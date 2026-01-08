España

El Gobierno asegura que será la Iglesia quien pague las indemnizaciones a las víctimas de pederastia: “Hoy hacemos justicia”

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el acuerdo alcanzado entre Gobierno y obispos para reparar a las víctimas de abusos sexuales cumple con los requisitos del Defensor del Pueblo

Guardar
El ministro de la Presidencia,
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. (Víctor Fernández - Europa Press)

El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han cerrado este jueves un acuerdo para la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial. Tras una “ardua y compleja negociación”, el acuerdo ha sido posible gracias al impulso del Vaticano, según ha explicado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha asegurado que la Iglesia será la encargada de pagar las indemnizaciones a las víctimas que han sufrido abusos sexuales.

“Después de décadas de silencio, dolor y encubrimiento, hoy la democracia española cumple con las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Damos cumplimiento al informe del Defensor del Pueblo [en el que en 2023 estimó que unas 440.000 personas en España habían sufrido abusos en este ámbito] y la reparación será a cargo de la Iglesia católica", ha destacado Bolaños en rueda de prensa. "El Estado decide la indemnización y la Iglesia paga. Se hace justicia con las víctimas, pasamos de décadas de silencio y olvido a una reparación justa que paga la Iglesia", ha subrayado el ministro.

(Noticia en desarrollo)

Temas Relacionados

Abusos sexualesAbusos a menoresIglesia CatólicaPederastiaGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las nueve aguas termales de España que no te puedes perder este invierno

Una opción de turismo perfecta para los días fríos sin necesidad de salir del país y con grandes beneficios para la salud

Las nueve aguas termales de

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los

Descubren las puntas de flecha envenenadas más antiguas del mundo: su uso revela un avanzado conocimiento de los cazadores hace 60.000 años

El veneno vegetal identificado en las armas tenía un efecto retardado, por lo que iba debilitando a la presa lentamente

Descubren las puntas de flecha

Receta de avgolemono, la sopa griega de arroz, pollo y limón que nació en la Península Ibérica

En los meses más fríos, esta receta es apreciada por sus poderes reconstituyentes, y las madres griegas la preparan ante los primeros síntomas de un resfriado

Receta de avgolemono, la sopa

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

El especialista revela que muchos conductores ignoran los daños internos que puede sufrir el neumático al circular desinflado

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

Pedro Sánchez insiste en el despliegue de tropas españolas en Ucrania y avanza que solicitará al Congreso enviar soldados a Palestina “cuando se dé la ocasión”

“Frío, humedad y riesgo sanitario”: ertzainas denuncian la “grave situación” que sufren en la Comisaría de Donostia por la “mala planificación”

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí