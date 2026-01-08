El Gobierno asegura que será la Iglesia quien pague las indemnizaciones a las víctimas de pederastia: “Hoy hacemos justicia”

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. (Víctor Fernández - Europa Press)

El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han cerrado este jueves un acuerdo para la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial. Tras una “ardua y compleja negociación”, el acuerdo ha sido posible gracias al impulso del Vaticano, según ha explicado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha asegurado que la Iglesia será la encargada de pagar las indemnizaciones a las víctimas que han sufrido abusos sexuales.

“Después de décadas de silencio, dolor y encubrimiento, hoy la democracia española cumple con las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Damos cumplimiento al informe del Defensor del Pueblo [en el que en 2023 estimó que unas 440.000 personas en España habían sufrido abusos en este ámbito] y la reparación será a cargo de la Iglesia católica", ha destacado Bolaños en rueda de prensa. "El Estado decide la indemnización y la Iglesia paga. Se hace justicia con las víctimas, pasamos de décadas de silencio y olvido a una reparación justa que paga la Iglesia", ha subrayado el ministro.

(Noticia en desarrollo)