasado 8 de enero, tras una larga negociación, el Gobierno y la Iglesia anunciaron un acuerdo para crear mecanismos de reparación y compensación destinados a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. El anuncio fue recibido con alivio y esperanza por los afectados, que valoraron el reconocimiento institucional tras décadas de silencio, aunque mantuvieron la cautela. A más de dos meses de aquel anuncio, el pacto aún no se ha firmado, por eso ahora las víctimas advirten de que se movilizarán ante la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Nunciatura Apostólica en Madrid si esta semana no se concreta, o al menos no se anuncia, la firma del convenio entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo para activar el proceso de reparación.

La firma del acuerdo estaba prevista para el 19 de marzo, pero la Iglesia frenó el proceso. Los obispos señalan dos razones principales: la exigencia de asumir en solitario el pago de las indemnizaciones y la posibilidad de que el Defensor del Pueblo pueda revisar las compensaciones entregadas con anterioridad por la propia Iglesia a través del Plan PRIVA, proyecto activo desde septiembre de 2024 y cuyo impacto hasta ahora ha sido muy reducido.

“Dada la revictimización a la que nos somete una institución que durante décadas ha encubierto delitos de pederastia en sus filas, ha protegido al delincuente y no a las víctimas, nos vemos obligados a movilizarnos una vez más para pedir justicia, verdad, reconocimiento, reparación y acompañamiento”, explican desde la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), que asegura que habrá movilizaciones “si no se firma el acuerdo esta semana, o si por lo menos no se anuncia su firma”.

El ministro de la Presidencia,
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (c), el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello (i), y el Presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego (d). (Diego Radamés / Europa Press)

La asociación exige a la jerarquía eclesiástica que “pague la deuda que tiene contraída con sus víctimas y supervivientes, sin más dilaciones ni excusas” y advierten de que si no firman este acuerdo, pedirán ante el Vaticano “la dimisión de la actual ejecutiva de la Conferencia Episcopal de España y de la Conferencia Española de Religiosos”.

La indignación de las víctimas ya es mayúscula”, dice a Infobae el presidente de ANIR, Juan Cuatrecasas, cuyo hijo sufrió abusos sexuales por parte de José María Martínez Sanz, miembro y profesor de un colegio del Opus Dei en Bilbao, entre los años 2008 y 2010. “Negar la firma de un acuerdo lo más justo posible, dentro de que aquí no hay justicia, la Iglesia lo que tiene que hacer es asumir sus responsabilidades”, añade indignado.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha revelado que la Iglesia católica española ha pagado "casi 2 millones de euros" en indemnizaciones a víctimas de abusos.

Sistema mixto de reparación

El convenio debía firmarse en febrero, según lo establecido en el acuerdo alcanzado el 8 de enero entre la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos y el Gobierno, que prevé un sistema mixto de reparación para las víctimas de abusos en la Iglesia. El documento indicaba que, en el mes siguiente a la firma del acuerdo, la CEE, la Confer, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes debían suscribir un convenio de colaboración. A partir de ese momento, se abriría un plazo de un año —prorrogable a dos— para que las víctimas pudieran presentar solicitudes de indemnización.

También se señala que este convenio deberá contar con la opinión de las víctimas y definirá “el estatuto básico” de estas, referido al procedimiento y organización para el reconocimiento de la condición de víctima y a las distintas formas de reparación integral, entre las que contempla: las de carácter restaurativo y simbólico; la reparación psicológica o psiquiátrica que podría extenderse a su familia, y la reparación moral.

Temas Relacionados

Abusos sexualesAbusos a menoresIglesia católicaConferencia Episcopal EspañolaPederastiaGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El tipo de pan que no es tan saludable como parece: aporta muy poca fibra y tiene un índice glucémico alto

El alimento está hecho con harinas refinadas y se digiere mucho más rápido de lo habitual

El tipo de pan que

La jueza que investiga el accidente de la pasarela de Santander señala al Gobierno Central como “único responsable de garantizar el mantenimiento”

La instructora ha acordado de esta manera dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria

La jueza que investiga el

Una alerta de suicidio de una menor facilita la detención en Madrid de un hombre que captaba niñas por redes sociales

El acosador se hacía pasar por un menor de edad para obtener imágenes íntimas que después compartía si las víctimas no accedían a quedar físicamente con él

Una alerta de suicidio de

La Unión Europea prohibirá la venta de productos de limpieza que experimenten con animales

El nuevo reglamento impide comercializar productos que hayan experimentado con animales después del 22 de marzo

La Unión Europea prohibirá la

Juanma Moreno precipita las elecciones andaluzas con todo a favor: sorpresa en el Gobierno y más problemas para Vox

El presidente de la Junta anuncia los comicios para el 17 de mayo, un mes antes de lo esperado

Juanma Moreno precipita las elecciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza que investiga el

La jueza que investiga el accidente de la pasarela de Santander señala al Gobierno Central como “único responsable de garantizar el mantenimiento”

Juanma Moreno precipita las elecciones andaluzas con todo a favor: sorpresa en el Gobierno y más problemas para Vox

La misión de la batería Patriot española: protege a Turquía de los drones y misiles iraníes desde que comenzó el conflicto de Oriente Medio

Junts propone una ley para que el DNI se renueve automáticamente: cómo funcionaría y excepciones

Un aspirante a policía nacional con daltonismo “muy leve” consigue ser readmitido en el proceso tras no quedar acreditado que le limite en sus funciones

ECONOMÍA

Las hipotecas registran su mejor

Las hipotecas registran su mejor enero en 15 años mientras las operaciones de compra de vivienda caen un 5%

Virginia López, abogada: “Este es el error que cometen el 90% de los trabajadores al pedir la conciliación familiar”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si te deben tres nóminas puedes irte con indemnización y paro”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España, el país de Europa que vive más en pisos que en casas: “La gente da más valor a la terraza de la placita de toda la vida que al patio de su jardín”

DEPORTES

Paula Badosa comparte sus sentimientos

Paula Badosa comparte sus sentimientos sobre su actual situación en el tenis: “Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que sigue dentro de mí”

“No puedo más”: Alcaraz explota en Miami tras caer ante un Korda disfrazado de “Federer” y distintas voces del circuito sugieren un descanso

Alexandra Eala confiesa lo que le hizo a Rafa Nadal durante el Masters 1000 de Miami la pasada temporada: “Me envió un mensaje y lo dejé en visto durante 4 días”

Griezmann aprovecha el parón de selecciones para cerrar el próximo paso de su carrera: viaja a Estados Unidos y ultima el contrato con su nuevo club

Marcos Llorente se pronuncia sobre la acción con Carvajal durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “Me vino un tren por delante”